Call of Duty: Black Ops 6 : Un développeur explique pourquoi le jeu propose tant de skins décalés

Si les skins d'agent divisent les joueurs de Call of Duty: Black Ops 6 à cause de leurs apparences parfois loufoques, les développeurs souhaitent en ajouter davantage, et ce pour une bonne raison.
Pour personnaliser votre personnage dans Call of Duty: Black Ops 6
, vous disposez d'un vaste choix de tenues déblocables gratuitement ou via un achat dans la boutique. Mais si beaucoup sont assez classiques, d'autres sortent du lot. Homme-requin, chevalier dragon, Goliath, raton-laveur géant ou agent à tête de canard
sont autant de skins complètement loufoques que vous pouvez débloquer pour vous démarquer, notamment lors des parties en ligne.
Cependant, ces tenues hautes en couleurs paraissent hors sujet pour une partie de la communauté. Tandis que d'autres apprécient cette touche d'excentricité qui rapproche Call of Duty des options de personnalisation proposées dans certains Battle Royales. S'ils font réagir, ces choix ne sont pourtant pas prêts de disparaitre dans les mises à jour à venir de Call of Duty: Black Ops 6.
Briser les règles et faire plaisir au plus grand nombre de joueurs de Call of Duty: Black Ops 6
Lors d'un entretien accordé au magazine Dexerto, Miles Leslie (directeur créatif associé du studio Treyarch pour Black Ops 6) a expliqué pourquoi les équipes créatives ont imaginé ces apparences d'agent toujours plus bizarres et décalées. Si inciter les joueurs à dépenser quelques euros dans un skin atypique est une raison, Miles Leslie veut avant tout que les joueurs s'amusent, y compris via leurs choix vestimentaires en jeu.
Pour nous, l'amusement passe toujours avant tout. Bien sûr, nous voulons rester ancrés dans l'ADN qui rend un jeu Black Ops unique en ce qui concerne le gameplay de base, mais nous aimons aussi briser les règles si cela peut maximiser le plaisir des joueurs.
De plus, il précise que la série des Black Ops « se prête naturellement » à ces petits extras décalés
. En revanche, il rappelle que les équipes ont toujours à cœur de proposer les expériences les plus réalistes et précises possibles sur la campagne solo.
Si les personnages, les factions et les histoires du scénario principal sont toujours traités avec sérieux, « cela ne veut pas dire que nous ne pouvons pas nous amuser avec les cosmétiques en cours de route ! », termine Miles Leslie. Attendez-vous donc à croiser au gré de vos parties d'autres apparences loufoques dans les mois à venir !
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