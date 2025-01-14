Call of Duty: Black Ops 6 : Un nouveau skin d'Opérateur jugé pay-to-lose

Call of Duty: Black Ops 6 devrait, prochainement, se doter d'un nouveau pack, comportant un skin d'Opérateur considéré comme « pay to lose » par la communauté.

Un skin « pay to lose » en approche sur Black Ops 6

Comme vous le savez probablement déjà, la boutique deest régulièrement mise à jour et propose, ainsi, de nouveaux skins aux joueurs et aux joueuses. Par le passé, certains éléments cosmétiques ont fait débat au sein de la communauté car ils furent jugés « pay to win ». Cette fois-ci, c'est l'inverse :D'après le compte Twitter/X Detonatedcom,va, prochainement, proposer le bundle « Tracer Pack: Inner Sight », dans sa boutique, et ce, à une date encore non communiquée. Ce pack contiendrait, notamment, le skin d'Opérateur « Irradiated » en anglais.De nombreux joueurs et joueuses ont partagé leurs impressions au sujet de cet élément cosmétique, sur Twitter/X ainsi que sur Reddit, et considèrent que. En effet, étant donné les couleurs criardes de celui-ci (bleu clair, doré et violet), il sera, certainement, très facile de repérer un joueur équipé du skin « Irradiated » durant une partie sur, et ce, sur n'importe quelle carte.Reste à savoir quand le « Tracer Pack: Inner Sight » se rendra disponible sur, si Activision décide de l'implanter dans le jeu, malgré les retours de la communauté.En guise de conclusion, rappelons queest à retrouver sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur PC.