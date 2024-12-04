Black Ops 6/Warzone Saison 1 Rechargée/Reloaded : Tout le contenu de la mi-saison révélé (cartes, modes...)

Les équipes en charge de Call of Duty: Black Ops 6 et Warzone ont, récemment, dévoilé des informations à propos des nouveautés introduites par la saison 1 Rechargée/Reloaded. Voici un récapitulatif.
La saison 1 Rechargée/Reloaded est sur le point d'être lancée sur Call of Duty: Black Ops 6 ainsi que sur Warzone
. En attendant son arrivée, les équipes en charge des deux jeux de la licence Call of Duty ont partagé de nombreuses informations concernant le contenu de cette nouvelle mi-saison
, qui sera disponible dès le 5 décembre 2024. Comme à l'accoutumée, voici un récapitulatif au sujet des nouveautés qui arrivent sur Black Ops 6 et sur Warzone grâce à la saison 1 Rechargée/Reloaded
.
Saison 1 Rechargée/Reloaded de Black Ops 6 et Warzone, tous les détails sur le contenu
Les ajouts de la saison 1 Rechargée/Reloaded sur BO 6
Comme prévu, la saison 1 Rechargée/Reloaded introduira la carte Citadelle des morts
, qui dispose de plusieurs POI (« Point of Interest »), dans le mode Zombies de Call of Duty: Black Ops 6
. Sur cette map', les joueurs et les joueuses pourront affronter un tout nouvel ennemi, baptisé « Doppelghast »
, et se procurer un nouvel équipement, nommé « The Bastard Sword », qui peut devenir une arme miracle
, et ce, selon plusieurs formes : « Caliburn », « Durendal », « Balmung « et « Solais ».
Les développeurs ont également prévu d'implanter de nouveaux items
dans le mode Zombies de Black Ops 6
, soient les suivants :
- Perk-a-Cola : Vulture Aid
- S'obtient via une machine
- Mod pour munitions : Light Mend
- Récompense de l'événement « The Merry Mayhem »
- Amélioration de terrain : Tesla Storm
- Récompense de l'événement « The Merry Mayhem »
- Des GobbleGums :
- « Power Keg »
- « Time Out »
- « Holiday Cheer »
En ce qui concerne le multijoueur de BO 6, la saison 1 Rechargée/Reloaded introduira de nouvelles cartes
, à savoir : « Hacienda » (6v6), « Racket » (2v2 et 6v6) et « Nuketown Holiday » (6v6). Deux modes de jeu
, en lien avec les fêtes de fin d'année, se rendront également disponibles : « Ran-Snack » (au lancement) et « Infectious Holiday » (au cours de la mi-saison). Les joueurs et les joueuses peuvent, en outre, s'attendre à un nouveau Perk
, baptisé « Schrapnel Radar », et à un nouveau Joker
, nommé « High Roller ».
Les nouveautés introduites par la saison 1 Rechargée/Reloaded sur Warzone
Le mode Classé/Ranked Play arrivera peu de temps après la sortie de la saison 1 Rechargée/Reloaded sur Warzone
. Le Battle royale se dotera également de « Holiday Rush », qui se joue sur la carte Area 99, et de « Slay Ride Resurgence », sur la map' Urzikstan. La saison 1 Rechargée/Reloaded sera, par ailleurs, l'occasion d'essayer le nouveau Perk
, « Reflexes », qui permet de rusher les positions ennemies « sans vous faire prendre au piège. Avec ce Perk équipé, les explosifs déclenchés se déclenchent avec un délai lorsqu'on passe à côté d'eux en sprintant
».
Armes, bundles, événements de la saison 1 Rechargée/Reloaded sur Black Ops 6 et Warzone
La saison 1 Rechargée/Reloaded étoffera, bien évidemment, l'arsenal d'armes de BO 6 et de Warzone
, notamment avec ces nouvelles entrées :
- Maelstrom - fusil à pompe
- S'obtient via l'événement « Merry Mayhem ».
- AMR Mod 4 - Fusil de précision
- S'obtient via l'événement « Archie's Festival Frenzy »
- Cleaver - arme de mêlée
De plus, Activision a prévu d'implanter de nouveaux accessoires
, qui pourront être récupérés via les événements « Merry Mayhem » et « Archie's Festival Frenzy » : « 3-Round Burst Mod Conversion » pour le fusil d'assaut XM4 et « 3-Round Burst Mod Conversation » pour la SMG Kompakt 92. Comme vous l'aurez compris, plusieurs événements, qui permettront de récupérer quelques récompenses, se rendront disponibles lors de la saison 1 Rechargée/Reloaded
, à savoir les suivants :
- GobbleGum Mania (pour le mode Zombies de Black Ops 6)
- Dates : du 5 au 19 décembre
- Merry Mayhem
- Date : du 5 au 19 décembre
- Archie's Festival Frenzy
- Dates : du 5 au 19 décembre
Évidemment, de nombreux bundles
seront implantés dans la boutique en jeu, lors de la sortie de la saison 1 Rechargée/Reloaded
.
Rappelons, en guise de conclusion, que Call of Duty: Black Ops 6
et Warzone
sont disponibles sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur PC. Le battle royale d'Activision est free-to-play, soit gratuit.
commentaire (0)