Call of Duty 2026 : Le mode DMZ de retour dans cet opus ?

Une récente rumeur suggère que le mode DMZ fera son grand retour sur l'opus Call of Duty de 2026.

Call of Duty 2026 pourrait proposer le mode DMZ

DMZ returns as third gamemode in COD2026. https://t.co/iiALuqbu8j — Hope (@TheGhostOfHope) January 21, 2025

Régulièrement, des informations non officielles concernant l'avenir de la franchise Call of Duty circulent sur la Toile. Cette fois-ci encore,D'après l'utilisateur Twitter/X TheGhostOfHope,. Ce dernier déclare, effectivement, ceci : « DMZ retourne en tant que troisième mode sur COD2026 ». De ce fait, selon lui,, en plus de sa traditionnelle campagne et multijoueur.Ce qui peut être relativement intéressant, d'autant plus que le mode DMZ était plutôt apprécié par la communauté. Cependant, cela n'a pas été confirmé par Activision. Il convient donc de prendre ces informations avec des pincettes et attendre une communication officielle.Comme vous le savez probablement déjà, le mode DMZ est apparu pour la première fois dans Call of Duty: Modern Warfare 2 (2022) et Warzone (anciennement « Warzone 2.0 »). Celui-ci invitait les joueurs et les joueuses à se rendre sur la carte Al-Mazrah, où il fallait accomplir des tâches, récupérer du butin, éliminer les ennemis puis s'extraire sans mourir. Toutefois, en 2023, Activision avait annoncé que le mode DMZ n'allait plus recevoir de mises à jour.Rappelons, par ailleurs, qu'il y a plusieurs semaines de cela, TheGhostOfHope avait indiqué que l'opus Call of Duty de 2026 était « vraisemblablement MW4 [Modern Warfare 4] » et qu'Infinity Ward se chargeait de son développement. Mais, rien n'est encore sûr, à l'heure actuelle.