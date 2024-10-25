Call of Duty: Black Ops 6 : La campagne est-elle jouable en coopération ?

Certains joueurs et joueuses se demandent si la campagne de Call of Duty: Black Ops 6 peut être parcourue avec un ami, et donc si elle propose de la coopération.
Comme vous le savez probablement déjà, Call of Duty: Black Ops 6
vient de sortir sur toutes les plateformes de jeu, et dans le Game Pass. Le titre propose un mode multijoueur, un mode Zombies ainsi qu'une campagne. La communauté se demande, d'ailleurs, si la campagne de Call of Duty: Black Ops 6 est jouable en coopération ou non
, et donc s'il est possible de la parcourir avec un ou des amis.
La campagne de Black Ops 6 est-elle jouable en coopération ?
Ne tournons pas autour du pot plus longtemps. La réponse est non : la campagne de Call of Duty: Black Ops 6 n'est pas jouable en coopération
. Ainsi, comme vous l'aurez compris, les missions de campagne de Black Ops 6
ne peuvent donc être parcourues qu'en solo. À titre de comparaison, rappelons que les derniers épisodes de la franchise, comme Call of Duty: Modern Warfare 2 et 3 n'en proposaient pas non plus. Mais sur MW 2, nous avions le droit à de la coopération avec les Opérations spéciales et des raids avec des amis.
En ce qui concerne Black Ops 6
, notons que la campagne se veut plus longue que d'habitude, en abandonnant certaines choses ajoutées ces dernières années, tout en se rapprochant d'une campagne classique. S'il ne s'agit pas de la partie la plus populaire de Call of Duty, les joueurs aiment toujours se plonger, durant quelques heures, dans ces histoires intenses, qui permettent en outre de s'habituer au gameplay, avant de se plonger dans le multijoueur, qui offre lui bien plus d'heures de jeu.
Rappelons, en guise de conclusion, que Call of Duty: Black Ops 6
est disponible depuis ce 25 octobre 2024 sur de nombreuses plateformes de jeu, à savoir sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series ainsi que sur PC (via la plateforme de Valve, Steam, et via Battle.net). Le titre est également jouable dans le Game Pass. Si vous souhaitez l'acheter tout en faisant des économies, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose à moindre coût :
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