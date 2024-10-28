Black Ops 6 Zombies : Coffre de la banque sur Liberty Falls, comment l'ouvrir ?

Nous vous expliquons comment ouvrir le coffre, situé dans la banque, sur la carte Liberty Falls du mode Zombies de Call of Duty: Black Ops 6.

Ouvrir le coffre de la banque sur la carte Liberty Falls du mode Zombies de Black Ops 6





Lors de leurs parties sur le mode Zombies de, les joueurs et les joueuses ont la possibilité de découvrir différents secrets. Sur, la communauté peut ainsi trouver. Toutefois, pour y accéder, il convient de dénicher un code. Ce qui n'est pas forcément chose aisée, si vous ne savez pas où le chercher. C'est pourquoi nous vous indiquons, dans ce qui suit,Sur, la banque, baptisée « Savings & Loan », est située non loin de votre point de départ. En effet, celle-ci est juste à côté du magasin de glaces, nommé « Yummy Freeze ». Néanmoins, pour accéder à, vous devez tout d'abord ouvrir les barrières positionnées près de ladite boutique de glace pour contourner le bâtiment « Savings & Loan » par l'arrière. Une fois que vous êtes devant la banque, vous devrez déverrouiller la porte (coût : 1 000 points d'Essence).À l'intérieur de la banque, et non loin de l'accueil, vous verrez. À ce stade,(qui est aléatoire d'une partie à une autre). Il vous faut dès lors trouver trois posts-it jaunes, au total, puisque chacun d'entre eux donne une série de 2 chiffres. Vous dénicherezen scrutant un document, placé sur le comptoir d'accueil dudit bâtiment (comme sur l'image ci-dessous).Ensuite, dirigez-vous au magasin de BD O-Olly, situé au sud de la carte. Dès que vous êtes dans la boutique, approchez-vous de l'îlot central en bois et allez à l'intérieur. Ensuite, baissez-vous pour apercevoir un post-it, collé sur le fond d'une des étagères (image ci-dessous). Sur celui-ci, vous pourrez voir la deuxième partie du code.Le dernier code est, quant à lui, dissimulé dans le bowling de Liberty Falls, qui est placé après le Motel. Si vous êtes dans le bowling, partez en direction du Snack Bar, à droite des pistes. Tirez sur le sceau de bières pour révéler le dernier post-it, comportant deux nouveaux chiffres.À présent, vous possédezau complet. Retournez donc danset interagissez avec la porte du coffre. Entrez les séries de chiffres dans l'ordre d'obtention, soit : celui de la banque, puis celui du magasin de BD et, pour finir, celui du bowling. Vous avez désormaisEn y entrant, vous découvrez divers petits compartiments, qui peuvent être ouverts grâce à des clés de butin. De notre côté, nous avons obtenu plusieurs clés en éliminant des zombies assez forts, notamment des Massacreurs.Dès que vous en avez une dans votre inventaire, retournez danspour ouvrir l'une des caches. Cela vous permettra de récupérer du loot, comme des armes, des équipements mortels, etc.