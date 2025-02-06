Call of Duty: Black Ops 6 : Une nouvelle période d'essai gratuit est imminente

Activision a indiqué, il y a très peu de temps, qu'une période d'essai gratuit de quelques jours pour Call of Duty: Black Ops 6 va débuter très bientôt.

Un nouvel essai gratuit pour Black Ops 6, les dates et les détails

No more excuses 💪 Get FREE ACCESS to #BlackOps6 Multiplayer and Zombies from Feb 6 - Feb 10.



🥷 10 Multiplayer Maps like Nuketown, Stakeout, Dealership and more

🧟 2 Zombies Maps: Liberty Falls and The Tomb

💥 5+ Modes, including the new mode: Overdrive pic.twitter.com/9Dk5KmoP0J — Call of Duty (@CallofDuty) February 5, 2025

Overdrive

Gunfight

Match à Mort par équipe

Hardpoint

Domination

Élimination confirmée

Kill Order

Comme c'est souvent le cas après le lancement d'une nouvelle saison,, permettant aux joueurs et aux joueuses d'essayer le nouveau FPS d'Activision pendant quelques jours, et ce, sans débourser un seul centime. D'ailleurs, il y a très peu de temps,Effectivement, via un article sur le site officiel, qui a été relayé sur le compte Twitter/X de la franchise, Activision a annoncé qu'. Pour être plus précis,. De ce fait, pendant ces quelques jours,Comme toujours, Activision a profité de cette annonce pour dévoiler le contenu qui sera accessible durant. Ainsi, la communauté pourra lancer des parties en multijoueur sur trois nouvelles cartes de jeu : « Bounty » (6v6), « Dealership » (6v6) ainsi que « Lifeline » (2v2 et 6v6). En ce qui concerne les modes, voici ce qui est prévu au programme dePour ce qui est du mode Zombies de, les joueurs et les joueuses pourront profiter de cetpour découvrir la nouvelle carte, qui est baptisée « The Tomb » et qui a été introduite avec la saison 2. La map' Liberty Falls, avec le « Directed Mode », sera également disponible.Pour conclure, rappelons queest à retrouver sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur PC.