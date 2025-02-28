Call of Duty 2025 prévu sur old-gen ? La communauté en colère

Call of Duty: Black Ops 6 va quitter l'application Call of Duty HQ
Call of Duty: Black Ops 6 va, très prochainement, devenir un téléchargement autonome.
Soutenir la dernière génération en 2025 est une décision folle, mais le jeu est en cours de développement pour les anciennes consoles, d'après ce que nous avons entendu.Bien que cette information ne soit pas officielle, si Call of Duty 2025 sort bel et bien sur PS4 et Xbox One, en plus des autres plateformes de jeu, cette décision pourrait en décevoir plus d'un. D'ailleurs, certains joueurs et joueuses ont déjà partagé leur ressenti à propos de cette rumeur et ont, ainsi, manifesté leur mécontentement.
C'est peut-être la raison pour laquelle il ne peut pas y avoir deux grandes cartes en même temps dans Warzone.
En effet, sortir Call of Duty 2025 sur l'ancienne génération de consoles pourrait avoir un impact significatif sur l'aspect technique du titre, même si cela permettrait à Activision de toucher un plus large public. De nos jours, de plus en plus de jeux délaissent la PS4 et Xbox One, qui ont tout de même plus de dix ans, pour se concentrer pleinement sur l'actuelle génération, c'est-à-dire la PS5 et Xbox Series, afin d'offrir une meilleure expérience de jeu. Affaire à suivre, donc...
Call of Duty 2025 could still release on PS4 and Xbox One, per sources. Supporting last-gen in 2025 is a wild decision, but the game is in development for the old consoles from what we've heard.— CharlieIntel (@charlieINTEL) February 27, 2025
This may be a reason as to why there can't be two big maps in Warzone at same time. pic.twitter.com/mfkmOR65Fz
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