Call of Duty: Black Ops 6 : Un week-end Double XP prévu pour les fêtes de fin d'année

Call of Duty: Black Ops 6 va proposer un week-end Double XP pour cette fin d'année 2024.

Un week-end Double XP débarque (très) bientôt sur Black Ops 6

Depuis la sortie de, la communauté a pu découvrir diverses nouveautés, introduites via la première saison et la mi-saison, et profiter de quelques événements Double XP. Pour ces fêtes de fin d'année 2024, il semblerait qu'Activision ait prévuEn effet, selon les informations disponibles en jeu, et plus précisément celles affichées dans l'onglet « événement »,. Une nouvelle qui devrait ravir la communauté.Comme vous le savez probablement déjà, sur, les événements Double XP permettent de monter plus rapidement son niveau de joueur et ses armes, ou encore de progresser dans le Passe de combat actuel.Néanmoins, à l'heure où nous écrivons ces lignes, nous ne savons pas si ce Double XP concerne l'ensemble de ces éléments ou certains d'entre eux, étant donné qu'Activision n'a pas encore communiqué officiellement à ce sujet. De la même manière, nous ne connaissons pas la date de fin de ce, qui devrait également être actif sur le battle royal, Warzone.Pour conclure, sachez queest disponible sur consoles PlayStation (PS4 et PS5), Xbox (Xbox One et Xbox Series) mais aussi sur PC. Warzone est à retrouver sur les mêmes plateformes de jeu et est free-to-play, soit gratuit.