Call of Duty: Black Ops 6 : Les camouflages Or, Diamant, Vertèbres noires et Matière noire, comment les débloquer ?

Les camouflages Maîtrise d'arme (Mastery camos) sont de retour dans Call of Duty: Black Ops 6 tout naturellement. Si vous ne savez pas comment faire, nous vous expliquons comment débloquer les quatre skins ultime : Or, Diamant, Vertèbres noires et Matière noire.
L'une des choses que les joueurs de la licence Call of Duty
apprécient sont les camos, ou camouflages en français, qu'ils peuvent débloquer en réalisant quelques défis sur le champ de bataille. Ils ne servent, en soi, pas à grand-chose, mais permettent de montrer aux autres joueurs leur niveau ou tout simplement leur expérience dans le jeu, puisque pour les déverrouiller, cela peut, parfois, vous demander quelques efforts.
Dans Call of Duty: Black Ops 6
, vous avez quatre Mastery camos
à débloquer (Or, Diamant, Vertèbres noires et Matière noire
), comme ce fût le cas ces dernières années, avec des challenges de plus en plus difficiles. Nous vous expliquons tout sur les maîtrises d'arme dans BO 6, qui revient à ses fondamentaux, pour rendre la tâche moins barbante et aléatoire.
Débloquer les maîtrises d'arme dans Call of Duty: Black Ops 6
Comme nous vous le disions, ces quatre maîtrises d'arme
vous permettront de montrer votre supériorité en plein combat, étant donné que les débloquer n'est pas une mince affaire, même si nous avons connu plus compliqué. La Maîtrise Or sera assez facile à obtenir d'ailleurs, mais les trois autres seront un peu plus complexes.
Pour obtenir ces skins, il faudra réussir les défis spéciaux, et ensuite se pencher sur les défis pour la Maîtrise. Voici tous les détails pour voir les camouflages Or, Diamant, Vertèbres noires et Matière noire dans Black Ops 6.
Comment débloquer le camouflage Or dans Call of Duty: Black Ops 6 ?
- Réussir les neuf défis de camouflage spéciaux de l'arme (faire des éliminations par le biais d'un tir dans la tête).
- Réussir le défi d'arme supplémentaire qui demande de faire 10 double éliminations.
Ce défi est le plus simple, mais vous demandera tout de même quelques heures de jeu pour faire les 100 éliminations par headshot, puis ensuite de faire les 10 doubles éliminations.
Comment débloquer le skin Diamant dans Call of Duty: Black Ops 6 ?
- Débloquer le camouflage Or pour X armes de la catégorie d'arme.
- Réussir le défi d'arme supplémentaire qui demande de faire 10 fois trois éliminations sans mourir.
Nous montons d'une gamme dans la difficulté et, surtout, dans le temps demandé. Ici, vous devrez débloquer plusieurs camos en Or pour toutes les armes d'une catégorie.
Comment débloquer le skin Vertèbres noires dans Call of Duty: Black Ops 6 ?
- Débloquer le camo Diamant sur 33 armes.
- Réussir le défi d'arme supplémentaire qui vous demande de faire 3 triples éliminations.
En d'autres termes, vous allez devoir cravacher durant de longues heures pour réussir les défis de bases, mais aussi obtenir le camouflage Diamant pour de nombreuses autres armes avant de pouvoir vous y mettre.
Comment débloquer le skin Matière noire dans Call of Duty: Black Ops 6 ?
- Débloquer le camo Inestimable sur au moins 33 armes.
- Réussir le défi d'arme supplémentaire qui demande de faire 3 fois cinq éliminations sans mourir.
Pour cette dernière maîtrise d'arme, vous allez probablement devoir suer de longues heures, puisqu'il faut avoir le camouflage skin Vertèbres sur 33 armes et réussir l'ultime défi. Mais cela vous permettra de mettre la main sur l'un des skins d'arme les plus convoités et signifiants de Black Ops 6, mais aussi très joli.
Un défi qui vous tiendra en haleine très probablement durant plusieurs semaines, voire mois.
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