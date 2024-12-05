Call of Duty: Black Ops 6 : Une période d'essai gratuit de 7 jours en approche

Activision a, récemment, annoncé qu'une période d'essai gratuit d'une semaine pour Call of Duty: Black Ops 6 est prévue et débutera bientôt.
Comme c'est le cas pour de nombreux jeux, Call of Duty: Black Ops 6
va prochainement avoir le droit à une semaine d'essai gratuit, permettant aux joueurs et aux joueuses d'essayer le nouveau FPS d'Activision pendant quelques jours, et ce, sans débourser un seul centime. Les équipes en charge du titre ont dévoilé, il y a peu, les dates de cette période d'essai gratuit d'une semaine pour Black Ops 6 et ont révélé des détails concernant le contenu qui sera proposé
.
Une semaine d'essai gratuit pour Black Ops 6, les dates et les détails
En effet, par le biais d'un article sur le site officiel de la franchise concernant la saison 1 Rechargée/Reloaded, qui a été relayé sur le compte Twitter/X Call of Duty, Activision a indiqué qu'une semaine d'essai gratuit Black Ops 6 est prévue en ce mois de décembre 2024
. Pour être plus précis, cet essai gratuit pour BO 6 débutera le 13 décembre et se terminera le 20 décembre
. Ainsi, pendant une semaine, celles et ceux qui le désirent pourront essayer gratuitement Call of Duty: Black Ops 6
, notamment son mode Zombies et multijoueur.
De plus, Activision a apporté quelques précisions concernant le contenu de cette période d'essai gratuit
. En ce qui concerne le multijoueur de BO 6
, les cartes suivantes seront disponibles : Racket, Hacienda, Nuketown Holiday, Extraction, Hideout et Heirloom. Les joueurs et les joueuses auront accès à plusieurs modes de jeu, c'est-à-dire Match à Mort par Équipe, Hardpoint, Domination, Élimination Confirmée, Kill Order et Prop Hunt. Pour ce qui est du mode Zombies, la communauté pourra lancer des parties sur Liberty Falls et Terminus (en standard et en dirigé).
En guise de conclusion, rappelons que Call of Duty: Black Ops 6
est à retrouver sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur PC. Si vous souhaitez acheter Black Ops 6
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