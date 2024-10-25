Call of Duty: Black Ops 6 : MàJ Day One, le patch notes du premier correctif pour le lancement

Activision et Treyarch ont publié une petite mise à jour dans la foulée de la sortie de Call of Duty: Black Ops 6. Retrouvez le patch notes pour ne rien manquer.

Patch day one de Black Ops 6 Correction d'un problème de stabilité lors de la collecte des plaques d'identité dans Élimination confirmée.

Correction d'un problème de stabilité lors de l'utilisation du scorestreak Valkyrie.

Correction d'un problème de stabilité lors de l'utilisation du perk Vigilance.

Correction d'un problème de stabilité lors de l'utilisation de la grenade fumigène.

Correction d'un problème de stabilité lors de l'utilisation des emotes.

Correction d'un problème de stabilité lorsque « Vermin » attaquait les joueurs.

Correction d'un problème de stabilité lors de l'exfiltration.

Correction d'un problème de stabilité lors de l'utilisation du mode Contraste élevé.

Correction d'un problème où les objets de chargement ne pouvaient pas vous suivre dans le jeu.

Ajout de correctifs de stabilité pour l'interface utilisateur de Call of Duty et le lancement croisé de MW3 sur PC.

Ajout de correctifs de stabilité pour divers crashs liés au GPU sur PC.

Correction d'un problème qui empêchait certains joueurs de définir des builds d'armes en mode Zombies.

Correction d'un problème qui supprimait les camos des builds d'armes.

Correction d'un problème qui empêchait les joueurs de recevoir une invitation à installer le pack multijoueur MW3 s'il n'était pas installé avant le lancement dans MW3.

Correction d'un problème qui faisait que les joueurs voyaient parfois diverses statistiques dans les classements mondiaux avec des valeurs nulles. Un correctif pour les classements des amis est en cours d'élaboration.

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Comme très souvent lors de la sortie d'un Call of Duty, une mise à jour day one est publiée, permettant de corriger des problèmes de dernière minute, avant le lancement dans le grand bain., qui arrive ce 25 octobre dans le monde entier. La mise à jour est disponible pour toutes et tous et sera intégrée au téléchargement si vous le lancez après sa publication, qui a eu lieu très tôt dans la journée, juste après la sortie du jeu.Vous pouvez retrouver. D'autres de ce genre pourraient être déployés ces prochains jours, si des problèmes majeurs sont recensés.Pour rappel,est à retrouver sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur PC (via Steam et via Battle.net). Si vous souhaitez l'acheter tout en faisant des économies, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose à moindre coût :