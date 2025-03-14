Call of Duty 2025 pourrait avoir 6 cartes, au total, pour son mode Zombies

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 14 mars 2025 à 14h52
Il semblerait que Call of Duty 2025 accueillera six cartes à part entière pour son mode Zombies.
Call of Duty 2025 pourrait avoir 6 cartes, au total, pour son mode Zombies
Alors que l'année 2025 n'en est qu'à ses débuts, les joueurs et les joueuses évoluant sur les titres de la franchise Call of Duty attendent déjà avec une certaine impatience le prochain opus. Celui-ci, que nous pouvons baptiser Call of Duty 2025, ne cesse de faire l'objet de leaks, ces dernières semaines. Ainsi, récemment, une rumeur laisse entendre que le mode Zombies de Call of Duty 2025 pourrait se doter de six cartes, durant son cycle de vie.

Un total de six cartes serait prévu pour le mode Zombies de Call of Duty 2025

En effet, via une récente publication sur son compte Twitter/X, Insider Gaming a indiqué que le mode Zombies de Call of Duty 2025 devrait accueillir six cartes à part entière, tout au long de son existence.

Toujours selon Insider Gaming, Treyarch aurait plusieurs idées pour les maps du mode Zombies de Call of Duty 2025, qui proposerait un système par round/manche : l'une des cartes pourrait se situer « dans le New York d'après guerre », une autre dans « un temple japonais au pied d'un volcan en éruption » et une au Vietnam. Insider Gaming mentionne également qu'une des cartes pourrait se dérouler en Afghanistan et une « dans une station spatiale de l'Ether sombre ». Reste à savoir si ces idées seront transformées en véritables cartes pour le mode Zombies de Call of Duty 2025.
Évidemment, à l'heure où nous écrivons ces lignes, ces informations sont à prendre avec du recul. Activision et Treyarch n'ont pas encore communiqué à propos du prochain opus Call of Duty, qui devrait débarquer en fin d'année 2025.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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