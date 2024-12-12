Call of Duty 2026 pourrait proposer des cartes remasterisées de Modern Warfare 3 (2011)

De nouvelles rumeurs concernant le jeu Call of Duty de 2026 circulent actuellement sur la Toile et laissent entendre que cet opus contiendrait des cartes remasterisées de Modern Warfare 3 (2011).

De nouvelles rumeurs sur Call of Duty 2026

What I am hearing about Infinity Ward's next game:



Infinity Ward's next game is currently scheduled for late 2026.



Infinity Ward will be utilizing Omnimovement and Wall Running (Which is currently rumored to be a feature in COD2025 as well) in their game.



Infinity Ward will… pic.twitter.com/IVRKBirWXX — Hope (@TheGhostOfHope) December 12, 2024

C'est un fait : un nouvel opus Call of Duty sort, généralement, chaque année. Étant donné que 2024 est sur le point d'être terminé, les regards se portent déjà sur les prochains jeux de la franchise, c'est-à-dire celui de 2025 et de 2026. D'ailleurs, il y a très peu de temps,Effectivement, l'utilisateur Twitter TheGhostOfHope a, récemment, dévoilé, qui serait, pour rappel, développé par Infinity Ward. Selon l'internaute,, soit la faculté de courir sur les murs.En outre, The GhostOfHope précise qu', qui disposerait également de nouvelles maps originales.Évidemment, ces informations sont à prendre avec des pincettes, pour le moment. TheGhostOfHope rappelle d'ailleurs que « ces éléments sont susceptibles d'être modifiés en fonction des données, du retour d'informations [...] 2026, c'est encore loin, mais ce sont les plans actuels ». Pour l'heure, et comme vous l'aurez compris, rien n'est vraiment sûr mais cela semble plausible. Affaire à suivre, donc...