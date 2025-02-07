Black Ops 6/Warzone : The Terminator, les défis et récompenses de l'événement

L'événement « The Terminator » a démarré sur Call of Duty: Black Ops 6 et Warzone. Retrouvez la liste de tous les défis proposés et les récompenses à récupérer.
La saison 2 a apporté une pléthore de nouveautés sur Call of Duty: Black Ops 6
ainsi que sur le battle royale Warzone
, dont un nouvel événement
. Celui-ci est nommé « The Terminator »
et propose, comme vous vous en doutez, plusieurs défis à accomplir et quelques récompenses à récupérer. Dans ce qui suit, vous pouvez retrouver tous les détails concernant l'événement « The Terminator », qui est actuellement disponible sur Black Ops 6 et Warzone
.
Défis et récompenses de l'événement « The Terminator » de Black Ops 6 et Warzone
Comme pour la plupart des événements, « The Terminator »
est à durée limitée. Celui-ci a été lancé le 6 février 2025 et devrait se terminer aux alentours du 19-20 février prochain, selon les informations partagées en jeu.
En ce qui concerne l'événement « The Terminator » de BO 6 et Warzone
, les joueurs et les joueuses doivent collecter des crânes, qui peuvent ensuite être échangés contre des récompenses. Pour cela, ces derniers doivent réaliser des éliminations en multijoueur et/ou dans le mode Zombies, ou encore ouvrir des caches de ravitaillement dans Warzone
. Mais, sans plus tarder, voici ce que vous pouvez obtenir gratuitement grâce à l'événement « The Terminator » sur Black Ops 6 et Warzone
:
- Jeton Double EXP 30 min (Rare)
- Porte-bonheur d'arme Système oculaire (Épique)
- Carte de visite Ouvrir l'œil (Légendaire)
- Écran de chargement Terminator (Rare)
- Accessoire Mod automatique
- Autocollant d'arme Cyberdyne Systems (Épique)
- Jeton Double EXP d'arme 45 min (Épique)
- Spray Grande Entreprise (Épique)
- Jeton Double EXP de Passe de combat 30 min (Rare)
- Emblème Scan (Légendaire)
- Atout Armure réactive
- Série de points Machine de guerre
Après avoir obtenu ces 12 récompenses de l'événement « The Terminator » de BO 6 et Warzone
, les joueurs et les joueuses pourront récupérer deux éléments supplémentaires, à savoir :
- Plan mitraillette Jugement pour PP-919.
- Plan mitraillette Courte portée pour PP-919 (version BlackCell).
Pour finir, précisons que vous pouvez à tout moment consulter votre progression via l'onglet « Événement » depuis le menu principal. Cela vous permettra de savoir ce qui vous reste à obtenir et le nombre de crânes nécessaire pour cela.
En guise de conclusion, rappelons que Call of Duty: Black Ops 6
et Warzone
sont disponibles sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur PC. Le battle royale d'Activision est free-to-play, soit gratuit.
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