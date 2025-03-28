Black Ops 6/Warzone Saison 3 : Tout le contenu dévoilé (cartes, modes, armes...)

Les équipes en charge de Call of Duty: Black Ops 6 et Warzone ont révélé le contenu de la saison 3, qui sera bientôt lancée sur les deux titres.

Saison 3 de Black Ops 6 et Warzone, tous les détails sur le contenu

Les ajouts de la saison 3 sur Call of Duty Black Ops 6





Les nouveautés introduites par la saison 3 sur Warzone







Bundles et événements de la saison 3 sur BO 6 et Warzone

Événement : Black Ops Tribute Dates : Du 17 avril au 1er mai Récompenses, au total : 17



Comme vous le savez probablement déjà,sera très prochainement lancée surainsi que sur. Avant son arrivée, les équipes en charge des deux jeux de la licence Call of Duty ont dévoilé, qui est prévue pour le 2 avril suret le 3 avril sur. Comme à l'accoutumée, voiciAu lancement de, les joueurs et les joueuses pourront découvrir de toutes: « Barrage » (6v6), « Nomad » (6v6 et 2v2) ainsi que « Firing Range » (6v6). Deux autres maps sont prévues pour la mi-saison, soit la saison 3 Rechargée/Reloaded.En outre, l'arrivée de cette nouvelle saison sera l'occasion de se plonger dans, à savoir « Sharpshooter » (même loadout pour tous, et qui change toutes les 45 secondes). Le mode « Demolition » arrivera, quant à lui, peu de temps après le lancement de. En ce qui concerne les équipements,: il s'agit de la map « Shattered Veil », sur laquelle les joueurs et les joueuses pourront affronter un nouvel ennemi, baptisé « Elder Disciple », mais aussi des zombies toxiques. Fort heureusement, ces derniers pourront compter sur: la première, qui est nommée Ray Gun Mark II, possède trois variantes. La deuxième, soit Wunderwaffe DG-2, inflige des dégâts électriques.Vous n'êtes probablement pas sans savoir que. À ce moment-là, les joueurs et les joueuses pourront retrouverD'ailleurs, dès le 3 avril, et ce jusqu'au 15, la communauté pourra profiter de l'événement « Return to Verdansk », qui propose pas moins de 20 récompenses.Au cours de(en plus de « Return to Verdansk », donc) :Évidemment, qui dit. Finalement, sachez que, comprenant différents éléments cosmétiques.Rappelons, en guise de conclusion, queetsont disponibles sur diverses plateformes de jeu, à savoir sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur PC. Le battle royale d'Activision est free-to-play, soit gratuit.