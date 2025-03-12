Call of Duty: Black Ops 6 tease déjà une nouvelle carte pour son mode Zombies

Call of Duty: Black Ops 6 va quitter l'application Call of Duty HQ
Call of Duty: Black Ops 6 va, très prochainement, devenir un téléchargement autonome.
Pour le moment, les équipes en charge de Call of Duty: Black Ops 6 n'ont pas partagé de plus amples informations à son sujet et n'ont pas indiqué quand celle-ci sera disponible sur le titre. Toutefois, le leaker et utilisateur Twitter/X TheGhostOfHope a précisé que cette nouvelle carte pour le mode Zombies de Black Ops 6 devrait arriver avec la saison 3, et ce, dès son lancement. Ce qui est fort plausible. Toutefois, il va falloir attendre une communication officielle pour en avoir le cœur net.
"Personal log. Edward Richtofen recording..."#Zombies pic.twitter.com/Hsc9u7Tgzr— Treyarch (@Treyarch) March 11, 2025
Rappelons, à ce propos, que la saison 3 sera lancée le 3 avril 2025 sur BO 6. Nous devrions avoir des détails quant à son contenu dans les prochaines semaines, et nous vous tiendrons, bien évidemment, informés dès que nous en saurons plus.
Season 3 launch hehe https://t.co/fFTlfn1QNv— Hope (@TheGhostOfHope) March 11, 2025
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