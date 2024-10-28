Call of Duty: Black Ops 6 : Comment changer de réticule ?

De nombreux joueurs et joueuses se demandent comment changer le viseur ou réticule d'une arme sur Call of Duty: Black Ops 6. Nous vous indiquons la marche à suivre.

Comment changer de viseur/réticule sur Call of Duty: Black Ops 6 ?

Une fois que vous êtes sur Call of Duty: Black Ops 6, allez dans vos attirails (onglet « Armes »).

Choisissez l'un de vos loadouts.

Cliquez sur l'arme de votre choix, puis ouvrez l'armurerie.

Sélectionnez l'onglet « Personnaliser ».

Optez, ensuite, pour la catégorie « Réticule ».

Il ne vous reste plus qu'à choisir le réticule de votre choix.





est, comme vous le savez probablement déjà, un FPS tactique et compétitif. Ainsi, une multitude de critères sont à prendre en compte pour performer. À ce propos, certains joueurs et joueuses de ce genre de jeux ont l'habitude deselon leurs préférences, comme sur CSGO ou encore VALORANT, pour ne citer que ces deux exemples. Cela est également possible sur le nouvel opus de la franchise Call of Duty. Dans ce qui suit, nous vous expliquons, d'ailleurs,. La présence de cette option devrait ainsi ravir la communauté, et plus particulièrement celles et ceux qui désirent. Néanmoins, il se peut que vous ne sachiez pas comment faire. Si tel est le cas, pas de panique. Voici la marche à suivre pourComme vous pourrez le constater, il convient d'effectuer des actions spécifiques pour débloquer de plus amples, sur. Par exemple, pour avoir accès et équipernommé « Mission rouge », vous devez tout d'abord réaliser cet objectif : « En Multijoueur, faites 100 éliminations en regardant dans le viseur en étant équipé de : PrismaTech Reflex [lunette] ».Ainsi, nous vous conseillons de consulter la liste de tous les réticules disponibles sur, sélectionner celui qui vous intéresse le plus, puis réaliser le défi lié. Après un moment, si vous désirez, de nouveau,, il vous suffira de réaliser, une nouvelle fois, la manipulation décrite ci-dessus.