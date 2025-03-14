Call of Duty 2025 pourrait avoir 6 cartes, au total, pour son mode Zombies

Call of Duty: Black Ops 6 va quitter l'application Call of Duty HQ
Call of Duty: Black Ops 6 va, très prochainement, devenir un téléchargement autonome.
Évidemment, à l'heure où nous écrivons ces lignes, ces informations sont à prendre avec du recul. Activision et Treyarch n'ont pas encore communiqué à propos du prochain opus Call of Duty, qui devrait débarquer en fin d'année 2025.
EXCLUSIVE - Call of Duty 2025 Planned to Have Six Fully-Fledged Round-Based Zombies Maps https://t.co/EuiMAs1DKT— Insider Gaming (@InsiderGamingIG) March 14, 2025
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