Black Ops 6/Warzone : Le Maelstrom, comment débloquer ce fusil à pompe ?

Grâce à la saison 1 Rechargée/Reloaded, les joueurs de Call of Duty: Black Ops 6 et/ou Warzone peuvent débloquer un nouveau fusil à pompe, le Maelstrom. Nous vous indiquons, d'ailleurs, comment faire pour l'ajouter à votre arsenal d'armes.
La saison 1 Rechargée/Reloaded a été lancée le 5 décembre 2024 sur Call of Duty: Black Ops 6
et Warzone
. Cette nouvelle mi-saison a, bien évidemment, apporté son lot de nouveaux contenus et a, d'ailleurs, étoffé l'arsenal d'armes des deux titres de la franchise Call of Duty. Ainsi, les joueurs et les joueuses peuvent, dès à présent, récupérer le Maelstrom
. Toutefois, il se peut que vous ne sachiez pas comment faire. C'est pourquoi, nous vous expliquons, dans ce qui suit, comment débloquer le fusil à pompe Maelstrom sur Black Ops 6 et Warzone
.
Comment débloquer le Maelstrom sur Black Ops 6 et Warzone ?
Afin de débloquer le fusil à pompe Maelstrom sur BO 6 et Warzone
, il convient de jouer. Cependant, comparé aux armes implantées au lancement de la saison 1, ce nouveau fusil à pompe ne s'obtient pas via le Passe de combat. En effet, le Maelstrom
figure en tant que récompense finale d'un événement bien spécifique, qui est baptisé « Merry Mayhem » et qui a débuté le 5 décembre 2024.
Ainsi, pour ajouter le fusil à pompe Maelstrom à votre arsenal sur Black Ops 6 et Warzone
, vous devez débloquer toutes les récompenses de l'événement « Merry Mayhem ». Ce qui demande de gagner 618 000 EXP au total. Rappelons que, pour gagner de l'EXP, vous devez effectuer des parties sur BO 6
ou bien sur le battle royale Warzone
.
Comme vous vous en doutez, débloquer le fusil à pompe Maelstrom
va vous prendre un peu de temps. Néanmoins, sachez que l'événement « Merry Mayhem » se termine le 19 décembre 2024, selon les informations partagées par Activision. Remarquons, en outre, que vous pouvez prendre connaissance de votre progression en vous rendant dans l'onglet « Événement ».
Le fusil à pompe Maelstrom
figure en tant que récompense gratuite. Cela permet donc aux joueurs et aux joueuses qui ne souhaitent pas payer de récupérer tout de même de nouveaux contenus. Une fois débloqué, le fusil à pompe Maelstrom
est aussi bien jouable sur Call of Duty: Black Ops 6
que sur Warzone
.
En guise de conclusion, rappelons que Black Ops 6
et Warzone
sont disponibles sur la plupart des plateformes de jeu, à savoir sur consoles PlayStation, Xbox mais aussi sur PC.
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