Black Ops 6/Warzone Saison 1 Rechargée/Reloaded : Tout le contenu de la mi-saison révélé (cartes, modes...)

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 04 décembre 2024 à 10h22
Les équipes en charge de Call of Duty: Black Ops 6 et Warzone ont, récemment, dévoilé des informations à propos des nouveautés introduites par la saison 1 Rechargée/Reloaded. Voici un récapitulatif.
Black Ops 6/Warzone Saison 1 Rechargée/Reloaded : Tout le contenu de la mi-saison révélé (cartes, modes...)
La saison 1 Rechargée/Reloaded est sur le point d'être lancée sur Call of Duty: Black Ops 6 ainsi que sur Warzone. En attendant son arrivée, les équipes en charge des deux jeux de la licence Call of Duty ont partagé de nombreuses informations concernant le contenu de cette nouvelle mi-saison, qui sera disponible dès le 5 décembre 2024. Comme à l'accoutumée, voici un récapitulatif au sujet des nouveautés qui arrivent sur Black Ops 6 et sur Warzone grâce à la saison 1 Rechargée/Reloaded.

Saison 1 Rechargée/Reloaded de Black Ops 6 et Warzone, tous les détails sur le contenu

Les ajouts de la saison 1 Rechargée/Reloaded sur BO 6

Comme prévu, la saison 1 Rechargée/Reloaded introduira la carte Citadelle des morts, qui dispose de plusieurs POI (« Point of Interest »), dans le mode Zombies de Call of Duty: Black Ops 6. Sur cette map', les joueurs et les joueuses pourront affronter un tout nouvel ennemi, baptisé « Doppelghast », et se procurer un nouvel équipement, nommé « The Bastard Sword », qui peut devenir une arme miracle, et ce, selon plusieurs formes : « Caliburn », « Durendal », « Balmung « et « Solais ».

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Les développeurs ont également prévu d'implanter de nouveaux items dans le mode Zombies de Black Ops 6, soient les suivants :
  • Perk-a-Cola : Vulture Aid
    • S'obtient via une machine
  • Mod pour munitions : Light Mend
    • Récompense de l'événement « The Merry Mayhem »
  • Amélioration de terrain : Tesla Storm
    • Récompense de l'événement « The Merry Mayhem »
  • Des GobbleGums :
    • « Power Keg »
    • « Time Out »
    • « Holiday Cheer »
Miniature vidéo

En ce qui concerne le multijoueur de BO 6, la saison 1 Rechargée/Reloaded introduira de nouvelles cartes, à savoir : « Hacienda » (6v6), « Racket » (2v2 et 6v6) et « Nuketown Holiday » (6v6). Deux modes de jeu, en lien avec les fêtes de fin d'année, se rendront également disponibles : « Ran-Snack » (au lancement) et « Infectious Holiday » (au cours de la mi-saison). Les joueurs et les joueuses peuvent, en outre, s'attendre à un nouveau Perk, baptisé « Schrapnel Radar », et à un nouveau Joker, nommé « High Roller ».

Les nouveautés introduites par la saison 1 Rechargée/Reloaded sur Warzone

Le mode Classé/Ranked Play arrivera peu de temps après la sortie de la saison 1 Rechargée/Reloaded sur Warzone. Le Battle royale se dotera également de « Holiday Rush », qui se joue sur la carte Area 99, et de « Slay Ride Resurgence », sur la map' Urzikstan.

La saison 1 Rechargée/Reloaded sera, par ailleurs, l'occasion d'essayer le nouveau Perk, « Reflexes », qui permet de rusher les positions ennemies « sans vous faire prendre au piège. Avec ce Perk équipé, les explosifs déclenchés se déclenchent avec un délai lorsqu'on passe à côté d'eux en sprintant ».

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Armes, bundles, événements de la saison 1 Rechargée/Reloaded sur Black Ops 6 et Warzone

La saison 1 Rechargée/Reloaded étoffera, bien évidemment, l'arsenal d'armes de BO 6 et de Warzone, notamment avec ces nouvelles entrées : 
  • Maelstrom - fusil à pompe
    • S'obtient via l'événement « Merry Mayhem ».
  • AMR Mod 4 - Fusil de précision
    • S'obtient via l'événement « Archie's Festival Frenzy »
  • Cleaver - arme de mêlée
    • Récompense d'événement.
De plus, Activision a prévu d'implanter de nouveaux accessoires, qui pourront être récupérés via les événements « Merry Mayhem » et « Archie's Festival Frenzy » : « 3-Round Burst Mod Conversion » pour le fusil d'assaut XM4 et « 3-Round Burst Mod Conversation » pour la SMG Kompakt 92. Comme vous l'aurez compris, plusieurs événements, qui permettront de récupérer quelques récompenses, se rendront disponibles lors de la saison 1 Rechargée/Reloaded, à savoir les suivants : 
  • GobbleGum Mania (pour le mode Zombies de Black Ops 6)
    • Dates : du 5 au 19 décembre
  • Merry Mayhem
    • Date : du 5 au 19 décembre
  • Archie's Festival Frenzy
    • Dates : du 5 au 19 décembre
Évidemment, de nombreux bundles seront implantés dans la boutique en jeu, lors de la sortie de la saison 1 Rechargée/Reloaded.

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Rappelons, en guise de conclusion, que Call of Duty: Black Ops 6 et Warzone sont disponibles sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur PC. Le battle royale d'Activision est free-to-play, soit gratuit.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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