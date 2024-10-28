Black Ops 6 Zombies : Pack-A-Punch sur la carte Liberty Falls, où le trouver ?

Si vous êtes à la recherche du Pack-A-Punch sur la carte Liberty Falls du mode Zombies de Call of Duty: Black Ops 6, sachez que nous vous indiquons où le trouver, afin que vous puissiez améliorer vos armes.
Afin de survivre le plus longtemps possible dans une partie du mode Zombies de Call of Duty: Black Ops 6
, les joueurs et les joueuses doivent, bien évidemment, faire attention à leurs armes mais aussi les améliorer dès que possible, pour infliger davantage de dégâts aux ennemis. Cela est, notamment, possible grâce à une machine bien spécifique : le Pack-A-Punch
(ou « Sacré Punch »). Il y en a, comme vous vous en doutez, un sur la map Liberty Falls
.
D'ailleurs, ci-dessous, nous vous expliquons où trouver le Pack-A-Punch sur la map Liberty Falls du mode Zombies de Call of Duty: Black Ops 6
.
Où trouver le Pack-A-Punch à Liberty Falls sur le mode Zombies de Black Ops 6 ?
Sur la carte Liberty Falls du mode Zombies de Call of Duty: Black Ops 6, le Pack-A-Punch est situé sur les hauteurs, et plus précisément au sein de l'église qui surplombe la ville
. Pour atteindre cet endroit, il va vous falloir une certaine quantité d'Essence (sorte de monnaie qui s'obtient en éliminant les zombies) afin d'ouvrir les portes/barrières qui se dresseront sur votre chemin. Il existe plusieurs façons de rejoindre l'église de Liberty Falls
: vous pouvez, par exemple, passer derrière la banque, en ouvrant les barrières situées près de la boutique de glace, ou bien traverser le motel puis le bowling.
Dans tous les cas, dès que vous êtes devant l'église de Liberty Falls
, approchez-vous de l'entrée pour en déverrouiller l'accès (coût : 2250 points d'Essence). Au fond de la bâtisse, vous verrez le Pack-a-Punch
.
À quoi sert le Pack-A-Punch sur le mode Zombies de Black Ops 6 ?
Comme dit précédemment, dans le mode Zombies de Call of Duty: Black Ops 6
, le Pack-A-Punch
vous permet d'améliorer vos armes, et plus précisément leur puissance. Or, pour cela, il vous faudra, là encore, vous délester d'Essence. Les coûts des niveaux d'amélioration proposés par le Pack-A-Punch
sont les suivants :
- 1er niveau d'amélioration via le Pack-A-Punch → 5 000 points d'Essence
- 2ème niveau d'amélioration via le Pack-A-Punch → 15 000 points d'Essence
- 3ème amélioration via le Pack-A-Punch → 30 000 points d'Essence.
Nous vous conseillons, de ce fait, de rejoindre l'emplacement du Pack-A-Punch de Liberty Falls
le plus rapidement possible et de veiller à améliorer vos armes (surtout si celles-ci vous conviennent) dès vous avez suffisamment d'Essence.
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