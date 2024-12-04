Black Ops 6/Warzone Saison 1 Rechargée/Reloaded : Tout le contenu de la mi-saison révélé (cartes, modes...)

Les équipes en charge de Call of Duty: Black Ops 6 et Warzone ont, récemment, dévoilé des informations à propos des nouveautés introduites par la saison 1 Rechargée/Reloaded. Voici un récapitulatif.

Saison 1 Rechargée/Reloaded de Black Ops 6 et Warzone, tous les détails sur le contenu

Les ajouts de la saison 1 Rechargée/Reloaded sur BO 6

Perk-a-Cola : Vulture Aid S'obtient via une machine

Mod pour munitions : Light Mend Récompense de l'événement « The Merry Mayhem »

Amélioration de terrain : Tesla Storm Récompense de l'événement « The Merry Mayhem »

Des GobbleGums : « Power Keg » « Time Out » « Holiday Cheer »



Les nouveautés introduites par la saison 1 Rechargée/Reloaded sur Warzone

Armes, bundles, événements de la saison 1 Rechargée/Reloaded sur Black Ops 6 et Warzone

Maelstrom - fusil à pompe S'obtient via l'événement « Merry Mayhem ».

AMR Mod 4 - Fusil de précision S'obtient via l'événement « Archie's Festival Frenzy »

Cleaver - arme de mêlée Récompense d'événement.



GobbleGum Mania (pour le mode Zombies de Black Ops 6) Dates : du 5 au 19 décembre

Merry Mayhem Date : du 5 au 19 décembre

Archie's Festival Frenzy Dates : du 5 au 19 décembre



. En attendant son arrivée, les équipes en charge des deux jeux de la licence Call of Duty ont partagé, qui sera disponible dès le 5 décembre 2024. Comme à l'accoutumée, voiciComme prévu,, qui dispose de plusieurs POI (« Point of Interest »),. Sur cette map', les joueurs et les joueuses pourront affronter, et se procurer, et ce, selon plusieurs formes : « Caliburn », « Durendal », « Balmung « et « Solais ».Les développeurs ont également prévu d'implanterdans le mode Zombies de, soient les suivants :En ce qui concerne, à savoir : « Hacienda » (6v6), « Racket » (2v2 et 6v6) et « Nuketown Holiday » (6v6)., en lien avec les fêtes de fin d'année, se rendront également disponibles : « Ran-Snack » (au lancement) et « Infectious Holiday » (au cours de la mi-saison). Les joueurs et les joueuses peuvent, en outre, s'attendre à, baptisé « Schrapnel Radar », et à, nommé « High Roller ».. Le Battle royale se dotera également de « Holiday Rush », qui se joue sur la carte Area 99, et de « Slay Ride Resurgence », sur la map' Urzikstan., « Reflexes », qui permet de rusher les positions ennemies « sans vous faire prendre au piège. Avec ce Perk équipé, les explosifs déclenchés se déclenchent avec un délai lorsqu'on passe à côté d'eux en sprintant »., notamment avec ces nouvelles entrées :De plus, Activision a prévu d'implanter, qui pourront être récupérés via les événements « Merry Mayhem » et « Archie's Festival Frenzy » : « 3-Round Burst Mod Conversion » pour le fusil d'assaut XM4 et « 3-Round Burst Mod Conversation » pour la SMG Kompakt 92. Comme vous l'aurez compris,, à savoir les suivants :Évidemment,seront implantés dans la boutique en jeu, lors de la sortie deRappelons, en guise de conclusion, queetsont disponibles sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur PC. Le battle royale d'Activision est free-to-play, soit gratuit.