Black Ops 6/Warzone : Le Kilo 141, comment débloquer ce fusil d'assaut ?

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 01 avril 2025 à 14h38
Nous vous expliquons comment récupérer gratuitement le fusil d'assaut Kilo 141 sur Call of Duty: Black Ops 6 et Warzone.
Black Ops 6/Warzone : Le Kilo 141, comment débloquer ce fusil d'assaut ?
Comme vous le savez probablement déjà, la saison 3 sera lancée le 2 avril 2025 sur Call of Duty: Black Ops 6 et le lendemain, soit le 3 avril, sur Warzone. La sortie de cette toute nouvelle saison se fait donc en décalé sur les deux titres Call of Duty. Par ailleurs, le battle royale d'Activision sera indisponible entre ces deux dates. Toutefois, une surprise attend la communauté : un fusil d'assaut, plutôt iconique, peut-être récupéré gratuitement.

Ainsi, dans ce qui suit, nous vous expliquons comment débloquer le fusil d'assaut Kilo 141 sur Black Ops 6 et Warzone.

Comment débloquer le Kilo 141 sur Black Ops 6 et Warzone ? 

D'après les informations partagées par Activision, dans un article récapitulant le contenu de la saison 3 sur BO 6 et Warzone ainsi que via une publication sur le compte Twitter/X de la franchise, obtenir le Kilo 141 est très facile et ne devrait vous prendre que quelques secondes.

En effet, afin de débloquer le fusil d'assaut Kilo 141 sur Call of Duty: Black Ops 6 et sur le battle royale, il suffit de se connecter au jeu et de se rendre, plus précisément, dans le menu de Warzone entre le 2 avril 2025 et le 3 avril 2025. Dès lors, vous obtiendrez gratuitement le Kilo 141, qui est aussi bien utilisable sur Black Ops 6 que sur Warzone. Rappelons, toutefois, que Warzone sera de nouveau disponible en début de soirée le 3 avril 2025 et que ledit fusil d'assaut ne pourra être utilisé sur le battle royale qu'à ce moment-là.
Sur le site officiel, le fusil d'assaut Kilo 141, qui est à retrouver sur BO 6 et Warzone, est décrit comme suit : 
Le Kilo 141 revient, bien décidé à tout déchirer dans le Multijoueur et Call of Duty: Warzone. Son extrême maniabilité, son recul acceptable et sa cadence de tir régulière permettent au Kilo 141 de briller dans toute sorte de situations de combat, raison pour laquelle il était l'une des armes favorites à Verdansk. Maintenant que la carte est de retour, il est temps de revivre cette époque glorieuse avec cette puissante arme principale.

Vous débloquerez automatiquement le Kilo 141 dans Black Ops 6 et Call of Duty: Warzone en vous connectant à Call of Duty: Warzone après le lancement de la saison 3.
Miniature vidéo

Rappelons, en guise de conclusion, que Call of Duty: Black Ops 6 et Warzone sont disponibles sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur PC.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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