Black Ops 6/Warzone Saison 3 : Tout le contenu dévoilé (cartes, modes, armes...)

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 28 mars 2025 à 10h16
Les équipes en charge de Call of Duty: Black Ops 6 et Warzone ont révélé le contenu de la saison 3, qui sera bientôt lancée sur les deux titres.
Black Ops 6/Warzone Saison 3 : Tout le contenu dévoilé (cartes, modes, armes...)
Comme vous le savez probablement déjà, la saison 3 sera très prochainement lancée sur Call of Duty: Black Ops 6 ainsi que sur Warzone. Avant son arrivée, les équipes en charge des deux jeux de la licence Call of Duty ont dévoilé de nombreuses informations à propos du contenu de cette toute nouvelle saison, qui est prévue pour le 2 avril sur BO 6 et le 3 avril sur Warzone. Comme à l'accoutumée, voici un récapitulatif concernant les nouveautés qui débarquent sur Black Ops 6 et Warzone grâce à la saison 3.

Saison 3 de Black Ops 6 et Warzone, tous les détails sur le contenu

Les ajouts de la saison 3 sur Call of Duty Black Ops 6

Au lancement de la saison 3 sur Black Ops 6, les joueurs et les joueuses pourront découvrir de toutes nouvelles cartes de jeu : « Barrage » (6v6), « Nomad » (6v6 et 2v2) ainsi que « Firing Range » (6v6). Deux autres maps sont prévues pour la mi-saison, soit la saison 3 Rechargée/Reloaded.

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En outre, l'arrivée de cette nouvelle saison sera l'occasion de se plonger dans un nouveau mode de jeu, à savoir « Sharpshooter » (même loadout pour tous, et qui change toutes les 45 secondes). Le mode « Demolition » arrivera, quant à lui, peu de temps après le lancement de la saison 3. En ce qui concerne les équipements, la saison 3 ajoutera le Perk « Close Shave » mais aussi la série d'éliminations « Death Machine ».

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La saison 3 introduira une toute nouvelle carte sur le mode Zombies de BO 6 : il s'agit de la map « Shattered Veil », sur laquelle les joueurs et les joueuses pourront affronter un nouvel ennemi, baptisé « Elder Disciple », mais aussi des zombies toxiques. Fort heureusement, ces derniers pourront compter sur deux nouvelles armes miracle : la première, qui est nommée Ray Gun Mark II, possède trois variantes. La deuxième, soit Wunderwaffe DG-2, inflige des dégâts électriques. Le Perk-a-Cola Double Tap et trois nouveaux GobbleGums seront également disponibles au lancement de la saison 3.
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Les nouveautés introduites par la saison 3 sur Warzone

Vous n'êtes probablement pas sans savoir que la saison 3 marquera l'arrivée de la très fameuse carte Verdansk sur Warzone. À ce moment-là, les joueurs et les joueuses pourront retrouver des armes iconiques, c'est-à-dire le fusil d'assaut Kilo 141, le fusil de précision HDR, les Bâtons Kali ainsi que le fusil d'assaut CR-56 AMAX.

D'ailleurs, dès le 3 avril, et ce jusqu'au 15, la communauté pourra profiter de l'événement « Return to Verdansk », qui propose pas moins de 20 récompenses. 
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Bundles et événements de la saison 3 sur BO 6 et Warzone

Au cours de la saison 3, les joueurs et les joueuses de BO 6 ainsi que de Warzone pourront se lancer dans un autre événement (en plus de « Return to Verdansk », donc) :
  • Événement : Black Ops Tribute
    • Dates : Du 17 avril au 1er mai
    • Récompenses, au total : 17
Évidemment, qui dit nouvelle saison, dit nouveau Passe de combat, avec sa version BlackCell. Finalement, sachez que la saison 3 étoffera les offres de la boutique en jeu avec de nouveaux bundles/packs, comprenant différents éléments cosmétiques.

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Rappelons, en guise de conclusion, que Call of Duty: Black Ops 6 et Warzone sont disponibles sur diverses plateformes de jeu, à savoir sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur PC. Le battle royale d'Activision est free-to-play, soit gratuit.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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