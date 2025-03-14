Call of Duty 2025 pourrait avoir 6 cartes, au total, pour son mode Zombies

Il semblerait que Call of Duty 2025 accueillera six cartes à part entière pour son mode Zombies.

Un total de six cartes serait prévu pour le mode Zombies de Call of Duty 2025

EXCLUSIVE - Call of Duty 2025 Planned to Have Six Fully-Fledged Round-Based Zombies Maps https://t.co/EuiMAs1DKT — Insider Gaming (@InsiderGamingIG) March 14, 2025

Alors que l'année 2025 n'en est qu'à ses débuts, les joueurs et les joueuses évoluant sur les titres de la franchise Call of Duty attendent déjà avec une certaine impatience le prochain opus. Celui-ci, que nous pouvons baptiser Call of Duty 2025, ne cesse de faire l'objet de leaks, ces dernières semaines. Ainsi, récemment, une rumeur laisse entendre queEn effet, via une récente publication sur son compte Twitter/X, Insider Gaming a indiqué que, tout au long de son existence., qui proposerait un système par round/manche : l'une des cartes pourrait se situer « dans le New York d'après guerre », une autre dans « un temple japonais au pied d'un volcan en éruption » et une au Vietnam. Insider Gaming mentionne également qu'une des cartes pourrait se dérouler en Afghanistan et une « dans une station spatiale de l'Ether sombre ». Reste à savoir si ces idées seront transformées en véritables cartes pour le mode Zombies deÉvidemment, à l'heure où nous écrivons ces lignes, ces informations sont à prendre avec du recul. Activision et Treyarch n'ont pas encore communiqué à propos du prochain opus Call of Duty, qui devrait débarquer en fin d'année 2025.