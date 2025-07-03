Call of Duty: Black Ops 6 : Un crossover avec American Dad en approche ?

Une récente rumeur laisse entendre qu'un crossover entre Call of Duty: Black Ops 6 et American Dad va voir le jour.

Bientôt, un crossover entre Call of Duty et American Dad ?

De premières informations dataminées à propos de Call of Duty x American Dad

Alors que les joueurs et les joueuses dedécouvrent, actuellement, le contenu de la saison 4 Rechargée/Reloaded, qui a été lancée le 2 juillet dernier, des datamineurs ont déjà fait des découvertes dans les fichiers du jeu :En effet, très peu de temps après l'arrivée de la saison 4 Rechargée/Reloaded, les datamineurs ont examiné les fichiers deet ont trouvé des informations laissant supposer qu'D'ailleurs, l'utilisateur Twitter/X et datamineur realityuk a, récemment, partagé de très courtes vidéos, montrant notamment Stan Smith et Roger en tant qu'Opérateur. Selon ce premier, cette potentielle collaboration pourrait marquer l'arrivée de deux Tracer Pack dans la boutique en jeu : un centré sur Stan Smith, à 2 400 Points COD, et un autre sur Roger, coûtant 2 800 Points COD.Évidemment, pour le moment, ces informations ne sont pas à prendre au pied de la lettre. Activision n'a pas confirmé qu'va voir le jour, bien que cette collaboration semble tout à fait plausible. Nul doute que nous en saurons plus à ce sujet dans les prochaines semaines.Rappelons, en guise de conclusion, queest disponible sur diverses plateformes de jeu, à savoir sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur PC.