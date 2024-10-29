Call of Duty: Black Ops 6 : MàJ du 29 octobre 2024, patch notes et détails

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 29 octobre 2024 à 16h46
Retrouvez les détails et le patch notes de la mise à jour déployée le 29 octobre 2024 sur Call of Duty: Black Ops 6.
Call of Duty: Black Ops 6 : MàJ du 29 octobre 2024, patch notes et détails
En ce mardi 29 octobre 2024, Call of Duty: Black Ops 6 s'est doté d'une mise à jour. Celle-ci n'apporte pas de nouveautés sur le FPS d'Activision mais corrige quelques problèmes rencontrés par les joueurs et les joueuses, notamment dans les modes multijoueur et Zombies. Les développeurs ont également amélioré certains aspects de l'interface utilisateur.

Mais, sans plus tarder, voici le patch notes complet et en français de la mise à jour déployée le 29 octobre 2024 sur Call of Duty: Black Ops 6.

Patch notes de la mise à jour du 29 octobre 2024 de Call of Duty: Black Ops 6

Global

UI

  • Amélioration de certains cas concernant le flux d'images dans les menus principaux.
  • Les noms des Loadouts et Blueprints longs ne seront plus tronqués dans certaines langues.
    • Les joueurs peuvent s'attendre à ce que les noms des Loadouts et Blueprints longs défilent horizontalement.
  • Amélioration de la stabilité des menus principaux.

Multijoueur

Armes 

  • Correction d'un problème qui faisait que certaines armes perdaient un accessoire spécifique au début du match.

Stabilité

  • Ajout de divers correctifs de stabilité côté serveur.

Zombies

Gameplay

  • Terminus
    • Fermeture d'un exploit sur Terminus qui permettait aux joueurs de perdre temporairement le ciblage de l'ennemi.
  • Liberty Falls
    • Fermeture d'un exploit sur Liberty Falls qui permettait aux joueurs de perdre temporairement le ciblage de l'ennemi.
    • Les joueurs peuvent désormais interagir, individuellement, avec la serrure à combinaison du coffre-fort de la banque que trois fois par tour. 

Stabilité

  • Ajout de divers correctifs de stabilité côté serveur.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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