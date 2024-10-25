Nous vous expliquons, pas à pas, comment désactiver la fonctionnalité cross-play sur Call of Duty: Black Ops 6.

Comment désactiver le cross-play sur Black Ops 6 ?

Activer/désactiver le cross-play sur Black Ops 6 depuis une version PlayStation

Lancez Call of Duty: Black Ops 6.

Appuyez sur la touche Options de votre manette, dès que vous êtes dans le menu principal.

Allez dans Paramètres (icône symbolisant un rouage).

Sélectionnez « Compte et Réseau ».

Cliquez sur Cross-Play pour activer ou bien désactiver cette fonctionnalité. Avec/Activé : permet de jouer avec les utilisateurs d'autres plateformes. Sans/Désactivé : permet de jouer uniquement avec des utilisateurs de la même plateforme. À cet endroit, vous avez également la possibilité d'activer/désactiver la communication cross-play.



est, comme vous le savez probablement déjà, sorti le 25 octobre 2024 sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur PC. Le nouveau FPS compétitif d'Activision dispose, comme ses aînés, de. Cependant, il se peut que vous souhaitiez désactiver cette option. Ce qui est tout à fait possible. D'ailleurs, ci-dessous, nous vous indiquonsAvant tout, rappelons que la fonctionnalitépermet aux joueurs et aux joueuses de profiter ensemble d'un titre, et ce peu importe la plateforme utilisée. Celle-ci est de plus en plus présente sur les jeux disposant d'une forte dimension multijoueur, et ce, dès leur lancement. Certaines fois, les studios de développement l'ajoutent par la suite.En ce qui concerne,, il semble, actuellement, impossible desur PC (nous ne savons pas pour Xbox). En effet, nous avons tenté d'effectuer la manipulation sur une version PS5 puis sur une version PC de. L'option était seulement disponible sur celle de la dernière console de Sony. Pour rappel, cela était déjà le cas sur Call of Duty: Modern Warfare 3 et Call of Duty: Modern Warfare 2.Il se peut que les équipes en charge du titre décident à l'avenir de permettre aux joueurs et aux joueuses évoluant sur PC de. Or, rien n'est sûr, pour le moment. Nous vous tiendrons informés et nous mettrons, bien évidemment, cet article à jour, si nécessaire.Toutefois, si vous jouez àsur consoles PlayStation et que vous désirez, voici, sans plus tarder, les étapes à suivre :