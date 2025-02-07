Black Ops 6/Warzone : The Terminator, les défis et récompenses de l'événement

L'événement « The Terminator » a démarré sur Call of Duty: Black Ops 6 et Warzone. Retrouvez la liste de tous les défis proposés et les récompenses à récupérer.

Défis et récompenses de l'événement « The Terminator » de Black Ops 6 et Warzone

Jeton Double EXP 30 min (Rare) Coût → 5 crânes

Porte-bonheur d'arme Système oculaire (Épique) Coût → 15 crânes

Carte de visite Ouvrir l'œil (Légendaire)

Coût → 25 crânes

Écran de chargement Terminator (Rare) Coût → 10 crânes

Accessoire Mod automatique Coût → 50 crânes

Autocollant d'arme Cyberdyne Systems (Épique) Coût → 10 crânes

Jeton Double EXP d'arme 45 min (Épique) Coût → 10 crânes

Spray Grande Entreprise (Épique) Coût → 10 crânes

Jeton Double EXP de Passe de combat 30 min (Rare) Coût → 5 crânes

Emblème Scan (Légendaire) Coût → 25 crânes

Atout Armure réactive Coût → 50 crânes

Série de points Machine de guerre Coût → 100 crânes



Plan mitraillette Jugement pour PP-919.

Plan mitraillette Courte portée pour PP-919 (version BlackCell).

La saison 2 a apporté une pléthore de nouveautés surainsi que sur le battle royale, dont. Celui-ci est nomméet propose, comme vous vous en doutez, plusieurs défis à accomplir et quelques récompenses à récupérer. Dans ce qui suit, vous pouvez retrouverComme pour la plupart des événements,est à durée limitée. Celui-ci a été lancé le 6 février 2025 et devrait se terminer aux alentours du 19-20 février prochain, selon les informations partagées en jeu.En ce qui concerne, les joueurs et les joueuses doivent collecter des crânes, qui peuvent ensuite être échangés contre des récompenses. Pour cela, ces derniers doivent réaliser des éliminations en multijoueur et/ou dans le mode Zombies, ou encore ouvrir des caches de ravitaillement dans. Mais, sans plus tarder,Après avoir obtenu ces 12 récompenses de, les joueurs et les joueuses pourront récupérer deux éléments supplémentaires, à savoir :Pour finir, précisons que vous pouvez à tout moment consulter votre progression via l'onglet « Événement » depuis le menu principal. Cela vous permettra de savoir ce qui vous reste à obtenir et le nombre de crânes nécessaire pour cela.En guise de conclusion, rappelons queetsont disponibles sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur PC. Le battle royale d'Activision est free-to-play, soit gratuit.