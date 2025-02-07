Call of Duty: Black Ops 6 : Un nouveau week-end Double XP est là

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 07 février 2025 à 10h02
Call of Duty: Black Ops 6 s'est, récemment, doté d'un nouveau week-end Double XP, qui se termine très bientôt.
Call of Duty: Black Ops 6 : Un nouveau week-end Double XP est là
Très souvent, les équipes en charge de Call of Duty: Black Ops 6 proposent des événements Double XP, afin d'aider les joueurs à progresser, et ce, plus rapidement. D'ailleurs, un nouveau week-end Double XP est actuellement disponible sur Black Ops 6.

Un nouveau week-end Double XP est disponible sur Call of Duty: Black Ops 6

En effet, comme annoncé via une publication sur le compte Twitter/X de la franchise et via un onglet disponible en jeu, un week-end Double XP est actuellement en cours sur Call of Duty: Black Ops 6. D'après les informations partagées, celui-ci se terminera le 10 février prochain.
Ainsi, pendant ces quelques jours, la communauté Black Ops 6 peut profiter des bonus suivants : Double XP de joueur, Double XP d'arme et d'un taux d'obtention de GobbleGum doublé (pour le mode Zombies). Cette nouvelle ravira à coup sûr les joueurs et les joueuses qui souhaitent monter certaines armes, récemment ou précédemment obtenues, faire progresser leur niveau et profiter pleinement du mode Zombies de Black Ops 6. Comme vous l'aurez compris, pour ce nouveau week-end Double XP de BO 6, aucun bonus pour le Passe de combat n'est, malheureusement, proposé.

Miniature vidéo

En guise de conclusion, rappelons que Call of Duty: Black Ops 6 est disponible sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur PC. Une période d'essai gratuit pour BO 6 est également disponible en ce moment même, et ce, jusqu'au 10 février prochain.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

Plus d'articles

Call of Duty: Black Ops 6 va quitter l'application Call of Duty HQ
Black Ops 6 06 juillet 2026

Call of Duty: Black Ops 6 va quitter l'application Call of Duty HQ

Call of Duty: Black Ops 6 va, très prochainement, devenir un téléchargement autonome.
Call of Duty est au plus bas, l'un des pires week-ends sur Steam
Black Ops 6 04 novembre 2025

Call of Duty est au plus bas, l'un des pires week-ends sur Steam

Call of Duty connaît une forte baisse de popularité ces derniers temps et a même enregistré un nombre de joueurs très bas lors du premier week-end de novembre.
Call of Duty: Black Ops 6 défie Battlefield 6 en proposant un nouvel essai gratuit
Black Ops 6 28 octobre 2025

Call of Duty: Black Ops 6 défie Battlefield 6 en proposant un nouvel essai gratuit

Alors que la saison 1 de Battlefield 6 approche à grands pas, Call of Duty: Black Ops 6 veut attirer les joueurs des champs de batailles rivaux grâce à un période d'essai gratuite.

commentaire (0)