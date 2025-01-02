Black Ops 6/Warzone : La saison 2, quand débute t-elle ?

De nombreuses personnes de la communauté se demandent quand la saison 2 sera lancée sur Call of Duty: Black Ops 6 et Warzone.

Date de lancement de la saison 2 sur Black Ops 6 et Warzone

Will you be the hunter or the hunted? 👀



Set your sights on Season 02 of Call of Duty #BlackOps6 and #Warzone coming January 28 🎮 pic.twitter.com/yuRgyhEUfK — Call of Duty (@CallofDuty) January 21, 2025

Ce que nous savons quant au contenu de la saison 2 de BO 6 et Warzone







Depuis l'arrivée de la saison 1 Rechargée/Reloaded, qui a été lancée le 5 décembre 2024 suret, de nombreux joueurs et joueusesattendent la prochaine saison avec une grande impatience. Ainsi, certains d'entre eux se demandentÀ l'heure où nous écrivons ces lignes, les équipes en charge deetn'ont pas dévoilé la date de sortie de. Toutefois, selon les informations disponibles en jeu, notamment dans la section à propos du Passe de combat actuel, qui affiche un compte à rebours (jours restants),Via une publication sur le compte Twitter/X de la franchise, Activision a confirmé queComme à l'accoutumée, cette deuxième et nouvelle saison apportera, très certainement, un nouveau Passe de combat suret. Par ailleurs, selon le contenu apporté par la précédente saison et celles sur Modern Warfare 3, les joueurs et les joueuses peuvent s'attendre à plusieurs nouveautés pour le multijoueur, dont de nouvelles cartes et modes de jeu. De nouveaux événements, bundles/packs et armes devraient également être de la partie. Nul doute que nous en saurons plus à ce sujet dans les semaines à venir.Rappelons, en guise de conclusion, queet(anciennement nommé « Warzone 2.0 ») sont disponibles sur la plupart des plateformes de jeu, à savoir sur consoles PlayStation (PS4 et PS5), Xbox (Xbox One et Xbox Series) mais aussi sur PC. Le battle royale est free-to-play, c'est-à-dire gratuit.