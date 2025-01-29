Call of Duty: Black Ops 6 : Un crossover avec les Tortues Ninja en approche ?

Il semblerait qu'une collaboration entre Call of Duty: Black Ops 6 et la licence Tortues Ninja soit prévue.

Les Tortues Ninja dans Call of Duty: Black Ops 6 ?

I can confirm the Teenage Mutant Ninja Turtles collab is coming.

With an event and a gamemode — Alaix 🇫🇷 (@HeyImAlaix) January 28, 2025

Très régulièrement, le dernier opus de la franchise Call of Duty, soit, s'offre des crossovers avec des licences plus ou moins connues, afin d'apporter de la nouveauté aux joueurs et enrichir l'expérience. D'ailleurs,Après le lancement de la saison 2, qui est disponible depuis le 28 janvier 2025 sur, des datamineurs, connus sous les noms realityuk et HeyImAlaix sur Twitter/X, ont fait une découverte plutôt surprenante dans les fichiers du jeu :. Selon les informations partagées par ces derniers, cette collaboration pourrait introduire un nouvel événement et un nouveau mode de jeu en lien avec la fameuse licence sur le FPS d'Activision.Pour le moment, tout ceci est, évidemment, à prendre avec des pincettes, étant donné que les équipes en charge den'ont pas communiqué à ce sujet. Toutefois, ce potentiel crossover avec les Tortues Ninja, qui fait couler de l'encre depuis plusieurs semaines, semble tout à fait possible, d'autant plus que Call of Duty: Modern Warfare 2 a, par le passé, accueilli Shredder en tant qu'Opérateur. Reste donc à savoir si la licence Tortues Ninja s'invitera bien dansRappelons, en guise de conclusion, queest disponible sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur consoles PlayStation (PS4 et PS5), Xbox (Xbox One et Xbox Series) mais aussi sur PC.