Call of Duty 2025 prévu sur old-gen ? La communauté en colère

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 28 février 2025 à 12h13
Il se pourrait bien que Call of Duty 2025 sorte sur PS4 et Xbox One. Une information qui ne fait pas l'unanimité au sein de la communauté.
Call of Duty 2025 prévu sur old-gen ? La communauté en colère
Généralement, Activision sort un nouvel opus Call of Duty chaque année, et plus précisément lors du dernier trimestre. Ainsi, les joueurs et les joueuses attendent actuellement d'en savoir plus à propos du titre que nous pouvons dénommer Call of Duty 2025. Une récente rumeur laisse entendre que Call of Duty 2025 sortira sur la précédente génération de consoles, ce qui n'est pas accueilli positivement par la communauté.

Une sortie sur PS4 et Xbox One pour Call of Duty 2025 ? 

Récemment, CharlieIntel a indiqué, via une publication sur son compte Twitter/X, que l'opus Call of Duty 2025 pourrait sortir sur PS4 ainsi que sur Xbox One, selon diverses sources. CharlieIntel écrit, d'ailleurs : 
Soutenir la dernière génération en 2025 est une décision folle, mais le jeu est en cours de développement pour les anciennes consoles, d'après ce que nous avons entendu. 

C'est peut-être la raison pour laquelle il ne peut pas y avoir deux grandes cartes en même temps dans Warzone.
Bien que cette information ne soit pas officielle, si Call of Duty 2025 sort bel et bien sur PS4 et Xbox One, en plus des autres plateformes de jeu, cette décision pourrait en décevoir plus d'un. D'ailleurs, certains joueurs et joueuses ont déjà partagé leur ressenti à propos de cette rumeur et ont, ainsi, manifesté leur mécontentement.
En effet, sortir Call of Duty 2025 sur l'ancienne génération de consoles pourrait avoir un impact significatif sur l'aspect technique du titre, même si cela permettrait à Activision de toucher un plus large public. De nos jours, de plus en plus de jeux délaissent la PS4 et Xbox One, qui ont tout de même plus de dix ans, pour se concentrer pleinement sur l'actuelle génération, c'est-à-dire la PS5 et Xbox Series, afin d'offrir une meilleure expérience de jeu. Affaire à suivre, donc...
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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