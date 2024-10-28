Black Ops 6 Zombies : Pack-A-Punch sur la carte Liberty Falls, où le trouver ?

Si vous êtes à la recherche du Pack-A-Punch sur la carte Liberty Falls du mode Zombies de Call of Duty: Black Ops 6, sachez que nous vous indiquons où le trouver, afin que vous puissiez améliorer vos armes.

Où trouver le Pack-A-Punch à Liberty Falls sur le mode Zombies de Black Ops 6 ?





À quoi sert le Pack-A-Punch sur le mode Zombies de Black Ops 6 ?

1 er niveau d'amélioration via le Pack-A-Punch → 5 000 points d'Essence

niveau d'amélioration via le Pack-A-Punch → 5 000 points d'Essence 2ème niveau d'amélioration via le Pack-A-Punch → 15 000 points d'Essence

3ème amélioration via le Pack-A-Punch → 30 000 points d'Essence.

Afin de survivre le plus longtemps possible dans une partie du mode Zombies de, les joueurs et les joueuses doivent, bien évidemment, faire attention à leurs armes mais aussi les améliorer dès que possible, pour infliger davantage de dégâts aux ennemis. Cela est, notamment, possible grâce à une machine bien spécifique :(ou « Sacré Punch »). Il y en a, comme vous vous en doutez, un surD'ailleurs, ci-dessous, nous vous expliquonsSur. Pour atteindre cet endroit, il va vous falloir une certaine quantité d'Essence (sorte de monnaie qui s'obtient en éliminant les zombies) afin d'ouvrir les portes/barrières qui se dresseront sur votre chemin. Il existe plusieurs façons de rejoindre l'église de: vous pouvez, par exemple, passer derrière la banque, en ouvrant les barrières situées près de la boutique de glace, ou bien traverser le motel puis le bowling.Dans tous les cas, dès que vous êtes devant l'église de, approchez-vous de l'entrée pour en déverrouiller l'accès (coût : 2250 points d'Essence). Au fond de la bâtisse, vous verrezComme dit précédemment, dansvous permet d'améliorer vos armes, et plus précisément leur puissance. Or, pour cela, il vous faudra, là encore, vous délester d'Essence. Les coûts des niveaux d'amélioration proposés parsont les suivants :Nous vous conseillons, de ce fait, de rejoindre l'emplacement dule plus rapidement possible et de veiller à améliorer vos armes (surtout si celles-ci vous conviennent) dès vous avez suffisamment d'Essence.