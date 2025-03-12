Call of Duty: Black Ops 6 tease déjà une nouvelle carte pour son mode Zombies

Treyarch a partagé, il y a peu de temps, une image présentant une nouvelle carte pour le mode Zombies de Black Ops 6.

Une nouvelle carte, pour le mode Zombies de BO 6, en approche

Season 3 launch hehe https://t.co/fFTlfn1QNv — Hope (@TheGhostOfHope) March 11, 2025

Comme vous le savez probablement déjà,la saison 3 sera lancée avec un peu de retard sur. D'ailleurs, d'après un récent teasing de la part de Treyarch,Récemment,. Ce visuel montre notamment un bâtiment, qui semble être un manoir, entouré de fumée et de flammes. Dans la cour, figurant au premier plan, nous pouvons apercevoir différents véhicules détruits, près d'une fontaine.Pour le moment, les équipes en charge den'ont pas partagé de plus amples informations à son sujet et n'ont pas indiqué quand celle-ci sera disponible sur le titre. Toutefois,, et ce, dès son lancement. Ce qui est fort plausible. Toutefois, il va falloir attendre une communication officielle pour en avoir le cœur net.Rappelons, à ce propos, que la saison 3 sera lancée le 3 avril 2025 sur. Nous devrions avoir des détails quant à son contenu dans les prochaines semaines, et nous vous tiendrons, bien évidemment, informés dès que nous en saurons plus.est à retrouver sur diverses plateformes de jeu, à savoir sur consoles PlayStation (PS4 et PS5), Xbox (Xbox One et Xbox Series) ainsi que sur PC.