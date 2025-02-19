Black Ops 6/Warzone Saison 2 Rechargée/Reloaded : Tout le contenu révélé (cartes, modes, armes...)

Les équipes en charge de Call of Duty: Black Ops 6 et Warzone ont dévoilé le contenu de la saison 2 Rechargée/Reloaded, qui sera bientôt disponible sur les deux titres.
La saison 2 Rechargée/Reloaded est sur le point d'être lancée sur Call of Duty: Black Ops 6 ainsi que sur Warzone
. Avant son lancement, les équipes en charge des deux jeux de la licence Call of Duty ont révélé plusieurs informations à propos du contenu de cette nouvelle mi-saison
, qui est prévue pour le 20 février 2025. Comme toujours, voici un résumé concernant les nouveautés qui arrivent sur Black Ops 6 et sur Warzone grâce à la saison 2 Rechargée/Reloaded
.
Saison 2 Rechargée/Reloaded de Black Ops 6 et Warzone, tous les détails sur le contenu
Les nouveautés introduites par la saison 2 Rechargée/Reloaded sur Black Ops 6
La saison 2 Rechargée/Reloaded introduira de nouvelles cartes sur Call of Duty: Black Ops 6
, à savoir les suivantes : « Grind Ooze » (6v6) ainsi que « Bullet » (6v6 et 2v2). En outre, et comme prévu, Black Ops 6 se dotera d'une collaboration avec les Tortues Ninja, qui apportera notamment quelques nouveautés sur certains modes de jeu
:
Entrez dans une partie de Match à Mort par Équipe, Domination ou Hardpoint et déchaînez vos capacités de ninja et les Scorestreaks TMNT contre vos ennemis pour remporter la victoire. Ces Scorestreaks spéciaux se gagnent en marquant des points normalement, mais comme les tortues travaillent en équipe, les objectifs permettent d'augmenter le score.
Par ailleurs, cette mi-saison ajoutera un nouveau Perk
, soit « Hunter's Instinct », qui permet de marquer un nouvel ennemi après en avoir éliminé un, mais aussi un nouveau Joker
baptisé « Flyswatter », qui octroie la possibilité de remplacer une arme de mêlée par un lanceur.Le crossover avec les Tortues Ninja s'invitera également dans le mode Zombies de BO 6
via une nouvelle variante à durée limitée de Cranked, « qui met les joueurs à l'épreuve avec un chronomètre
». La carte The Tomb s'offrira, qui plus est, le mode Directed.
Les ajouts de la saison 2 Rechargée/Reloaded sur Warzone
En ce qui concerne le battle royale Warzone, la saison 2 Rechargée/Reloaded n'apportera que très peu de nouveaux contenus
, puisque les équipes mettent encore la priorité sur les améliorations. Ainsi, le seul nouvel élément que cette mi-saison introduira est un Perk
, nommé « Low Profile » qui est décrit comme ceci :
Déplacez-vous plus rapidement lorsque vous êtes accroupi ou couché. Les ennemis que vous tuez n'auront pas de marqueurs de morts pour leurs alliés. Déplacez-vous légèrement plus vite lorsque vous êtes à terre.
Armes, bundles, événements de la saison 2 Rechargée/Reloaded sur Black Ops 6 et Warzone
Bien évidemment, la saison 2 Rechargée/Reloaded étoffera l'arsenal d'armes et ajoutera, de ce fait, les éléments suivants
:
- D1.3 Sector - Arme secondaire.
- Skateboard - Arme de mêlée.
- Katanas - Arme de mêlée.
- Bo Staff - Arme de mêlée.
- Nunchaku - Arme de mêlée.
- Sai - Arme de mêlée.
La collaboration entre les Tortues Ninja et Call of Duty introduira, également, un Pass d'événement saisonnier
, comprenant une partie gratuite et une autre payante. Ce Pass permettra aux joueurs et aux joueuses de récupérer de nombreuses récompenses, notamment des cartes de visite, des plans d'armes, des sprays et bien d'autres choses. D'ailleurs, voici les événements prévus pour cette saison 2 Rechargée/Reloaded et leurs dates
:
- Call of Duty x Tortues Ninja → Du 27 février au 13 mars.
- Clover Craze → Du 13 mars jusqu'à la fin de la saison 2.
Finalement, sachez que la saison 2 Rechargée/Reloaded permettra à la boutique en jeu de faire le plein de nouveaux bundles
, dont 4 en lien avec les Tortues Ninja (Leonardo, Donatello, Michelangelo et Raphael). La communauté pourra récupérer deux cadeaux gratuits
: un le 20 février 2025, et un autre le 10 mars prochain.
En guise de conclusion, rappelons que Call of Duty: Black Ops 6
et Warzone
sont disponibles sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur PC. Le battle royale d'Activision est free-to-play, soit gratuit.
commentaire (1)
Il devrait mieux regler les problemes comme les classements ,les tricheur,et les bug d affichage au lieu de nous metre des tortues dans un jeux de guerre pitoyable