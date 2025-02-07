Call of Duty: Black Ops 6 : Un nouveau week-end Double XP est là

Call of Duty: Black Ops 6 s'est, récemment, doté d'un nouveau week-end Double XP, qui se termine très bientôt.

Un nouveau week-end Double XP est disponible sur Call of Duty: Black Ops 6

Claim those bounties — double time 💥💥 Earn 2XP Player, 2XP Weapon, and 2X Gobblegum Earn Rate until Feb 10 💪 pic.twitter.com/2wxkvkHC5b — Call of Duty (@CallofDuty) February 6, 2025

Très souvent, les équipes en charge deproposent des événements Double XP, afin d'aider les joueurs à progresser, et ce, plus rapidement. D'ailleurs,En effet, comme annoncé via une publication sur le compte Twitter/X de la franchise et via un onglet disponible en jeu,. D'après les informations partagées, celui-ci se terminera le 10 février prochain.Ainsi, pendant ces quelques jours,(pour le mode Zombies). Cette nouvelle ravira à coup sûr les joueurs et les joueuses qui souhaitent monter certaines armes, récemment ou précédemment obtenues, faire progresser leur niveau et profiter pleinement du mode Zombies de. Comme vous l'aurez compris, pour ce nouveau, aucun bonus pour le Passe de combat n'est, malheureusement, proposé.En guise de conclusion, rappelons queest disponible sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur PC. Une période d'essai gratuit pourest également disponible en ce moment même, et ce, jusqu'au 10 février prochain.