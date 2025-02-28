Call of Duty 2025 prévu sur old-gen ? La communauté en colère

Il se pourrait bien que Call of Duty 2025 sorte sur PS4 et Xbox One. Une information qui ne fait pas l'unanimité au sein de la communauté.

Une sortie sur PS4 et Xbox One pour Call of Duty 2025 ?

Soutenir la dernière génération en 2025 est une décision folle, mais le jeu est en cours de développement pour les anciennes consoles, d'après ce que nous avons entendu.



C'est peut-être la raison pour laquelle il ne peut pas y avoir deux grandes cartes en même temps dans Warzone.

Call of Duty 2025 could still release on PS4 and Xbox One, per sources. Supporting last-gen in 2025 is a wild decision, but the game is in development for the old consoles from what we've heard.



This may be a reason as to why there can't be two big maps in Warzone at same time. pic.twitter.com/mfkmOR65Fz — CharlieIntel (@charlieINTEL) February 27, 2025

Généralement, Activision sort un nouvel opus Call of Duty chaque année, et plus précisément lors du dernier trimestre. Ainsi, les joueurs et les joueuses attendent actuellement d'en savoir plus à propos du titre que nous pouvons dénommer Call of Duty 2025.Récemment,. CharlieIntel écrit, d'ailleurs :Bien que cette information ne soit pas officielle, si Call of Duty 2025 sort bel et bien sur PS4 et Xbox One, en plus des autres plateformes de jeu, cette décision pourrait en décevoir plus d'un. D'ailleurs,En effet,, même si cela permettrait à Activision de toucher un plus large public. De nos jours, de plus en plus de jeux délaissent la PS4 et Xbox One, qui ont tout de même plus de dix ans, pour se concentrer pleinement sur l'actuelle génération, c'est-à-dire la PS5 et Xbox Series, afin d'offrir une meilleure expérience de jeu. Affaire à suivre, donc...