Black Ops 6/Warzone : The Terminator, les défis et récompenses de l'événement

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 07 février 2025 à 10h57
L'événement « The Terminator » a démarré sur Call of Duty: Black Ops 6 et Warzone. Retrouvez la liste de tous les défis proposés et les récompenses à récupérer.
Black Ops 6/Warzone : The Terminator, les défis et récompenses de l'événement
La saison 2 a apporté une pléthore de nouveautés sur Call of Duty: Black Ops 6 ainsi que sur le battle royale Warzone, dont un nouvel événement. Celui-ci est nommé « The Terminator » et propose, comme vous vous en doutez, plusieurs défis à accomplir et quelques récompenses à récupérer. Dans ce qui suit, vous pouvez retrouver tous les détails concernant l'événement « The Terminator », qui est actuellement disponible sur Black Ops 6 et Warzone.

Défis et récompenses de l'événement « The Terminator » de Black Ops 6 et Warzone

Comme pour la plupart des événements, « The Terminator » est à durée limitée. Celui-ci a été lancé le 6 février 2025 et devrait se terminer aux alentours du 19-20 février prochain, selon les informations partagées en jeu. 

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En ce qui concerne l'événement « The Terminator » de BO 6 et Warzone, les joueurs et les joueuses doivent collecter des crânes, qui peuvent ensuite être échangés contre des récompenses. Pour cela, ces derniers doivent réaliser des éliminations en multijoueur et/ou dans le mode Zombies, ou encore ouvrir des caches de ravitaillement dans Warzone. Mais, sans plus tarder, voici ce que vous pouvez obtenir gratuitement grâce à l'événement « The Terminator » sur Black Ops 6 et Warzone
  • Jeton Double EXP 30 min (Rare)
    • Coût → 5 crânes
  • Porte-bonheur d'arme Système oculaire (Épique)
    • Coût → 15 crânes
  • Carte de visite Ouvrir l'œil (Légendaire)
    • Coût → 25 crânes
  • Écran de chargement Terminator (Rare)
    • Coût → 10 crânes
  • Accessoire Mod automatique
    • Coût → 50 crânes
  • Autocollant d'arme Cyberdyne Systems (Épique)
    • Coût → 10 crânes
  • Jeton Double EXP d'arme 45 min (Épique)
    • Coût → 10 crânes
  • Spray Grande Entreprise (Épique)
    • Coût → 10 crânes
  • Jeton Double EXP de Passe de combat 30 min (Rare)
    • Coût → 5 crânes
  • Emblème Scan (Légendaire)
    • Coût → 25 crânes
  • Atout Armure réactive 
    • Coût → 50 crânes
  • Série de points Machine de guerre
    • Coût → 100 crânes
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Après avoir obtenu ces 12 récompenses de l'événement « The Terminator » de BO 6 et Warzone, les joueurs et les joueuses pourront récupérer deux éléments supplémentaires, à savoir : 
  • Plan mitraillette Jugement pour PP-919.
  • Plan mitraillette Courte portée pour PP-919 (version BlackCell).
Pour finir, précisons que vous pouvez à tout moment consulter votre progression via l'onglet « Événement » depuis le menu principal. Cela vous permettra de savoir ce qui vous reste à obtenir et le nombre de crânes nécessaire pour cela.

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En guise de conclusion, rappelons que Call of Duty: Black Ops 6 et Warzone sont disponibles sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur PC. Le battle royale d'Activision est free-to-play, soit gratuit.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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