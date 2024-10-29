Call of Duty: Black Ops 6 : La saison 1, quand débute t-elle ?

Avec l'arrivée récente de Call of Duty: Black Ops 6, les joueurs et les joueuses se demandent quand la saison 1 sera lancée sur le FPS d'Activision.

Date de lancement de la saison 1 sur Call of Duty: Black Ops 6

Black Ops 6 x Warzone Season 1 starts November 14th



Confirmed by Little Caesars Promo pic.twitter.com/YsEFTQLb4G — bob. (@BobNetworkUK_) October 21, 2024

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Quel contenu pour la saison 1 de Black Ops 6 ?

Xbox Édition Cross-Gen → 28,89 € au lieu de 80 €, soit 64 % de réduction. Édition Coffre d'armes → 75,99 € au lieu de 110 €, soit 31 % de réduction.

PS4 & PS5 Carte PSN de 50 € → 47,49 € au lieu de 50 €, soit 5 % de réduction. Carte PSN 120 € → 109,5 € au lieu de 120 €, soit 9 % de réduction.



, qui est sorti le 25 octobre 2024, est à retrouver sur de nombreuses plateformes de jeu. Comme vous le savez probablement déjà, le nouvel opus de la licence Call of Duty n'a pas été lancé avec de saison. De ce fait,arrive un peu plus tard. D'ailleurs, plusieurs personnes au sein de la communauté se demandent ainsiAu moment où nous écrivons ces lignes, les équipes en charge den'ont pas partagé la date de sortie de la saison 1. Néanmoins,. Ce qui semble tout à fait plausible.Dans un article sur le site officiel de la licence, Activision a confirmé queSi, pour, Activision adopte la même stratégie qu'utilisée pour le suivi de Call of Duty: Modern Warfare 3,devrait apporter, entre autres, de nouvelles armes, de nouvelles cartes et de nouveaux modes de jeu pour le multijoueur. Nous pouvons également nous attendre à quelques ajouts pour le mode Zombies et divers correctifs. Rappelons, par ailleurs, qu'au lancement de, le battle royale Warzone (anciennement « Warzone 2.0 ») sera intégré àet se dotera alors d'une nouvelle map', à savoir Area 99.Rappelons, en guise de conclusion, queest disponible sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series mais aussi sur PC (via la plateforme de Valve, Steam, et Battle.net). Le FPS d'Activision figure également dans le Game Pass. Si vous souhaitez l'acheter tout en faisant des économies, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose à moindre coût :