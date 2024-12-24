Call of Duty: Black Ops 6 : Un week-end Double XP prévu pour les fêtes de fin d'année

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 24 décembre 2024 à 10h10
Call of Duty: Black Ops 6 va proposer un week-end Double XP pour cette fin d'année 2024.
Call of Duty: Black Ops 6 : Un week-end Double XP prévu pour les fêtes de fin d'année
Depuis la sortie de Call of Duty: Black Ops 6, la communauté a pu découvrir diverses nouveautés, introduites via la première saison et la mi-saison, et profiter de quelques événements Double XP. Pour ces fêtes de fin d'année 2024, il semblerait qu'Activision ait prévu un nouveau week-end Double XP pour Black Ops 6.

Un week-end Double XP débarque (très) bientôt sur Black Ops 6

En effet, selon les informations disponibles en jeu, et plus précisément celles affichées dans l'onglet « événement », un week-end Double XP doit débuter le mardi 24 décembre 2024 sur Call of Duty: Black Ops 6. Une nouvelle qui devrait ravir la communauté.

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Comme vous le savez probablement déjà, sur BO 6, les événements Double XP permettent de monter plus rapidement son niveau de joueur et ses armes, ou encore de progresser dans le Passe de combat actuel.

Néanmoins, à l'heure où nous écrivons ces lignes, nous ne savons pas si ce Double XP concerne l'ensemble de ces éléments ou certains d'entre eux, étant donné qu'Activision n'a pas encore communiqué officiellement à ce sujet. De la même manière, nous ne connaissons pas la date de fin de ce nouveau week-end Double XP de Call of Duty: Black Ops 6, qui devrait également être actif sur le battle royal, Warzone.

Miniature vidéo

Pour conclure, sachez que Call of Duty: Black Ops 6 est disponible sur consoles PlayStation (PS4 et PS5), Xbox (Xbox One et Xbox Series) mais aussi sur PC. Warzone est à retrouver sur les mêmes plateformes de jeu et est free-to-play, soit gratuit.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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