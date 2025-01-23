Black Ops 6/Warzone Saison 2 : Tout le contenu révélé (modes, cartes, armes...)

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 23 janvier 2025 à 10h26
Les équipes en charge de Call of Duty: Black Ops 6 et Warzone ont détaillé le contenu de la saison 2, qui sera lancée prochainement sur les deux titres.
Black Ops 6/Warzone Saison 2 : Tout le contenu révélé (modes, cartes, armes...)
La saison 2 est sur le point d'être lancée sur Call of Duty: Black Ops 6 ainsi que sur Warzone. En attendant son arrivée, les équipes en charge des deux jeux de la licence Call of Duty ont partagé de nombreuses informations concernant le contenu de cette nouvelle saison, qui est prévue pour le 28 janvier 2025. Comme toujours, voici un résumé concernant les nouveautés qui arrivent sur Black Ops 6 et sur Warzone grâce à la saison 2.

Saison 2 de Black Ops 6 et Warzone, tous les détails sur le contenu

Les ajouts de la saison 2 sur Call of Duty: Black Ops 6

La saison 2 introduira, comme vous vous en doutez, de nouvelles cartes pour le mode multijoueur de Call of Duty: Black Ops 6. Ainsi, au lancement, les joueurs et les joueuses pourront découvrir « Bounty » (6v6), « Dealership » (6v6) et « Lifeline « (2v2 et 6v6). Deux autres seront ajoutés avec la mi-saison.

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Au lancement de cette nouvelle saison, la communauté pourra, en outre, se plonger dans deux nouveaux modes de jeu sur BO 6 : « Overdrive », qui invite les joueurs à s'affronter et à gagner un maximum d'étoiles, mais aussi le fameux « Gun Game ». Deux autres modes de jeu, en lien avec la Saint-Valentin, arriveront avec la saison 2 Rechargée/Reloaded.

Les équipes en charge de Black Ops 6 ont également prévu d'ajouter un nouveau Perk, nommé « Slipstream », qui pourra être obtenu via un événement. Celui-ci est décrit comme ceci : « Augmente votre vitesse de sprint de base au prix de la suppression de Tac Sprint ». Notons aussi qu'une nouvelle série d'éliminations, baptisée « War Machine », se rendra disponible par le biais d'un événement, grâce à la saison 2.

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En ce qui concerne le mode Zombies de Black Ops 6, la saison 2 apportera une toute nouvelle carte, soit « The Tomb ». Celle-ci, qui dispose de plusieurs POI, pourra être arpentée dès le lancement de cette nouvelle saison, soit le 28 janvier 2025. Les joueurs et les joueuses devront y affronter une nouvelle créature, nommée « Shock Mimic » en anglais, et auront l'occasion de mettre la main sur une nouvelle arme miracle, de nouveaux GobbleGums et un nouveau Perk-a-Cola.

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Les nouveautés introduites par la saison 2 sur Warzone

Comme annoncé au cours du mois de janvier 2025, le battle royale Warzone (anciennement connu sous le nom « Warzone 2.0 ») ne se dotera que de très peu de nouveaux contenus au lancement de la saison 2 puisque les équipes ont prévu d'implanter de nombreuses améliorations et changements.

Seul le nouveau perk « Reactive Armor », qui permet à l'armure de se régénérer « jusqu'à 50 % si vous n'avez pas subi de dégâts au cours des 5 dernières secondes », est prévu pour la saison 2.

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Armes, bundles, événements de la saison 2 sur Black Ops 6 et Warzone

Comme à l'accoutumée, de nouvelles armes seront introduites sur Black Ops 6 et Warzone au lancement de la saison 2
  • PPSH-41 - SMG.
    • « Mitraillette entièrement automatique. Cadence de tir rapide avec des dégâts impressionnants et un fort recul. Maniement modéré ».
  • Cypher 091 - Fusil d'assaut
    • « Fusil d'assaut automatique. La cadence de tir plus lente est compensée par une grande maniabilité et une excellente mobilité ».
  • Feng 82 - LMG
    • « Mitrailleuse légère entièrement automatique. Cadence de tir très lente, mais dégâts et maniabilité importants ».
  • TR2 - Fusil tactique
    • « Fusil tactique semi-automatique. Grande cadence de tir et maniabilité respectable ».
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L'accessoire « Crossbow attachment » se rendra disponible dès l'arrivée de la saison 2, tandis que d'autres débarqueront par la suite. Avec la saison 2, Black Ops 6 et Warzone s'offriront de nouveaux événements, dont un crossover avec Terminator :
  • Événement « The Terminator »
    • Dates : Du 6 au 20 février 2025.
    • Récompenses : 13 au total.
  • Événement « Shadow Hunt »
    • Dates : Du 13 au 20 février 2025.
    • Récompenses : 7 au total.
  • Événement « Patrick's Day: Clover Craze »
    • Dates : Mars.
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Évidemment, la saison 2 ajoutera un nouveau Passe de combat, avec sa version BlackCell, qui permettra de débloquer de nombreuses récompenses, dont de nouveaux Opérateurs (Vortex et Nocturne, par exemple). La boutique en jeu fera aussi le plein de nouveaux bundles, notamment le « Tracer Pack: The Terminator ».
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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