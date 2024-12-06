Call of Duty: Black Ops 6 : GobbleGum Mania, les défis et récompenses de l'événement

L'événement « GobbleGum Mania » a débuté sur Call of Duty: Black Ops 6. Retrouvez la liste de tous les défis proposés et récompenses à récupérer.

Défis et récompenses de l'événement « GobbleGum Mania » de Black Ops 6

Fonctionnement et dates de l'événement « GobbleGum Mania » de BO 6

Les défis personnels et récompenses de l'événement « GobbleGum Mania » de BO 6

Poudrière - GobbleGum (Rare) Condition de déblocage → Consommer 5 GobbleGums.

Belle Récompense - Emblème (Épique) Condition de déblocage → Consommer 10 GobbleGums.

Tombe de Chewing-Gum - Carte de visite (Épique) Condition de déblocage → Consommer 15 GobbleGums.

Temps Mort - GobbleGum (Ultra) Condition de déblocage → Consommer 30 GobbleGums.

Pack Atout à boire - Pack Condition de déblocage → Consommer 50 GobbleGums.



Les défis communautaires et récompenses de l'événement « GobbleGum Mania » de BO 6

Avalanche de gomme - Écran de chargement (Épique) Condition de déblocage → 10 M GobbleGums consommés.

Déblocage de Poudrière - Fonctionnalité Condition de déblocage → 25 M GobbleGums consommés.

Points de suture - Spray (Rare) Condition de déblocage → 50 M GobbleGums consommés.

Déblocage de temps mort - Fonctionnalité Condition de déblocage → 75 M GobbleGums consommés.

Newtonien - Porte-bonheur d'arme Condition de déblocage → 150 M GobbleGums consommés.



La saison 1 Rechargée/Reloaded a apporté une pléthore de nouveautés sur, dont. Celui-ci est nomméet propose, comme vous vous en doutez, plusieurs défis à accomplir et quelques récompenses à récupérer. Dans ce qui suit, vous pouvez retrouverComme pour la plupart des événements,est à durée limitée. Celui-ci a été lancé le 5-6 décembre 2024 et devrait se terminer le 19 décembre prochain, d'après les informations disponibles en jeu et partagées par Activision., propose deux types de défis : personnels et communautaires.Dans les deux cas, les récompenses des'obtiennent en consommant un certain nombre de GobbleGums au cours de parties dans le mode Zombies de. En ce qui concerne les défis communautaires, les GobbleGums que vous utilisez et ceux que les autres joueurs consomment se cumulent.De ce fait, et comme vous l'aurez compris, il va falloir consommer des GobbleGums dans le mode Zombies de, et ce, un certain nombre de fois, pour collecter toutes les récompenses. Mais, sans plus attendre,En ce qui concerne les défis communautaires de, les joueurs et les joueuses n'ont pas besoin d'effectuer des actions supplémentaires. Comme dit précédemment, la consommation de GobbleGums de l'ensemble de la communauté est comptabilisée. Ce qui permet de glaner des récompenses additionnelles, une fois les différents paliers atteints.Que ce soit pour les défis personnels ou bien communautaires de, vous pouvez consulter votre progression via l'onglet « Événement » depuis le menu principal. Cela vous permettra de savoir quelle est la récompense que vous obtiendrez prochainement.