Call of Duty: Black Ops 6 : MàJ du 29 octobre 2024, patch notes et détails

Call of Duty: Black Ops 6 va quitter l'application Call of Duty HQ
Call of Duty: Black Ops 6 va, très prochainement, devenir un téléchargement autonome.
Patch notes de la mise à jour du 29 octobre 2024 de Call of Duty: Black Ops 6
Global
UI
- Amélioration de certains cas concernant le flux d'images dans les menus principaux.
- Les noms des Loadouts et Blueprints longs ne seront plus tronqués dans certaines langues.
- Les joueurs peuvent s'attendre à ce que les noms des Loadouts et Blueprints longs défilent horizontalement.
- Amélioration de la stabilité des menus principaux.
Multijoueur
Armes
- Correction d'un problème qui faisait que certaines armes perdaient un accessoire spécifique au début du match.
Stabilité
- Ajout de divers correctifs de stabilité côté serveur.
Zombies
Gameplay
- Terminus
- Fermeture d'un exploit sur Terminus qui permettait aux joueurs de perdre temporairement le ciblage de l'ennemi.
- Liberty Falls
- Fermeture d'un exploit sur Liberty Falls qui permettait aux joueurs de perdre temporairement le ciblage de l'ennemi.
- Les joueurs peuvent désormais interagir, individuellement, avec la serrure à combinaison du coffre-fort de la banque que trois fois par tour.
Stabilité
- Ajout de divers correctifs de stabilité côté serveur.
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