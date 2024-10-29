Call of Duty: Black Ops 6 : La saison 1, quand débute t-elle ?

Avec l'arrivée récente de Call of Duty: Black Ops 6, les joueurs et les joueuses se demandent quand la saison 1 sera lancée sur le FPS d'Activision.
Mise à jour du
31/10/2024
:
Activision et Treyarch ont bien confirmé que la saison 1 de Call of Duty: Black Ops 6 arrivera ce jeudi 14 novembre. De nombreuses choses seront ajoutées au titre à ce moment-là.
Call of Duty: Black Ops 6
, qui est sorti le 25 octobre 2024, est à retrouver sur de nombreuses plateformes de jeu. Comme vous le savez probablement déjà, le nouvel opus de la licence Call of Duty n'a pas été lancé avec de saison. De ce fait, la saison 1 de Black Ops 6
arrive un peu plus tard. D'ailleurs, plusieurs personnes au sein de la communauté se demandent ainsi quand la saison 1 sera disponible sur Call of Duty: Black Ops 6, et donc quelle est sa date de sortie
.
Date de lancement de la saison 1 sur Call of Duty: Black Ops 6
Au moment où nous écrivons ces lignes, les équipes en charge de Call of Duty: Black Ops 6
n'ont pas partagé la date de sortie de la saison 1. Néanmoins, d'après un récent leak, en lien avec la collaboration entre Activision et l'entreprise de restauration rapide, Little Caesars, cette première saison devrait se rendre disponible le 14 novembre 2024 sur Black Ops 6
. Ce qui semble tout à fait plausible.
Dans un article sur le site officiel de la licence, Activision a confirmé que la saison 1 sera lancée le 14 novembre 2024 sur Call of Duty: Black Ops 6
.
Quel contenu pour la saison 1 de Black Ops 6 ?
Si, pour Call of Duty: Black Ops 6
, Activision adopte la même stratégie qu'utilisée pour le suivi de Call of Duty: Modern Warfare 3, la saison 1
devrait apporter, entre autres, de nouvelles armes, de nouvelles cartes et de nouveaux modes de jeu pour le multijoueur. Nous pouvons également nous attendre à quelques ajouts pour le mode Zombies et divers correctifs. Rappelons, par ailleurs, qu'au lancement de la saison 1
, le battle royale Warzone (anciennement « Warzone 2.0 ») sera intégré à Black Ops 6
et se dotera alors d'une nouvelle map', à savoir Area 99.
Rappelons, en guise de conclusion, que Call of Duty: Black Ops 6
est disponible sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series mais aussi sur PC (via la plateforme de Valve, Steam, et Battle.net). Le FPS d'Activision figure également dans le Game Pass. Si vous souhaitez l'acheter tout en faisant des économies, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose à moindre coût :
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