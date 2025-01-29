Call of Duty: Black Ops 6 : Un crossover avec les Tortues Ninja en approche ?

Il semblerait qu'une collaboration entre Call of Duty: Black Ops 6 et la licence Tortues Ninja soit prévue.
Mise à jour du
14/02/2025
:
Le 13 février 2025, Activision a confirmé qu'une collaboration avec les Tortues Ninja est prévue pour Call of Duty: Black Ops 6, via une publication sur le compte Twitter/X de la licence. Toutefois, nous ne possédons pas d'informations supplémentaires à ce sujet, pour le moment.
Très régulièrement, le dernier opus de la franchise Call of Duty, soit Call of Duty: Black Ops 6
, s'offre des crossovers avec des licences plus ou moins connues, afin d'apporter de la nouveauté aux joueurs et enrichir l'expérience. D'ailleurs, il se pourrait bien que la prochaine collaboration prévue pour Black Ops 6 soit déjà connue
.
Les Tortues Ninja dans Call of Duty: Black Ops 6 ?
Après le lancement de la saison 2, qui est disponible depuis le 28 janvier 2025 sur Call of Duty: Black Ops 6
, des datamineurs, connus sous les noms realityuk et HeyImAlaix sur Twitter/X, ont fait une découverte plutôt surprenante dans les fichiers du jeu : un crossover entre Black Ops 6 et les Tortues Ninja serait prévu
. Selon les informations partagées par ces derniers, cette collaboration pourrait introduire un nouvel événement et un nouveau mode de jeu en lien avec la fameuse licence sur le FPS d'Activision.
Pour le moment, tout ceci est, évidemment, à prendre avec des pincettes, étant donné que les équipes en charge de BO 6
n'ont pas communiqué à ce sujet. Toutefois, ce potentiel crossover avec les Tortues Ninja, qui fait couler de l'encre depuis plusieurs semaines, semble tout à fait possible, d'autant plus que Call of Duty: Modern Warfare 2 a, par le passé, accueilli Shredder en tant qu'Opérateur. Reste donc à savoir si la licence Tortues Ninja s'invitera bien dans Call of Duty: Black Ops 6
.
Rappelons, en guise de conclusion, que Black Ops 6
est disponible sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur consoles PlayStation (PS4 et PS5), Xbox (Xbox One et Xbox Series) mais aussi sur PC.
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