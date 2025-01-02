Black Ops 6/Warzone : La saison 2, quand débute t-elle ?

De nombreuses personnes de la communauté se demandent quand la saison 2 sera lancée sur Call of Duty: Black Ops 6 et Warzone.
Depuis l'arrivée de la saison 1 Rechargée/Reloaded, qui a été lancée le 5 décembre 2024 sur Call of Duty: Black Ops 6
et Warzone
, de nombreux joueurs et joueuses
attendent la prochaine saison avec une grande impatience. Ainsi, certains d'entre eux se demandent quand la saison 2 se rendra disponible sur Black Ops 6 et Warzone, et donc quelle est sa date de sortie
.
Date de lancement de la saison 2 sur Black Ops 6 et Warzone
À l'heure où nous écrivons ces lignes, les équipes en charge de BO 6
et Warzone
n'ont pas dévoilé la date de sortie de la saison 2
. Toutefois, selon les informations disponibles en jeu, notamment dans la section à propos du Passe de combat actuel, qui affiche un compte à rebours (jours restants), la saison 2 devrait se rendre disponible le 28 janvier 2025 sur Black Ops 6 et Warzone
.
Via une publication sur le compte Twitter/X de la franchise, Activision a confirmé que la saison 2 sera lancée le 28 janvier 2025 sur BO 6 et Warzone
.
Ce que nous savons quant au contenu de la saison 2 de BO 6 et Warzone
Comme à l'accoutumée, cette deuxième et nouvelle saison apportera, très certainement, un nouveau Passe de combat sur Call of Duty: Black Ops 6
et Warzone
. Par ailleurs, selon le contenu apporté par la précédente saison et celles sur Modern Warfare 3, les joueurs et les joueuses peuvent s'attendre à plusieurs nouveautés pour le multijoueur, dont de nouvelles cartes et modes de jeu. De nouveaux événements, bundles/packs et armes devraient également être de la partie. Nul doute que nous en saurons plus à ce sujet dans les semaines à venir.
Rappelons, en guise de conclusion, que Call of Duty: Black Ops 6
et Warzone
(anciennement nommé « Warzone 2.0 ») sont disponibles sur la plupart des plateformes de jeu, à savoir sur consoles PlayStation (PS4 et PS5), Xbox (Xbox One et Xbox Series) mais aussi sur PC. Le battle royale est free-to-play, c'est-à-dire gratuit.
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