Black Ops 6/Warzone : Shadow Hunt, les défis et récompenses de l'événement

L'événement « Shadow Hunt » a débuté sur Call of Duty: Black Ops 6 et Warzone. Retrouvez la liste de tous les défis proposés et les récompenses à obtenir.

Défis et récompenses de l'événement « Shadow Hunt » de Black Ops 6 et Warzone

Récompense → Hache non enterrée - Spray (Épique) Défi sur le multijoueur de BO 6 → Obtenez 50 000 points. Défi dans le mode Zombies de BO 6 → Terminez 30 manches au total. Défi sur le battle royale Warzone → Terminez 5 contrats.

Récompense → Chasseur Furtif - Emblème (Épique) Défi sur le multijoueur de BO 6 → Faites 100 éliminations à l'aide d'une arme équipée d'un silencieux. Défi dans le mode Zombies de BO 6 → Faites 500 éliminations critiques avec une arme équipée d'un silencieux. Défi sur le battle royale Warzone → Faites 3 tirs dans la tête.

Récompense → Chien-Loup - Porte-bonheur d'arme (Épique) Défi sur le multijoueur de BO 6 → Remportez 5 parties. Défi dans le mode Zombies de BO 6 → Réussissez à vous exfiltrer 3 fois. Défi sur le battle royale Warzone → Terminez 5 parties.

Récompense → Jeton Double EXP 1 heure (Légendaire) Défi sur le multijoueur de BO 6 → Faites 30 fois une élimination sans subir de dégâts. Défi dans le mode Zombies de BO 6 → Faites 10 fois 30 éliminations à la suite sans subir de dégâts. Défi sur le battle royale Warzone → Pillez 10 caches.

Récompenses → Sillage - Atout / Jeton Double EXP d'arme 30 minutes (Rare) Défi sur le multijoueur de BO 6 → Faites 5 éliminations avec des armes de corps à corps. Défi dans le mode Zombies de BO 6 → Faites 200 éliminations avec des armes de corps à corps. Défi sur le battle royale Warzone → Faites une élimination avec une arme de corps à corps.

Récompense → Gâchette binaire - Accessoire Défi sur le multijoueur de BO 6 → Éliminez 10 ennemis révélés par votre caméra-espion ou votre alarme de proximité. Défi dans le mode Zombies de BO 6 → Éliminez 3 Zombies d'élite. Défi sur le battle royale Warzone → Faites 10 éliminations avec des armes personnalisées.



TR2 - Fusil tactique.

Diamant - Apparence d'Opérateur - Bayan (version Black Cell).

La saison 2 a apporté une pléthore de nouveautés surainsi que sur le battle royale, dont. Celui-ci est nomméet propose, comme vous vous en doutez, plusieurs défis à accomplir et quelques récompenses à récupérer. Dans ce qui suit, vous pouvez retrouverComme pour la plupart des événements du même genre,est à durée limitée. Celui-ci a été lancé le 13 février 2025, en début de soirée, et devrait se terminer aux alentours du 19-20 février prochain, d'après les informations disponibles en jeu.En ce qui concerne, les joueurs et les joueuses doivent effectuer des actions bien précises en multijoueur, dans le mode Zombies ou sur le battle royale, pour récupérer diverses récompenses. Mais, sans plus attendre,Après avoir obtenu ces 6 récompenses de, les joueurs et les joueuses pourront récupérer deux éléments supplémentaires, c'est-à-dire :Finalement, sachez que vous pouvez à tout moment consulter votre progression via l'onglet « Événement » depuis le menu principal. Cela vous permettra de savoir ce qui vous reste à obtenir et les défis à réaliser.Pour conclure, rappelons queetsont à retrouver sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur PC. Le battle royale d'Activision est free-to-play, soit gratuit.