Black Ops 6/Warzone Saison 2 : Tout le contenu révélé (modes, cartes, armes...)

Les équipes en charge de Call of Duty: Black Ops 6 et Warzone ont détaillé le contenu de la saison 2, qui sera lancée prochainement sur les deux titres.

Saison 2 de Black Ops 6 et Warzone, tous les détails sur le contenu

Les ajouts de la saison 2 sur Call of Duty: Black Ops 6

Les nouveautés introduites par la saison 2 sur Warzone

Armes, bundles, événements de la saison 2 sur Black Ops 6 et Warzone

PPSH-41 - SMG. « Mitraillette entièrement automatique. Cadence de tir rapide avec des dégâts impressionnants et un fort recul. Maniement modéré ».

Cypher 091 - Fusil d'assaut « Fusil d'assaut automatique. La cadence de tir plus lente est compensée par une grande maniabilité et une excellente mobilité ».

Feng 82 - LMG « Mitrailleuse légère entièrement automatique. Cadence de tir très lente, mais dégâts et maniabilité importants ».

TR2 - Fusil tactique « Fusil tactique semi-automatique. Grande cadence de tir et maniabilité respectable ».











Événement « The Terminator » Dates : Du 6 au 20 février 2025. Récompenses : 13 au total.

Événement « Shadow Hunt » Dates : Du 13 au 20 février 2025. Récompenses : 7 au total.

Événement « Patrick's Day: Clover Craze » Dates : Mars.



. En attendant son arrivée, les équipes en charge des deux jeux de la licence Call of Duty ont partagé, qui est prévue pour le 28 janvier 2025. Comme toujours, voici. Ainsi, au lancement, les joueurs et les joueuses pourront découvrir « Bounty » (6v6), « Dealership » (6v6) et « Lifeline « (2v2 et 6v6). Deux autres seront ajoutés avec la mi-saison.: « Overdrive », qui invite les joueurs à s'affronter et à gagner un maximum d'étoiles, mais aussi le fameux « Gun Game ». Deux autres modes de jeu, en lien avec la Saint-Valentin, arriveront avec la saison 2 Rechargée/Reloaded., nommé « Slipstream », qui pourra être obtenu via un événement. Celui-ci est décrit comme ceci : « Augmente votre vitesse de sprint de base au prix de la suppression de Tac Sprint ». Notons aussi qu', baptisée « War Machine », se rendra disponible par le biais d'un événement, grâce à. Celle-ci, qui dispose de plusieurs POI, pourra être arpentée dès le lancement de cette nouvelle saison, soit le 28 janvier 2025. Les joueurs et les joueuses devront y affronter, nommée « Shock Mimic » en anglais, et auront l'occasion de mettre la main surComme annoncé au cours du mois de janvier 2025,(anciennement connu sous le nom « Warzone 2.0 »)au lancement depuisque les équipes ont prévu d'implanter de nombreuses améliorations et changements.Seul le nouveau perk « Reactive Armor », qui permet à l'armure de se régénérer « jusqu'à 50 % si vous n'avez pas subi de dégâts au cours des 5 dernières secondes », est prévu pourComme à l'accoutumée,, tandis que d'autres débarqueront par la suite., dont un crossover avec Terminator :Évidemment,, avec sa version BlackCell, qui permettra de débloquer de nombreuses récompenses, dont de nouveaux Opérateurs (Vortex et Nocturne, par exemple). La boutique en jeu fera aussi le plein de, notamment le « Tracer Pack: The Terminator ».