Call of Duty: Black Ops 6 tease déjà une nouvelle carte pour son mode Zombies

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 12 mars 2025 à 10h47
Treyarch a partagé, il y a peu de temps, une image présentant une nouvelle carte pour le mode Zombies de Black Ops 6.
Call of Duty: Black Ops 6 tease déjà une nouvelle carte pour son mode Zombies
Comme vous le savez probablement déjà, la saison 3 sera lancée avec un peu de retard sur Call of Duty: Black Ops 6. D'ailleurs, d'après un récent teasing de la part de Treyarch, le mode Zombies de Black Ops 6 devrait prochainement s'offrir une nouvelle carte.

Une nouvelle carte, pour le mode Zombies de BO 6, en approche

Récemment, Treyarch a, effectivement, partagé une nouvelle image, sur son compte Twitter/X, qui présenterait la nouvelle carte de jeu du mode Zombies de Black Ops 6. Ce visuel montre notamment un bâtiment, qui semble être un manoir, entouré de fumée et de flammes. Dans la cour, figurant au premier plan, nous pouvons apercevoir différents véhicules détruits, près d'une fontaine. 
Pour le moment, les équipes en charge de Call of Duty: Black Ops 6 n'ont pas partagé de plus amples informations à son sujet et n'ont pas indiqué quand celle-ci sera disponible sur le titre. Toutefois, le leaker et utilisateur Twitter/X TheGhostOfHope a précisé que cette nouvelle carte pour le mode Zombies de Black Ops 6 devrait arriver avec la saison 3, et ce, dès son lancement. Ce qui est fort plausible. Toutefois, il va falloir attendre une communication officielle pour en avoir le cœur net. 
Rappelons, à ce propos, que la saison 3 sera lancée le 3 avril 2025 sur BO 6. Nous devrions avoir des détails quant à son contenu dans les prochaines semaines, et nous vous tiendrons, bien évidemment, informés dès que nous en saurons plus.

Call of Duty: Black Ops 6 est à retrouver sur diverses plateformes de jeu, à savoir sur consoles PlayStation (PS4 et PS5), Xbox (Xbox One et Xbox Series) ainsi que sur PC.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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