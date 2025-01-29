Black Ops 6/Warzone : Le Cypher 091, comment débloquer ce fusil d'assaut ?

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 29 janvier 2025 à 11h10
Grâce à la saison 2, les joueurs et les joueuses de Black Ops 6 et/ou Warzone peuvent récupérer un nouveau fusil d'assaut, le Cypher 091. Nous vous expliquons comment le débloquer et l'ajouter à votre arsenal d'armes.
Black Ops 6/Warzone : Le Cypher 091, comment débloquer ce fusil d'assaut ?
Comme vous le savez probablement déjà, la saison 2 a été lancée le 28 janvier 2025 sur Call of Duty: Black Ops 6 et Warzone. Cette nouvelle saison a apporté plusieurs nouveautés sur les deux titres Call of Duty, et a notamment étoffé l'arsenal d'armes. D'ailleurs, nous vous indiquons comment débloquer le fusil d'assaut Cypher 091 sur Black Ops 6 et Warzone.

Comment débloquer le Cypher 091 sur Black Ops 6 et Warzone ? 

Pour débloquer le fusil d'assaut Cypher 091 sur BO 6 et Warzone, il convient de jouer. En effet, pour obtenir ladite arme, il faut progresser dans le Passe de combat de la saison 2. Comme vous le savez probablement déjà, c'est en effectuant des parties sur Black Ops 6 et/ou sur le battle royale Warzone que vous récupérez des jetons pour le Passe. Ainsi, le fusil d'assaut Cypher 091 est une nouvelle arme gratuite. Il n'est, de ce fait, pas nécessaire de passer par la case achat pour l'avoir. 

Afin d'ajouter le Cypher 091 à votre arsenal sur Black Ops 6 et Warzone, vous devez plus précisément vous intéresser à la page 8 du Passe de combat de la saison 2. Ledit fusil d'assaut figure en tant que récompense finale de cette section. Ainsi, pour débloquer le fusil d'assaut Cypher 091, vous devez tout d'abord récupérer les six items précédents puis l'arme en question. En fonction, cela pourrait vous prendre un peu de temps.

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Comme mentionné précédemment, le fusil d'assaut Cypher 091 figure en tant que récompense gratuite. Cela permet donc aux joueurs et aux joueuses qui ne souhaitent pas payer de récupérer tout de même de nouveaux contenus. Une fois débloqué, le Cypher 091 est aussi bien jouable sur Black Ops 6 que sur Warzone.

Dans un article disponible sur le site officiel de la franchise, le fusil d'assaut Cypher 091 est décrit comme ceci : 
En termes de polyvalence, peu d'armes surpassent le Cypher 091. Avec une portée, une maniabilité et une mobilité excellentes, l'arme est performante dans plein de situations. Avec des organes de visée avant clairs, une fumée de bouche minimale et un recul gérable, ce fusil d'assaut cible facilement les ennemis, même sans lunette attachée. Pour couronner le tout, sa rapidité de rechargement réduit le temps mort entre les chargeurs, vous maintenant dans l'action.
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Pour rappel, Call of Duty: Black Ops 6 et Warzone sont disponibles sur la plupart des plateformes de jeu, à savoir sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur PC.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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