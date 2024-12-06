Black Ops 6/Warzone : Le Maelstrom, comment débloquer ce fusil à pompe ?

Grâce à la saison 1 Rechargée/Reloaded, les joueurs de Call of Duty: Black Ops 6 et/ou Warzone peuvent débloquer un nouveau fusil à pompe, le Maelstrom. Nous vous indiquons, d'ailleurs, comment faire pour l'ajouter à votre arsenal d'armes.

Comment débloquer le Maelstrom sur Black Ops 6 et Warzone ?





La saison 1 Rechargée/Reloaded a été lancée le 5 décembre 2024 suret. Cette nouvelle mi-saison a, bien évidemment, apporté son lot de nouveaux contenus et a, d'ailleurs, étoffé l'arsenal d'armes des deux titres de la franchise Call of Duty. Ainsi, les joueurs et les joueuses peuvent, dès à présent, récupérer. Toutefois, il se peut que vous ne sachiez pas comment faire. C'est pourquoi, nous vous expliquons, dans ce qui suit,Afin de, il convient de jouer. Cependant, comparé aux armes implantées au lancement de la saison 1, ce nouveau fusil à pompe ne s'obtient pas via le Passe de combat. En effet,figure en tant que récompense finale d'un événement bien spécifique, qui est baptisé « Merry Mayhem » et qui a débuté le 5 décembre 2024.Ainsi, pour, vous devez débloquer toutes les récompenses de l'événement « Merry Mayhem ». Ce qui demande de gagner 618 000 EXP au total. Rappelons que, pour gagner de l'EXP, vous devez effectuer des parties surou bien sur le battle royaleComme vous vous en doutez,va vous prendre un peu de temps. Néanmoins, sachez que l'événement « Merry Mayhem » se termine le 19 décembre 2024, selon les informations partagées par Activision. Remarquons, en outre, que vous pouvez prendre connaissance de votre progression en vous rendant dans l'onglet « Événement ».figure en tant que récompense gratuite. Cela permet donc aux joueurs et aux joueuses qui ne souhaitent pas payer de récupérer tout de même de nouveaux contenus. Une fois débloqué,est aussi bien jouable surque surEn guise de conclusion, rappelons queetsont disponibles sur la plupart des plateformes de jeu, à savoir sur consoles PlayStation, Xbox mais aussi sur PC.