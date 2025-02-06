Call of Duty: Black Ops 6 : Une nouvelle période d'essai gratuit est imminente

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 06 février 2025 à 10h08
Activision a indiqué, il y a très peu de temps, qu'une période d'essai gratuit de quelques jours pour Call of Duty: Black Ops 6 va débuter très bientôt.
Call of Duty: Black Ops 6 : Une nouvelle période d'essai gratuit est imminente
Comme c'est souvent le cas après le lancement d'une nouvelle saison, Call of Duty: Black Ops 6 va très prochainement avoir le droit à un essai gratuit, permettant aux joueurs et aux joueuses d'essayer le nouveau FPS d'Activision pendant quelques jours, et ce, sans débourser un seul centime. D'ailleurs, il y a très peu de temps, les équipes en charge de Black Ops 6 ont révélé les dates et des détails au sujet de cette nouvelle période d'essai gratuit.

Un nouvel essai gratuit pour Black Ops 6, les dates et les détails

Effectivement, via un article sur le site officiel, qui a été relayé sur le compte Twitter/X de la franchise, Activision a annoncé qu'un nouvel essai gratuit Black Ops 6 est prévu pour ce mois de février 2025. Pour être plus précis, cette nouvelle période d'essai gratuit pour BO 6 débute le 6 février et se termine le 10 février 2025. De ce fait, pendant ces quelques jours, les joueurs et les joueuses vont pouvoir essayer gratuitement Call of Duty: Black Ops 6, notamment son multijoueur et son mode Zombies
Comme toujours, Activision a profité de cette annonce pour dévoiler le contenu qui sera accessible durant ce nouvel essai gratuit pour Black Ops 6. Ainsi, la communauté pourra lancer des parties en multijoueur sur trois nouvelles cartes de jeu : « Bounty » (6v6), « Dealership » (6v6) ainsi que « Lifeline » (2v2 et 6v6). En ce qui concerne les modes, voici ce qui est prévu au programme de cette nouvelle période d'essai gratuit
  • Overdrive
  • Gunfight
  • Match à Mort par équipe
  • Hardpoint
  • Domination
  • Élimination confirmée
  • Kill Order
Pour ce qui est du mode Zombies de Black Ops 6, les joueurs et les joueuses pourront profiter de cet essai gratuit pour découvrir la nouvelle carte, qui est baptisée « The Tomb » et qui a été introduite avec la saison 2. La map' Liberty Falls, avec le « Directed Mode », sera également disponible. 

Miniature vidéo

Pour conclure, rappelons que Call of Duty: Black Ops 6 est à retrouver sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur PC.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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