Call of Duty: Black Ops 6 : Comment changer de pseudo ?

Nous vous indiquons comment modifier votre nom/pseudo sur Call of Duty: Black Ops 6, si celui-ci ne vous convient plus.

Changer son pseudo sur Call of Duty: Black Ops 6

Lancez le jeu et allez dans les paramètres.

Cliquez, ensuite, sur l'onglet « Compte et réseau ».

Sélectionnez « Compte Activision ».

Vous verrez alors, sur votre écran, une page indiquant votre pseudo actuel sur Black Ops 6.

Vous pouvez le changer en cliquant sur « Modifier pseudo ».









Souvent, les joueurs et les joueuses changent de pseudo, pour une raison ou pour une autre. Par exemple, il est possible que votre pseudo préféré n'était pas disponible lors de la sortie du jeu/lors de la création de votre compte Activision et que quelques temps plus tard, celui-ci se retrouve libre. Il se peut également que vous soyez de retour sur la licence, après une longue absence, notamment en faisant votre retour sur. Ainsi, de nombreuses personnes au sein de la communauté se demandent, puisqu'il est parfois difficile, voire, dans certains cas, impossible de le faire.Pour, rassurez-vous, la tâche est plutôt évidente, encore faut-il savoir où chercher. C'est pourquoi nous vous expliquons, dans ce qui suit, commentContrairement à certains jeux où il est obligatoire de se rendre sur le site officiel, il est tout à fait possible de. Pour cela, vous devez vous rendre dans les paramètres et naviguer dans les menus, pour modifier le nom affiché en partie. Afin que cela soit plus clair pour vous, voici les quelques étapes à suivre pourVous pouvez, d'ailleurs, vous aider des images ci-dessous pour mieux comprendre ces différentes étapes.Avant de, il est important de savoir que vous ne pouvez pas effectuer cette manipulation autant de fois que vous le désirez. En effet, vous avez, initialement, 2 jetons pouret vous en obtenez un tous les 6 mois. De ce fait, il faudra choisir avec soin votre. Bien évidemment, tout pseudonyme non approprié pourrait conduire à un bannissement par Activision.Rappelons, pour conclure, que, qui est sorti le 25 octobre 2024, est disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series.