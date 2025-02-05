Black Ops 6/Warzone : Un bundle gratuit est disponible pour certains joueurs

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 05 février 2025 à 12h09
À l'occasion de la sortie de la saison 2 sur Call of Duty: Black Ops 6 et Warzone, certains joueurs peuvent obtenir gratuitement un nouveau pack, contenant divers éléments.
Black Ops 6/Warzone : Un bundle gratuit est disponible pour certains joueurs
Comme vous le savez probablement déjà, la saison 2 a été lancée le 28 janvier 2025 sur Call of Duty: Black Ops 6 et Warzone. Pour célébrer l'arrivée de cette toute nouvelle saison, Activision a prévu un petit cadeau pour certaines joueurs et joueuses de Black Ops 6 et/ou de Warzone.

Un pack gratuit, à destination des membres PS Plus, pour BO 6 et Warzone est arrivé

En effet, depuis le 4 février 2025, celles et ceux qui possèdent un abonnement actif au PlayStation Plus/PS Plus peuvent réclamer un nouveau bundle gratuit pour Call of Duty: Black Ops 6 et Warzone. Ce pack, nommé « Call of Duty: Warzone - Pack PlayStation Plus Saison 2 », contient divers éléments, qui devraient plaire, c'est-à-dire les suivants : 
  • 2 apparences d'Opérateur
  • 3 plans d'arme
  • 2 emotes animés
  • Porte-bonheur d'arme
  • Réticule
  • Emblème
  • Arrière-plan
  • 2 autocollants
  • Jeton Double EXP de joueur (1 heure)
  • Jeton Double EXP d'arme (1 heure)
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Afin de récupérer le « Call of Duty: Warzone - Pack PlayStation Plus Saison 2 », il vous suffit de vous rendre sur la page de Call of Duty: Black Ops 6 depuis le PlayStation Store. Celui-ci devrait figurer dans la section « Extensions », tout en bas de la liste. Autrement, de notre côté, ledit bundle était proposé dans un encart, sur la droite, en survolant l'application Call of Duty installée sur PS5. Notons, toutefois, que dans la description de ce bundle gratuit, il est précisé ceci : « Si vous avez déjà acheté ce lot, le pack PlayStation Plus ne fournira aucun objet supplémentaire ». 

Miniature vidéo

Rappelons, en guise de conclusion, que Call of Duty: Black Ops 6 et Warzone sont à retrouver sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur PC. Le battle royale d'Activision est free-to-play, soit gratuit.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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commentaire (1)

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Babou (invité) Le 14/02/2025 à 00:43

Je croyais que microsoft avait acheté Activision ??