Black Ops 6/Warzone : Le Cypher 091, comment débloquer ce fusil d'assaut ?

Grâce à la saison 2, les joueurs et les joueuses de Black Ops 6 et/ou Warzone peuvent récupérer un nouveau fusil d'assaut, le Cypher 091. Nous vous expliquons comment le débloquer et l'ajouter à votre arsenal d'armes.

Comment débloquer le Cypher 091 sur Black Ops 6 et Warzone ?

En termes de polyvalence, peu d'armes surpassent le Cypher 091. Avec une portée, une maniabilité et une mobilité excellentes, l'arme est performante dans plein de situations. Avec des organes de visée avant clairs, une fumée de bouche minimale et un recul gérable, ce fusil d'assaut cible facilement les ennemis, même sans lunette attachée. Pour couronner le tout, sa rapidité de rechargement réduit le temps mort entre les chargeurs, vous maintenant dans l'action.





Comme vous le savez probablement déjà, la saison 2 a été lancée le 28 janvier 2025 suret. Cette nouvelle saison a apporté plusieurs nouveautés sur les deux titres Call of Duty, et a notamment étoffé l'arsenal d'armes. D'ailleurs, nous vous indiquonsPour, il convient de jouer. En effet, pour obtenir ladite arme, il faut progresser dans le Passe de combat de la saison 2. Comme vous le savez probablement déjà, c'est en effectuant des parties suret/ou sur le battle royaleque vous récupérez des jetons pour le Passe. Ainsi,est une nouvelle arme gratuite. Il n'est, de ce fait, pas nécessaire de passer par la case achat pour l'avoir.Afin d', vous devez plus précisément vous intéresser à la page 8 du Passe de combat de la saison 2. Ledit fusil d'assaut figure en tant que récompense finale de cette section. Ainsi, pour, vous devez tout d'abord récupérer les six items précédents puis l'arme en question. En fonction, cela pourrait vous prendre un peu de temps.Comme mentionné précédemment,figure en tant que récompense gratuite. Cela permet donc aux joueurs et aux joueuses qui ne souhaitent pas payer de récupérer tout de même de nouveaux contenus. Une fois débloqué,est aussi bien jouable surque surDans un article disponible sur le site officiel de la franchise,est décrit comme ceci :Pour rappel,etsont disponibles sur la plupart des plateformes de jeu, à savoir sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur PC.