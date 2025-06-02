Call of Duty: Black Ops 6 : Cette « nouveauté » liée aux armes agace les joueurs

Lorsque vous sélectionnez vos armes dans Call of Duty: Black Ops 6, vous pouvez désormais voir un étrange détail apparaître sur l'écran. Mais ce dernier ne manque pas d'énerver les joueurs, d'autant qu'il est impossible de le bloquer.
Mise à jour du
03/06/2025
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Suite aux nombreuses réactions négatives partagées par la communauté, Activision Blizzard a supprimé les encarts publicitaires dans Call of Duty: Black Ops 6 ainsi que dans Call of Duty: Warzone. L'information a été publiée le 3 juin 2025 sur le compte X/Twitter @CODUpdates en précisant que ce contenu visible dans les menus de chargement « a été publié par erreur dans la mise à jour de la saison 04 ».
L'arrivée de la saison 4 de Call of Duty: Black Ops 6
a un goût amer pour de nombreux joueurs. Depuis les débuts de celle-ci, une nouvelle option s'est imposée quand les joueurs personnalisent leur loadout avant de lancer une partie. Dès lors qu'un build existant est modifié, une fenêtre de publicité apparait pour inciter les utilisateurs à acheter des lots d'armes payants.
Des publicités imposées dans de nombreux menus de Call of Duty: Black Ops 6
Le problème de cet ajout est qu'une nouvelle publicité apparait dès que le joueur change d'arme ou souhaite modifier un build.
De plus, beaucoup d'utilisateurs rappellent qu'il est déjà possible de passer des modes de personnalisation à la boutique à tout moment pour acheter une arme qui ne figure pas dans l'arsenal du joueur. C'est la première fois qu'Activision Blizzard propose de la publicité imposée dans un jeu Call of Duty et pour de nombreux joueurs, la pilule a du mal à passer.
Really ? I have to see this shit now even in the loudouts
byu/SWO0ZY inblackops6
D'ailleurs, ce n'est pas la seule publicité imposée ajoutée par Activision Blizzard dans Call of Duty: Black Ops 6.
Sur les pages de chargement et dans l'onglet Événements, les joueurs peuvent désormais voir des publicités
pour les packs et le Battle Pass. Si les joueurs tolèrent ce type de publicité dans Call of Duty: Warzone (qui reste un jeu gratuit et qui est concerné par cet afflux de publicité pour le contenu payant), ils sont davantage agacés de ces dernières dans Black Ops 6.
De nombreux messages de mécontentement partagés sur les réseaux sociaux
Sur Reddit et sur les réseaux sociaux, les messages se multiplient à ce sujet. La communauté voit dans cette pratique « l'impression d'ouvrir un jeu mobile tellement il y a d'options pour acheter quoi que ce soit dans ce jeu
». D'autres rappellent que « Si quelqu'un voulait ce bundle, il serait passé à la boutique et l'aurait acheté. Le mettre ici ne va pas pousser les gens à l'acheter, c'est juste gênant
». Certains imaginent même des options allant encore plus loin : « Attendez qu'ils ajoutent des publicités pop up pour les bundles pendant que vous jouez
».
Enfin, des utilisateurs de Reddit signalent que ce type d'ajout se fait au détriment de la qualité du jeu
. Call of Duty: Black Ops 6 souffre encore de bugs majeurs pouvant impacter le bon déroulement d'une partie. La communauté préférerait voir un jeu « qui n'est pas buggé » plutôt qu'une accumulation de publicités forçant à l'achat.
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