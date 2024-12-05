Call of Duty: Black Ops 6 : Une période d'essai gratuit de 7 jours en approche

Activision a, récemment, annoncé qu'une période d'essai gratuit d'une semaine pour Call of Duty: Black Ops 6 est prévue et débutera bientôt.

Une semaine d'essai gratuit pour Black Ops 6, les dates et les détails

From December 13 to 20, get one week of free access to Multiplayer and Zombies including new maps like Hideout and Hacienda, and modes including Prop Hunt introduced in Season 01! #BlackOps6 pic.twitter.com/LBZlGbcZhe — Call of Duty (@CallofDuty) December 3, 2024

Xbox Édition Cross-Gen → 51,3 € au lieu de 80 €, soit 36 % de réduction. Édition Coffre d'armes → 75,99 € au lieu de 110 €, soit 31 % de réduction.

PS4 & PS5 Carte PlayStation Store de 50 € → 47,49 € au lieu de 50 €, soit 5 % de réduction. Carte PlayStation Store de 120 € → 109,5 € au lieu de 120 €, soit 9 % de réduction.



Comme c'est le cas pour de nombreux jeux,va prochainement avoir le droit à une semaine d'essai gratuit, permettant aux joueurs et aux joueuses d'essayer le nouveau FPS d'Activision pendant quelques jours, et ce, sans débourser un seul centime. Les équipes en charge du titre ont dévoilé, il y a peu,En effet, par le biais d'un article sur le site officiel de la franchise concernant la saison 1 Rechargée/Reloaded, qui a été relayé sur le compte Twitter/X Call of Duty, Activision a indiqué qu'. Pour être plus précis,. Ainsi, pendant une semaine, celles et ceux qui le désirent pourront essayer gratuitement, notamment son mode Zombies et multijoueur.De plus,. En ce qui concerne le multijoueur de, les cartes suivantes seront disponibles : Racket, Hacienda, Nuketown Holiday, Extraction, Hideout et Heirloom. Les joueurs et les joueuses auront accès à plusieurs modes de jeu, c'est-à-dire Match à Mort par Équipe, Hardpoint, Domination, Élimination Confirmée, Kill Order et Prop Hunt. Pour ce qui est du mode Zombies, la communauté pourra lancer des parties sur Liberty Falls et Terminus (en standard et en dirigé).En guise de conclusion, rappelons queest à retrouver sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur PC. Si vous souhaitez achetertout en faisant des économies, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose à moindre coût :