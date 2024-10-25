Call of Duty: Black Ops 6 : Comment désactiver le cross-play ?

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 25 octobre 2024 à 16h25
Nous vous expliquons, pas à pas, comment désactiver la fonctionnalité cross-play sur Call of Duty: Black Ops 6.
Call of Duty: Black Ops 6 : Comment désactiver le cross-play ?
Call of Duty: Black Ops 6 est, comme vous le savez probablement déjà, sorti le 25 octobre 2024 sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur PC. Le nouveau FPS compétitif d'Activision dispose, comme ses aînés, de la fonctionnalité cross-play. Cependant, il se peut que vous souhaitiez désactiver cette option. Ce qui est tout à fait possible. D'ailleurs, ci-dessous, nous vous indiquons comment désactiver le cross-play sur Call of Duty: Black Ops 6.

Comment désactiver le cross-play sur Black Ops 6 ?

Avant tout, rappelons que la fonctionnalité cross-play permet aux joueurs et aux joueuses de profiter ensemble d'un titre, et ce peu importe la plateforme utilisée. Celle-ci est de plus en plus présente sur les jeux disposant d'une forte dimension multijoueur, et ce, dès leur lancement. Certaines fois, les studios de développement l'ajoutent par la suite.

En ce qui concerne, Call of Duty: Black Ops 6, il semble, actuellement, impossible de désactiver la fonctionnalité cross-play sur PC (nous ne savons pas pour Xbox). En effet, nous avons tenté d'effectuer la manipulation sur une version PS5 puis sur une version PC de Black Ops 6. L'option était seulement disponible sur celle de la dernière console de Sony. Pour rappel, cela était déjà le cas sur Call of Duty: Modern Warfare 3 et Call of Duty: Modern Warfare 2.

call-of-duty-black-ops-6-parametres-pc
Il se peut que les équipes en charge du titre décident à l'avenir de permettre aux joueurs et aux joueuses évoluant sur PC de désactiver le cross-play sur Black Ops 6. Or, rien n'est sûr, pour le moment. Nous vous tiendrons informés et nous mettrons, bien évidemment, cet article à jour, si nécessaire.

Activer/désactiver le cross-play sur Black Ops 6 depuis une version PlayStation

Toutefois, si vous jouez à Call of Duty: Black Ops 6 sur consoles PlayStation et que vous désirez désactiver le cross-play, voici, sans plus tarder, les étapes à suivre : 
  • Lancez Call of Duty: Black Ops 6.
  • Appuyez sur la touche Options de votre manette, dès que vous êtes dans le menu principal.
  • Allez dans Paramètres (icône symbolisant un rouage).
  • Sélectionnez « Compte et Réseau ».
  • Cliquez sur Cross-Play pour activer ou bien désactiver cette fonctionnalité.
    • Avec/Activé : permet de jouer avec les utilisateurs d'autres plateformes.
    • Sans/Désactivé : permet de jouer uniquement avec des utilisateurs de la même plateforme.
      • À cet endroit, vous avez également la possibilité d'activer/désactiver la communication cross-play.
call-of-duty-black-ops-6-cross-play-parametres-ps5
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

Plus d'articles

Call of Duty: Black Ops 6 va quitter l'application Call of Duty HQ
Black Ops 6 06 juillet 2026

Call of Duty: Black Ops 6 va quitter l'application Call of Duty HQ

Call of Duty: Black Ops 6 va, très prochainement, devenir un téléchargement autonome.
Call of Duty est au plus bas, l'un des pires week-ends sur Steam
Black Ops 6 04 novembre 2025

Call of Duty est au plus bas, l'un des pires week-ends sur Steam

Call of Duty connaît une forte baisse de popularité ces derniers temps et a même enregistré un nombre de joueurs très bas lors du premier week-end de novembre.
Call of Duty: Black Ops 6 défie Battlefield 6 en proposant un nouvel essai gratuit
Black Ops 6 28 octobre 2025

Call of Duty: Black Ops 6 défie Battlefield 6 en proposant un nouvel essai gratuit

Alors que la saison 1 de Battlefield 6 approche à grands pas, Call of Duty: Black Ops 6 veut attirer les joueurs des champs de batailles rivaux grâce à un période d'essai gratuite.

commentaire (0)