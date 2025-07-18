Black Ops 6/Warzone : Le crossover avec American Dad est réel, le premier bundle est déjà disponible

Call of Duty: Black Ops 6 va quitter l'application Call of Duty HQ
Call of Duty: Black Ops 6 va, très prochainement, devenir un téléchargement autonome.
Ce nouveau bundle, à retrouver dans la boutique en jeu, contient, bien évidemment, plusieurs éléments, dont un skin d'Opérateur Stan Smith, des plans d'arme et divers autres items cosmétiques (emblème, sticker, emote, etc.). Pour autant, Activision n'a pas prévu de s'arrêter là pour son crossover Call of Duty x American Dad.
They're not here to follow orders 🫡 They're here to rewrite them 📝— Call of Duty (@CallofDuty) July 17, 2025
Stan Smith and Roger from American Dad! crash the battlefield with Cel-Shaded firepower, golden swagger, and zero regard for protocol 💥 Stan Smith is available today 💪 pic.twitter.com/NLN1OLyeUJ
Rappelons, en guise de conclusion, que Call of Duty: Black Ops 6 et Warzone sont disponibles sur diverses plateformes de jeu, à savoir sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur PC. Le battle royale d'Activision est free-to-play, c'est-à-dire gratuit.
American Dad x Call of Duty now confirmed.— CharlieIntel (@charlieINTEL) July 17, 2025
Stan Smith bundle launches today. Roger Bundle launches July 20 pic.twitter.com/D4Ws1TgODI
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