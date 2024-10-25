Call of Duty: Black Ops 6 : MàJ Day One, le patch notes du premier correctif pour le lancement

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 25 octobre 2024 à 12h25
Activision et Treyarch ont publié une petite mise à jour dans la foulée de la sortie de Call of Duty: Black Ops 6. Retrouvez le patch notes pour ne rien manquer.
Call of Duty: Black Ops 6 : MàJ Day One, le patch notes du premier correctif pour le lancement
Comme très souvent lors de la sortie d'un Call of Duty, une mise à jour day one est publiée, permettant de corriger des problèmes de dernière minute, avant le lancement dans le grand bain. C'est le cas pour Black Ops 6, qui arrive ce 25 octobre dans le monde entier. La mise à jour est disponible pour toutes et tous et sera intégrée au téléchargement si vous le lancez après sa publication, qui a eu lieu très tôt dans la journée, juste après la sortie du jeu.

Vous pouvez retrouver le petit patch notes day one de Call of Duty: Black Ops 6 ci-dessous. D'autres de ce genre pourraient être déployés ces prochains jours, si des problèmes majeurs sont recensés.

Patch day one de Black Ops 6

  • Correction d'un problème de stabilité lors de la collecte des plaques d'identité dans Élimination confirmée.
  • Correction d'un problème de stabilité lors de l'utilisation du scorestreak Valkyrie.
  • Correction d'un problème de stabilité lors de l'utilisation du perk Vigilance.
  • Correction d'un problème de stabilité lors de l'utilisation de la grenade fumigène.
  • Correction d'un problème de stabilité lors de l'utilisation des emotes.
  • Correction d'un problème de stabilité lorsque « Vermin » attaquait les joueurs.
  • Correction d'un problème de stabilité lors de l'exfiltration.
  • Correction d'un problème de stabilité lors de l'utilisation du mode Contraste élevé.
  • Correction d'un problème où les objets de chargement ne pouvaient pas vous suivre dans le jeu.
  • Ajout de correctifs de stabilité pour l'interface utilisateur de Call of Duty et le lancement croisé de MW3 sur PC.
  • Ajout de correctifs de stabilité pour divers crashs liés au GPU sur PC.
  • Correction d'un problème qui empêchait certains joueurs de définir des builds d'armes en mode Zombies.
  • Correction d'un problème qui supprimait les camos des builds d'armes.
  • Correction d'un problème qui empêchait les joueurs de recevoir une invitation à installer le pack multijoueur MW3 s'il n'était pas installé avant le lancement dans MW3.
  • Correction d'un problème qui faisait que les joueurs voyaient parfois diverses statistiques dans les classements mondiaux avec des valeurs nulles. Un correctif pour les classements des amis est en cours d'élaboration.
Pour rappel, Call of Duty: Black Ops 6 est à retrouver sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur PC (via Steam et via Battle.net). Si vous souhaitez l'acheter tout en faisant des économies, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose à moindre coût :
  • Xbox
    • Édition Cross-Gen → 28,89 € au lieu de 80 €, soit 64 % de réduction.
    • Édition Coffre d'armes → 75,99 € au lieu de 110 €, soit 31 % de réduction.
  • PS4 & PS5
    • Carte PSN de 50 € → 47,49 € au lieu de 50 €, soit 5 % de réduction.
    • Carte PSN 120 € → 109,5 € au lieu de 120 €, soit 9 % de réduction.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

Plus d'articles

Call of Duty: Black Ops 6 va quitter l'application Call of Duty HQ
Black Ops 6 06 juillet 2026

Call of Duty: Black Ops 6 va quitter l'application Call of Duty HQ

Call of Duty: Black Ops 6 va, très prochainement, devenir un téléchargement autonome.
Call of Duty est au plus bas, l'un des pires week-ends sur Steam
Black Ops 6 04 novembre 2025

Call of Duty est au plus bas, l'un des pires week-ends sur Steam

Call of Duty connaît une forte baisse de popularité ces derniers temps et a même enregistré un nombre de joueurs très bas lors du premier week-end de novembre.
Call of Duty: Black Ops 6 défie Battlefield 6 en proposant un nouvel essai gratuit
Black Ops 6 28 octobre 2025

Call of Duty: Black Ops 6 défie Battlefield 6 en proposant un nouvel essai gratuit

Alors que la saison 1 de Battlefield 6 approche à grands pas, Call of Duty: Black Ops 6 veut attirer les joueurs des champs de batailles rivaux grâce à un période d'essai gratuite.

commentaire (0)