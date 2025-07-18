Black Ops 6/Warzone : Le crossover avec American Dad est réel, le premier bundle est déjà disponible

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 18 juillet 2025 à 10h48
Call of Duty: Black Ops 6 et Warzone ont, très récemment, accueilli une collaboration avec American Dad, qui avait leaké il y a de cela quelques jours.
Black Ops 6/Warzone : Le crossover avec American Dad est réel, le premier bundle est déjà disponible
Comme bien souvent, les crossovers à venir sur Call of Duty: Black Ops 6 et Warzone fuitent avant l'annonce officielle. Il y a peu de temps, les leakers avaient trouvé des informations concernant une potentielle collaboration avec American Dad dans les fichiers du jeu. Ces derniers avaient vu juste : un crossover entre Call of Duty et American Dad est arrivé.

American Dad s'invite dans Call of Duty

call-of-duty-black-ops-6-warzone-saison-4-arme-ffar-1
En effet, comme annoncé via une publication sur le compte Twitter/X de la franchise, les joueurs et les joueuses de Call of Duty: Black Ops 6 et/ou de Warzone peuvent, dès à présent, découvrir le premier contenu apporté par la collaboration avec la série American Dad. Il s'agit, pour être plus précis, du Tracer Pack dédié à Stan Smith, qui coûterait 2 400 CP, selon les informations partagées.
Ce nouveau bundle, à retrouver dans la boutique en jeu, contient, bien évidemment, plusieurs éléments, dont un skin d'Opérateur Stan Smith, des plans d'arme et divers autres items cosmétiques (emblème, sticker, emote, etc.). Pour autant, Activision n'a pas prévu de s'arrêter là pour son crossover Call of Duty x American Dad.

Un deuxième Tracer Pack à venir pour Call of Duty x American Dad

warzone-saison-4-rechargee-care-packing
D'après les détails dévoilés par CharlieIntel, notamment via une publication sur Twitter/X, la collaboration entre Call of Duty et American Dad introduira un deuxième Tracer Pack le 20 juillet 2025 : celui-ci sera dédié au personnage Roger. Pour le moment, nous n'en savons pas plus. Or, d'après la précédente rumeur, ce bundle devrait être proposé à 2 800 CP et contiendra, naturellement, un skin d'Opérateur, en plus d'autres items cosmétiques.
Rappelons, en guise de conclusion, que Call of Duty: Black Ops 6 et Warzone sont disponibles sur diverses plateformes de jeu, à savoir sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur PC. Le battle royale d'Activision est free-to-play, c'est-à-dire gratuit.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

Plus d'articles

Call of Duty: Black Ops 6 va quitter l'application Call of Duty HQ
Black Ops 6 06 juillet 2026

Call of Duty: Black Ops 6 va quitter l'application Call of Duty HQ

Call of Duty: Black Ops 6 va, très prochainement, devenir un téléchargement autonome.
Call of Duty est au plus bas, l'un des pires week-ends sur Steam
Black Ops 6 04 novembre 2025

Call of Duty est au plus bas, l'un des pires week-ends sur Steam

Call of Duty connaît une forte baisse de popularité ces derniers temps et a même enregistré un nombre de joueurs très bas lors du premier week-end de novembre.
Call of Duty: Black Ops 6 défie Battlefield 6 en proposant un nouvel essai gratuit
Black Ops 6 28 octobre 2025

Call of Duty: Black Ops 6 défie Battlefield 6 en proposant un nouvel essai gratuit

Alors que la saison 1 de Battlefield 6 approche à grands pas, Call of Duty: Black Ops 6 veut attirer les joueurs des champs de batailles rivaux grâce à un période d'essai gratuite.

commentaire (0)