Black Ops 6/Warzone : Le crossover avec American Dad est réel, le premier bundle est déjà disponible

Call of Duty: Black Ops 6 et Warzone ont, très récemment, accueilli une collaboration avec American Dad, qui avait leaké il y a de cela quelques jours.

American Dad s'invite dans Call of Duty

They're not here to follow orders 🫡 They're here to rewrite them 📝



Stan Smith and Roger from American Dad! crash the battlefield with Cel-Shaded firepower, golden swagger, and zero regard for protocol 💥 Stan Smith is available today 💪 pic.twitter.com/NLN1OLyeUJ — Call of Duty (@CallofDuty) July 17, 2025

Un deuxième Tracer Pack à venir pour Call of Duty x American Dad

American Dad x Call of Duty now confirmed.



Stan Smith bundle launches today. Roger Bundle launches July 20 pic.twitter.com/D4Ws1TgODI — CharlieIntel (@charlieINTEL) July 17, 2025

Comme bien souvent, les crossovers à venir suretfuitent avant l'annonce officielle. Il y a peu de temps, les leakers avaient trouvé des informations concernant une potentielle collaboration avec American Dad dans les fichiers du jeu. Ces derniers avaient vu juste :En effet, comme annoncé via une publication sur le compte Twitter/X de la franchise,. Il s'agit, pour être plus précis,, qui coûterait 2 400 CP, selon les informations partagées.Ce nouveau bundle, à retrouver dans la boutique en jeu, contient, bien évidemment, plusieurs éléments, dont un skin d'Opérateur Stan Smith, des plans d'arme et divers autres items cosmétiques (emblème, sticker, emote, etc.). Pour autant, Activision n'a pas prévu de s'arrêter là pour sonD'après les détails dévoilés par CharlieIntel, notamment via une publication sur Twitter/X,. Pour le moment, nous n'en savons pas plus. Or, d'après la précédente rumeur, ce bundle devrait être proposé à 2 800 CP et contiendra, naturellement, un skin d'Opérateur, en plus d'autres items cosmétiques.Rappelons, en guise de conclusion, queetsont disponibles sur diverses plateformes de jeu, à savoir sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur PC. Le battle royale d'Activision est free-to-play, c'est-à-dire gratuit.