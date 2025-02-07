Call of Duty: Black Ops 6 : Un nouveau week-end Double XP est là

Call of Duty: Black Ops 6 va quitter l'application Call of Duty HQ
Call of Duty: Black Ops 6 va, très prochainement, devenir un téléchargement autonome.
Ainsi, pendant ces quelques jours, la communauté Black Ops 6 peut profiter des bonus suivants : Double XP de joueur, Double XP d'arme et d'un taux d'obtention de GobbleGum doublé (pour le mode Zombies). Cette nouvelle ravira à coup sûr les joueurs et les joueuses qui souhaitent monter certaines armes, récemment ou précédemment obtenues, faire progresser leur niveau et profiter pleinement du mode Zombies de Black Ops 6. Comme vous l'aurez compris, pour ce nouveau week-end Double XP de BO 6, aucun bonus pour le Passe de combat n'est, malheureusement, proposé.
Claim those bounties — double time 💥💥 Earn 2XP Player, 2XP Weapon, and 2X Gobblegum Earn Rate until Feb 10 💪 pic.twitter.com/2wxkvkHC5b— Call of Duty (@CallofDuty) February 6, 2025
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