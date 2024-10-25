De nombreux joueurs et joueuses se demandent si Call of Duty: Black Ops 6 sortira sur Nintendo Switch un jour, compte tenu des rumeurs.

Call of Duty: Black Ops 6 sortira-t-il sur Nintendo Switch ?







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La licences'est imposée, depuis de nombreuses années maintenant, comme la référence en matière de jeu multijoueur FPS. Chaque année, il est l'un des jeux les plus vendus, sur PC et consoles. Mais une plateforme de jeu est, depuis un petit moment, laissée de côté,. Ainsi, de nombreux joueurs se demandent si, d'autant plus que Microsoft le souhaite.Comme vous devez vous en douter, hélas, la réponse est non :Néanmoins, la question reste tout à fait pertinente puisque, et plus précisément la Nintendo DS et la Wii. Par ailleurs, en février 2023, Brad Smith, le Président de Microsoft, avait indiqué, notamment via une publication sur son compte Twitter/X, que la société et Nintendo avaient signé un contrat de 10 ans pour apporter les jeux Call of Duty sur Switch. Si Modern Warfare 3 n'est pas sorti sur cette console, et que rien n'a été annoncé pour, il n'est pas impossible qu'à l'avenir, les jeux Call of Duty arrive sur cette plateforme, d'une manière ou d'une autre.Ainsi, comme vous l'aurez compris, il y a une toute petite chance pour que. Toutefois, à l'heure où nous écrivons ces lignes, nous ne savons pas à quelle date ce potentiel portage se rendra disponible, s'il a lieu. Bien évidemment, dès que de nouvelles informations à ce sujet auront été dévoilées, nous vous tiendrons informés et nous mettrons à jour cet article.Pour rappel,est à retrouver sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur PC (via Steam et via Battle.net). Si vous souhaitez l'acheter tout en faisant des économies, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose à moindre coût :