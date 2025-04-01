Black Ops 6/Warzone : Le Kilo 141, comment débloquer ce fusil d'assaut ?

Nous vous expliquons comment récupérer gratuitement le fusil d'assaut Kilo 141 sur Call of Duty: Black Ops 6 et Warzone.

Comment débloquer le Kilo 141 sur Black Ops 6 et Warzone ?

Checklist pour un retour à Verdansk dans les meilleures conditions 📋



1️⃣ Précharger Black Ops 6 et Call of Duty: Warzone avant la sortie de Verdansk

2️⃣ Se connecter à Call of Duty: Warzone le 2 avril pour débloquer gratuitement le Kilo 141



[suite 🧵] pic.twitter.com/csbkxbopK4 — Call of Duty France (@CallofDutyFR) April 1, 2025

Le Kilo 141 revient, bien décidé à tout déchirer dans le Multijoueur et Call of Duty: Warzone. Son extrême maniabilité, son recul acceptable et sa cadence de tir régulière permettent au Kilo 141 de briller dans toute sorte de situations de combat, raison pour laquelle il était l'une des armes favorites à Verdansk. Maintenant que la carte est de retour, il est temps de revivre cette époque glorieuse avec cette puissante arme principale.



Vous débloquerez automatiquement le Kilo 141 dans Black Ops 6 et Call of Duty: Warzone en vous connectant à Call of Duty: Warzone après le lancement de la saison 3.

Comme vous le savez probablement déjà, la saison 3 sera lancée le 2 avril 2025 suret le lendemain, soit le 3 avril, sur. La sortie de cette toute nouvelle saison se fait donc en décalé sur les deux titres Call of Duty. Par ailleurs, le battle royale d'Activision sera indisponible entre ces deux dates. Toutefois, une surprise attend la communauté :Ainsi, dans ce qui suit, nous vous expliquonsD'après les informations partagées par Activision, dans un article récapitulant le contenu de la saison 3 suretainsi que via une publication sur le compte Twitter/X de la franchise,est très facile et ne devrait vous prendre que quelques secondes.En effet, afin, il suffit de se connecter au jeu et de se rendre, plus précisément, dans le menu deentre le 2 avril 2025 et le 3 avril 2025. Dès lors, vous obtiendrez gratuitement, qui est aussi bien utilisable surque sur. Rappelons, toutefois, quesera de nouveau disponible en début de soirée le 3 avril 2025 et que ledit fusil d'assaut ne pourra être utilisé sur le battle royale qu'à ce moment-là.Sur le site officiel,, qui est à retrouver suret, est décrit comme suit :Rappelons, en guise de conclusion, queetsont disponibles sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur PC.