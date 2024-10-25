Call of Duty: Black Ops 6 : Comment inviter et jouer avec des amis ?

Si vous ne savez pas comment inviter et jouer avec vos amis sur Call of Duty: Black Ops 6, sachez que nous vous indiquons comment faire étape par étape.

Inviter et jouer avec des amis sur Call of Duty: Black Ops 6

Lancez Call of Duty: Black Ops 6.

Une fois que vous êtes dans le menu principal, cliquez sur « Social ».

Si vous avez déjà ajouté vos amis, ces derniers devraient figurer dans la liste présente sur votre écran. Si cela est bien le cas, il vous suffit dès lors de cliquer sur leur pseudonyme puis « Inviter dans le groupe ».

En revanche, si vous n'avez pas encore ajouté vos amis, voici comment faire : Cliquez sur « Ajout d'amis » (touche Triangle sur consoles PlayStation, par exemple). Saisissez ensuite l'ID Activision de votre ami et envoyez-lui une demande. Attendez qu'il ait reçu et accepté votre demande. Dès que cela est fait, il ne vous reste plus qu'à l'inviter dans votre groupe.









, qui est sorti le 25 octobre 2024, est à retrouver sur diverses plateformes de jeu, notamment sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur PC. Tout comme les précédents opus, le titre dispose de la fonctionnalité cross-play. Ainsi, les joueurs et les joueuses peuvent inviter leur(s) ami(s) pour jouer avec eux, et ce peu importe la plateforme utilisée. D'ailleurs, dans ce qui suit, nous vous expliquonsSurest, en réalité, assez simple. La manipulation à réaliser est, d'ailleurs, la même que sur les précédents titres de la franchise, notamment Call of Duty: Modern Warfare 3. Toutefois, il se pourrait que vous n'ayez jamais joué à Modern Warfare 3 et que vous ne sachiez donc pas comment inviter vos amis dans votre groupe. Si tel est le cas, sachez que nous vous détaillons la marche à suivre pour, ci-dessous. Précisons que celle-ci est valable pour toutes les plateformes de jeu.Remarquons que l'ID Activision est composé de votre pseudo, d'une dièse et d'une série de chiffres. Vous pouvez prendre connaissance du vôtre en cliquant sur votre profil (où votre niveau est affiché). Vous y verrez votre ID Activision dans un onglet, figurant à droite de votre écran (comme sur l'image ci-dessous).Pour conclure, rappelons queest à retrouver sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series mais aussi sur PC (via Steam et via Battle.net).