Call of Duty: Black Ops 6 : Une nouvelle période d'essai gratuit est imminente

Activision a indiqué, il y a très peu de temps, qu'une période d'essai gratuit de quelques jours pour Call of Duty: Black Ops 6 va débuter très bientôt.
Comme c'est souvent le cas après le lancement d'une nouvelle saison, Call of Duty: Black Ops 6 va très prochainement avoir le droit à un essai gratuit
, permettant aux joueurs et aux joueuses d'essayer le nouveau FPS d'Activision pendant quelques jours, et ce, sans débourser un seul centime. D'ailleurs, il y a très peu de temps, les équipes en charge de Black Ops 6 ont révélé les dates et des détails au sujet de cette nouvelle période d'essai gratuit
.
Un nouvel essai gratuit pour Black Ops 6, les dates et les détails
Effectivement, via un article sur le site officiel, qui a été relayé sur le compte Twitter/X de la franchise, Activision a annoncé qu'un nouvel essai gratuit Black Ops 6 est prévu pour ce mois de février 2025
. Pour être plus précis, cette nouvelle période d'essai gratuit pour BO 6 débute le 6 février et se termine le 10 février 2025
. De ce fait, pendant ces quelques jours, les joueurs et les joueuses vont pouvoir essayer gratuitement Call of Duty: Black Ops 6, notamment son multijoueur et son mode Zombies
.
Comme toujours, Activision a profité de cette annonce pour dévoiler le contenu qui sera accessible durant ce nouvel essai gratuit pour Black Ops 6
. Ainsi, la communauté pourra lancer des parties en multijoueur sur trois nouvelles cartes de jeu : « Bounty » (6v6), « Dealership » (6v6) ainsi que « Lifeline » (2v2 et 6v6). En ce qui concerne les modes, voici ce qui est prévu au programme de cette nouvelle période d'essai gratuit
:
- Overdrive
- Gunfight
- Match à Mort par équipe
- Hardpoint
- Domination
- Élimination confirmée
- Kill Order
Pour ce qui est du mode Zombies de Black Ops 6
, les joueurs et les joueuses pourront profiter de cet essai gratuit
pour découvrir la nouvelle carte, qui est baptisée « The Tomb » et qui a été introduite avec la saison 2. La map' Liberty Falls, avec le « Directed Mode », sera également disponible.
Pour conclure, rappelons que Call of Duty: Black Ops 6
est à retrouver sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur PC.
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