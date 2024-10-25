Call of Duty: Black Ops 6 : La liste complète des trophées et des succès

Call of Duty: Black Ops 6 dispose de nombreux trophées et succès, qu'il convient d'obtenir pour décrocher le 100 % du titre. Nous vous partageons la liste complète.

Liste des trophées et succès de Call of Duty: Black Ops 6

Affaire classée → Terminez la campagne dans n'importe quel niveau de difficulté.

→ Terminez la campagne dans n'importe quel niveau de difficulté. Preuve à l'appui → Terminez la campagne en difficulté Vétéran.

→ Terminez la campagne en difficulté Vétéran. Grand échiquier → En Campagne, achetez la mission Le fou prend la tour dans n'importe quel niveau de difficulté.

→ En Campagne, achetez la mission Le fou prend la tour dans n'importe quel niveau de difficulté. Acquisition de talents → En Campagne, achevez la mission Cible prioritaire dans n'importe quel niveau de difficulté.

→ En Campagne, achevez la mission Cible prioritaire dans n'importe quel niveau de difficulté. Antibunkers → En Campagne, achevez Saison de chasse et Le Berceau dans n'importe quel niveau de difficulté.

→ En Campagne, achevez Saison de chasse et Le Berceau dans n'importe quel niveau de difficulté. Machination → En Campagne, achevez la mission Émergence dans n'importe quel niveau de difficulté.

→ En Campagne, achevez la mission Émergence dans n'importe quel niveau de difficulté. Jackpot → En Campagne, achevez la mission Grand parieur dans n'importe quel niveau de difficulté.

→ En Campagne, achevez la mission Grand parieur dans n'importe quel niveau de difficulté. Cloué au sol → En Campagne, achevez la mission Contrôle au sol dans n'importe quel niveau de difficulté.

→ En Campagne, achevez la mission Contrôle au sol dans n'importe quel niveau de difficulté. Prix de consolation → En Campagne, achevez la mission Sous les radars dans n'importe quel niveau de difficulté.

→ En Campagne, achevez la mission Sous les radars dans n'importe quel niveau de difficulté. Peine Capitole → En Campagne, achevez la mission Angoisse de séparation dans n'importe quel niveau de difficulté.

→ En Campagne, achevez la mission Angoisse de séparation dans n'importe quel niveau de difficulté. Disparu en mer → En Campagne, achevez la mission Échec et mat dans n'importe quel niveau de difficulté.

→ En Campagne, achevez la mission Échec et mat dans n'importe quel niveau de difficulté. Agent secret → Dans Vendetta, rejoignez la réunion de la Guilde sans vous faire remarquer.

→ Dans Vendetta, rejoignez la réunion de la Guilde sans vous faire remarquer. La fête est finie → Dans Cible prioritaire, réalisez 5 exécutions sur des gardes du gala sans vous faire remarquer.

→ Dans Cible prioritaire, réalisez 5 exécutions sur des gardes du gala sans vous faire remarquer. Passage en revue → Dans Saison de chasse, terminez tous les points d'intérêt de la carte tactique.

→ Dans Saison de chasse, terminez tous les points d'intérêt de la carte tactique. Coup de maître → Dans Sous les radars, faites que la batterie abatte l'hélicoptère et s'autodétruise.

→ Dans Sous les radars, faites que la batterie abatte l'hélicoptère et s'autodétruise. Bulldozer → Dans Contrôle au sol, écrasez 25 ennemis avec le char d'assaut.

→ Dans Contrôle au sol, écrasez 25 ennemis avec le char d'assaut. David contre Goliath → Dans échec et mat, détruisez le véhicule de transport de troupes avec un RC-XD.

→ Dans échec et mat, détruisez le véhicule de transport de troupes avec un RC-XD. Opulence → En Campagne, achetez toutes les améliorations de joueur et de planque.

→ En Campagne, achetez toutes les améliorations de joueur et de planque. Les puzzles, Mason → En Campagne, terminez tous les puzzles de la planque.

→ En Campagne, terminez tous les puzzles de la planque. Recherche et destruction → En Campagne, faites 2 éliminations avec un couteau de lancer téléguidé à au moins 50m de distance.

→ En Campagne, faites 2 éliminations avec un couteau de lancer téléguidé à au moins 50m de distance. Bons réflexes → En mode Campagne, faites 5 tirs dans la tête après une seule piqûre d'adrénaline.

→ En mode Campagne, faites 5 tirs dans la tête après une seule piqûre d'adrénaline. Spécialiste du combat rapproché → En Campagne, réalisez 10 exécutions.

→ En Campagne, réalisez 10 exécutions. Vague de destruction → En Campagne, tuez au moins 5 ennemis avec une seule série de points.

→ En Campagne, tuez au moins 5 ennemis avec une seule série de points. Retour du roi → Passez au niveau de Prestige 1.

→ Passez au niveau de Prestige 1. Frime → Gagnez un badge de maîtrise pour n'importe quelle arme.

→ Gagnez un badge de maîtrise pour n'importe quelle arme. Camouflages pour la vie → Débloquez et équipez un camouflage Diamant ou Opale.

→ Débloquez et équipez un camouflage Diamant ou Opale. La Mort en personne → Faites 500 éliminations en Multijoueur.

→ Faites 500 éliminations en Multijoueur. Sur le podium → Remportez 25 parties en Multijoueur.

→ Remportez 25 parties en Multijoueur. Heure de pointe → Réussissez une double élimination à l'aide d'un RC-XD en Multijoueur.

→ Réussissez une double élimination à l'aide d'un RC-XD en Multijoueur. Tapis rouge → Apparaissez 3 fois dans les meilleures actions en Multijoueur.

→ Apparaissez 3 fois dans les meilleures actions en Multijoueur. Bases solides → Terminez le parcours d'entraînement en Multijoueur.

→ Terminez le parcours d'entraînement en Multijoueur. Trahison → Éliminez un ennemi par-derrière à courte portée en utilisant Agent dormant.

→ Éliminez un ennemi par-derrière à courte portée en utilisant Agent dormant. Contrôleur aérien → Détruisez 50 séries de points aériennes avec un lanceur en Multijoueur.

→ Détruisez 50 séries de points aériennes avec un lanceur en Multijoueur. Le style avant tou t → En Multijoueur, faites 75 éliminations en ayant activé un atout de spécialité de combat.

t → En Multijoueur, faites 75 éliminations en ayant activé un atout de spécialité de combat. Ciao, Modi → Sortez de prison, mais pas gratuitement.

→ Sortez de prison, mais pas gratuitement. Expérience culinaire → Dans Terminus, trouvez le dernier talisman.

→ Dans Terminus, trouvez le dernier talisman. Bye Bye, l'Éther noir → Aidez le scientifique perdu à terminer son expérience.

→ Aidez le scientifique perdu à terminer son expérience. Domination mondiale → Dans Liberty Falls, faites ressortir votre côté super-méchant.

→ Dans Liberty Falls, faites ressortir votre côté super-méchant. Abatteur de quilles → Dans Liberty Falls, obtenez un score élevé au bowling.

→ Dans Liberty Falls, obtenez un score élevé au bowling. Deviens l'ennemi... → En mode Zombies, faites 100 éliminations en utilisant des injections mutantes.

→ En mode Zombies, faites 100 éliminations en utilisant des injections mutantes. Cybérisé → Recherchez toutes les augmentations de 10 objets en mode Zombies.

→ Recherchez toutes les augmentations de 10 objets en mode Zombies. Annihilation → En mode Zombies, éliminez 100 zombies d'élite.

Xbox Édition Cross-Gen → 28,89 € au lieu de 80 €, soit 64 % de réduction. Édition Coffre d'armes → 75,99 € au lieu de 110 €, soit 31 % de réduction.

PS4 & PS5 Carte PSN de 50 € → 47,49 € au lieu de 50 €, soit 5 % de réduction. Carte PSN 120 € → 109,5 € au lieu de 120 €, soit 9 % de réduction.



Comme la grande majorité des jeux,dispose d'. Les joueurs et les joueuses qui désirent décrocher le 100 % du nouvel opus de la licence Call of Duty doivent, bien évidemment, s'y intéresser. D'ailleurs, dans ce qui suit, nous vous dévoilonsComme son aîné, à savoir Modern Warfare 3,ne dispose pas de trophée Platine sur PS5, puisque le titre est considéré comme une « extension » de l'application Call of Duty. Pour autant, le jeu dispose de 44, qui demandent aux joueurs et aux joueuses de parcourir la campagne, d'effectuer des parties en multijoueur et dans le mode Zombies mais aussi de réaliser des actions bien spécifiques.Mais, sans plus attendre, voiciEn guise de conclusion, rappelons queest disponible sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur PC. Si vous souhaitez achetertout en faisant des économies, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose à moindre coût :