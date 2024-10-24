Call of Duty: Black Ops 6 : Un joueur a obtenu la première arme Gold avant la sortie du jeu

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 24 octobre 2024 à 17h50
Avant même le lancement officiel de Call of Duty: Black Ops 6, un streamer a surpris le monde entier en obtenant le tout premier camouflage d'arme doré de cet opus.
Call of Duty: Black Ops 6 : Un joueur a obtenu la première arme Gold avant la sortie du jeu
Officiellement, Call of Duty: Black Ops 6 ne sera disponible que le 25 octobre 2024 pour la quasi-totalité des joueurs du monde entier. Mais grâce à une petite astuce, certains joueurs ont pu jouer avant l'heure prévue sur Xbox Series en indiquant la localisation et le fuseau horaire de la Nouvelle-Zélande. Si cette astuce n'entraine pas le bannissement du compte, il a permis à certains de prendre de l'avance sur leur progression. Elle a même permis à un joueur d'obtenir le premier camouflage d'arme doré du titre.

Un XM4 doré obtenu en avant-première dans Call of Duty: Black Ops 6

Ce tour de force a été accompli par Reidboyy, streamer sur Twitch et créateur de contenu. Lors d'un live, il a réussi à débloquer le camouflage d'arme doré pour le fusil d'assaut XM4, et ce moins d'une heure après le lancement officiel de Call of Duty: Black Ops 6 dans cette région du monde. Le chanceux s'est d'ailleurs empressé de partager son exploit sur X/Twitter. Il a publié une capture d'écran où il est possible de voir son personnage équipé du XM4 dans sa version recouverte d'or.


D'ailleurs, Reidboyy n'en est pas à son coup d'essai. Par le passé, il avait été le premier joueur à obtenir un camouflage interstellaire dans Call of Duty: Modern Warfare 3. Mais si les joueurs affirment que l'obtention des camouflages d'armes dorés serait plus accessible dans ce nouvel opus, Reidboyy a fait preuve d'une vraie maitrise en réussissant les doubles kills et headshots nécessaires à l'obtention de cette apparence. De quoi donner envie aux plus téméraires d'accomplir cet exploit encore plus rapidement au lancement du jeu.

Pour rappel, Call of Duty: Black Ops 6 est disponible sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et sur PC. Si vous souhaitez l'acheter tout en faisant des économies, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose à moindre coût :
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Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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