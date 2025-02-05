Black Ops 6/Warzone : Un bundle gratuit est disponible pour certains joueurs

À l'occasion de la sortie de la saison 2 sur Call of Duty: Black Ops 6 et Warzone, certains joueurs peuvent obtenir gratuitement un nouveau pack, contenant divers éléments.

Un pack gratuit, à destination des membres PS Plus, pour BO 6 et Warzone est arrivé

2 apparences d'Opérateur

3 plans d'arme

2 emotes animés

Porte-bonheur d'arme

Réticule

Emblème

Arrière-plan

2 autocollants

Jeton Double EXP de joueur (1 heure)

Jeton Double EXP d'arme (1 heure)

Comme vous le savez probablement déjà, la saison 2 a été lancée le 28 janvier 2025 suret. Pour célébrer l'arrivée de cette toute nouvelle saison, Activision a prévuEn effet, depuis le 4 février 2025,. Ce pack, nommé « Call of Duty: Warzone - Pack PlayStation Plus Saison 2 », contient divers éléments, qui devraient plaire, c'est-à-dire les suivants :Afin de récupérer le « Call of Duty: Warzone - Pack PlayStation Plus Saison 2 », il vous suffit de vous rendre sur la page dedepuis le PlayStation Store. Celui-ci devrait figurer dans la section « Extensions », tout en bas de la liste. Autrement, de notre côté, ledit bundle était proposé dans un encart, sur la droite, en survolant l'application Call of Duty installée sur PS5. Notons, toutefois, que dans la description de ce bundle gratuit, il est précisé ceci : « Si vous avez déjà acheté ce lot, le pack PlayStation Plus ne fournira aucun objet supplémentaire ».Rappelons, en guise de conclusion, queetsont à retrouver sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur PC. Le battle royale d'Activision est free-to-play, soit gratuit.