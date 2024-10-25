Call of Duty: Black Ops 6 : Les exécutions, comment les faire ?

Il est possible de faire des exécutions dans Call of Duty: Black Ops 6. Si vous ne savez pas comment les lancer, sachez que nous vous expliquons la marche à suivre.
Call of Duty: Black Ops 6
, qui est sorti ce 25 octobre 2024 sur la plupart des plateformes de jeu, est un FPS compétitif. Sur le titre, les joueurs et les joueuses doivent, ainsi, faire leurs preuves sur le champ de bataille en éliminant les adversaires. D'ailleurs, ces derniers peuvent exécuter les joueurs ennemis. Mais, il se peut que vous ne sachiez pas comment faire. De ce fait, nous vous expliquons comment réaliser une exécution sur Black Ops 6
, que vous soyez sur PC ou bien sur console.
Les exécutions dans Black Ops 6
Comment faire une exécution dans Black Ops 6 ?
Comme plusieurs autres jeux du même genre, notamment Apex Legends, il est possible d'exécuter son adversaire
, pour lancer une petite animation spéciale. Cela ne peut se faire que lorsque votre ennemi est près de vous, bien évidemment. Ainsi, les exécutions sur Black Ops 6
peuvent être difficiles à faire. Toutefois, sachez qu'il existe quelques astuces pour lancer l'animation et exécuter votre vis-à-vis : utiliser une grenade flash pour aveugler l'ennemi, une grenade paralysante pour l'étourdir ou encore une mine. Une fois derrière ou à côté de l'ennemi ciblé, vous n'avez plus qu'à appuyer sur une touche pour réaliser l'exécution et l'éliminer
.
- Faire une exécution sur PC → Appuyez sur la touche V (si vous n'avez pas modifié le raccourci).
- Faire une exécution sur PS4/PS5 → Appuyez sur le joystick droit (R3).
- Faire une exécution sur Xbox One/Xbox Series → Appuyez sur le joystick droit (R3).
Si le lancement de l'animation est plutôt joli, et que cela reste une certaine prouesse de lancer une exécution en plein combat, n'oubliez pas que vous êtes très exposé et vulnérable. Les joueurs de l'équipe adverses pourraient en profiter pour vous éliminer et venger leur camarade.
Comment changer l'exécution d'un Opérateur sur Call of Duty: Black Ops 6 ?
Sur Call of Duty: Black Ops 6
, il est possible de modifier l'exécution d'un Opérateur. Pour cela, il suffit de cliquer sur l'onglet « Opérateurs », via le menu principal. Vous verrez alors les différents Opérateurs que vous possédez. Allez sur l'un d'entre eux. Appuyez ensuite sur la touche indiquée dans l'encart « Exécutions » (Triangle sur consoles PlayStation, par exemple) juste au-dessus de la liste. Il ne vous reste plus qu'à sélectionner l'exécution que vous souhaitez équiper.
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