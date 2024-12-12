Call of Duty 2026 pourrait proposer des cartes remasterisées de Modern Warfare 3 (2011)
De nouvelles rumeurs concernant le jeu Call of Duty de 2026 circulent actuellement sur la Toile et laissent entendre que cet opus contiendrait des cartes remasterisées de Modern Warfare 3 (2011).
C'est un fait : un nouvel opus Call of Duty sort, généralement, chaque année. Étant donné que 2024 est sur le point d'être terminé, les regards se portent déjà sur les prochains jeux de la franchise, c'est-à-dire celui de 2025 et de 2026. D'ailleurs, il y a très peu de temps, des détails concernant le titre Call of Duty de 2026 sont apparus sur la Toile.
De nouvelles rumeurs sur Call of Duty 2026
Effectivement, l'utilisateur Twitter TheGhostOfHope a, récemment, dévoilé de nouvelles informations concernant le jeu Call of Duty de 2026, qui serait, pour rappel, développé par Infinity Ward. Selon l'internaute, ce nouvel opus Call of Duty disposerait du système « Omnimovement » et proposerait des mécaniques liées au « Wall Running », soit la faculté de courir sur les murs.
En outre, The GhostOfHope précise qu'Infinity Ward aurait prévu de remasteriser « la majorité » des cartes de Modern Warfare 3 (2011) et de les intégrer au jeu Call of Duty de 2026, qui disposerait également de nouvelles maps originales.
Évidemment, ces informations sont à prendre avec des pincettes, pour le moment. TheGhostOfHope rappelle d'ailleurs que « ces éléments sont susceptibles d'être modifiés en fonction des données, du retour d'informations [...] 2026, c'est encore loin, mais ce sont les plans actuels ». Pour l'heure, et comme vous l'aurez compris, rien n'est vraiment sûr mais cela semble plausible. Affaire à suivre, donc...
Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...
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