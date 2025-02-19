Black Ops 6/Warzone Saison 2 Rechargée/Reloaded : Tout le contenu révélé (cartes, modes, armes...)

Les équipes en charge de Call of Duty: Black Ops 6 et Warzone ont dévoilé le contenu de la saison 2 Rechargée/Reloaded, qui sera bientôt disponible sur les deux titres.

Saison 2 Rechargée/Reloaded de Black Ops 6 et Warzone, tous les détails sur le contenu

Les nouveautés introduites par la saison 2 Rechargée/Reloaded sur Black Ops 6

Entrez dans une partie de Match à Mort par Équipe, Domination ou Hardpoint et déchaînez vos capacités de ninja et les Scorestreaks TMNT contre vos ennemis pour remporter la victoire. Ces Scorestreaks spéciaux se gagnent en marquant des points normalement, mais comme les tortues travaillent en équipe, les objectifs permettent d'augmenter le score.

Les ajouts de la saison 2 Rechargée/Reloaded sur Warzone

Déplacez-vous plus rapidement lorsque vous êtes accroupi ou couché. Les ennemis que vous tuez n'auront pas de marqueurs de morts pour leurs alliés. Déplacez-vous légèrement plus vite lorsque vous êtes à terre.

Armes, bundles, événements de la saison 2 Rechargée/Reloaded sur Black Ops 6 et Warzone

D1.3 Sector - Arme secondaire.

Skateboard - Arme de mêlée.

Katanas - Arme de mêlée.

Bo Staff - Arme de mêlée.

Nunchaku - Arme de mêlée.

Sai - Arme de mêlée.







Call of Duty x Tortues Ninja → Du 27 février au 13 mars.

Clover Craze → Du 13 mars jusqu'à la fin de la saison 2.

. Avant son lancement, les équipes en charge des deux jeux de la licence Call of Duty ont révélé, qui est prévue pour le 20 février 2025. Comme toujours, voici, à savoir les suivantes : « Grind Ooze » (6v6) ainsi que « Bullet » (6v6 et 2v2). En outre, et comme prévu,Par ailleurs,, soit « Hunter's Instinct », qui permet de marquer un nouvel ennemi après en avoir éliminé un,baptisé « Flyswatter », qui octroie la possibilité de remplacer une arme de mêlée par un lanceur.via une nouvelle variante à durée limitée de Cranked, « qui met les joueurs à l'épreuve avec un chronomètre ». La carte The Tomb s'offrira, qui plus est, le mode Directed., puisque les équipes mettent encore la priorité sur les améliorations. Ainsi,, nommé « Low Profile » qui est décrit comme ceci :Bien évidemment,, comprenant une partie gratuite et une autre payante. Ce Pass permettra aux joueurs et aux joueuses de récupérer de nombreuses récompenses, notamment des cartes de visite, des plans d'armes, des sprays et bien d'autres choses. D'ailleurs,Finalement, sachez que, dont 4 en lien avec les Tortues Ninja (Leonardo, Donatello, Michelangelo et Raphael).: un le 20 février 2025, et un autre le 10 mars prochain.En guise de conclusion, rappelons queetsont disponibles sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur PC. Le battle royale d'Activision est free-to-play, soit gratuit.