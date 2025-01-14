Call of Duty: Black Ops 6 : Un nouveau skin d'Opérateur jugé pay-to-lose

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 14 janvier 2025 à 15h01
Call of Duty: Black Ops 6 devrait, prochainement, se doter d'un nouveau pack, comportant un skin d'Opérateur considéré comme « pay to lose » par la communauté.
Call of Duty: Black Ops 6 : Un nouveau skin d'Opérateur jugé pay-to-lose
Comme vous le savez probablement déjà, la boutique de Call of Duty: Black Ops 6 est régulièrement mise à jour et propose, ainsi, de nouveaux skins aux joueurs et aux joueuses. Par le passé, certains éléments cosmétiques ont fait débat au sein de la communauté car ils furent jugés « pay to win ». Cette fois-ci, c'est l'inverse : un skin devant bientôt se rendre disponible sur Black Ops 6 est perçu comme « pay to lose ».

Un skin « pay to lose » en approche sur Black Ops 6

D'après le compte Twitter/X Detonatedcom, Call of Duty: Black Ops 6 va, prochainement, proposer le bundle « Tracer Pack: Inner Sight », dans sa boutique, et ce, à une date encore non communiquée. Ce pack contiendrait, notamment, le skin d'Opérateur « Irradiated » en anglais.

De nombreux joueurs et joueuses ont partagé leurs impressions au sujet de cet élément cosmétique, sur Twitter/X ainsi que sur Reddit, et considèrent que le skin « Irradiated » du « Tracer Pack: Inner Sight » est « pay to lose ». En effet, étant donné les couleurs criardes de celui-ci (bleu clair, doré et violet), il sera, certainement, très facile de repérer un joueur équipé du skin « Irradiated » durant une partie sur Black Ops 6, et ce, sur n'importe quelle carte.
Reste à savoir quand le « Tracer Pack: Inner Sight » se rendra disponible sur Call of Duty: Black Ops 6, si Activision décide de l'implanter dans le jeu, malgré les retours de la communauté.

En guise de conclusion, rappelons que Call of Duty: Black Ops 6 est à retrouver sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur PC.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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