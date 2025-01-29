Black Ops 6/Warzone : La PPSH-41, comment débloquer cette mitraillette ?

Grâce à la saison 2, les joueurs et les joueuses de Black Ops 6 et/ou Warzone peuvent obtenir une nouvelle mitraillette, la PPSH-41. Nous vous indiquons comment la débloquer et l'ajouter à votre arsenal d'armes.

Comment débloquer la PPSH-41 sur Black Ops 6 et Warzone ?

Réduisez vos adversaires en miettes avec le retour de la mitraillette PPSh-41. Issue de l'ère de la Seconde Guerre mondiale, cette arme appréciée des fans offre une cadence de tir ultra rapide qui annihile les ennemis rapprochés. Maîtrisez son recul imprévisible en tirant par rafales ou en vidant tout le chargeur lors d'affrontements au jugé. Envisagez le chargeur étendu, l'amélioration de combat Pack d'assaut ou l'atout Pillard pour éviter de manquer de munitions lors des combats prolongés et continuer à progresser en maximisant vos dégâts.





Comme vous le savez probablement déjà, la saison 2 a été lancée le 28 janvier 2025 suret. Cette nouvelle saison a apporté plusieurs nouveautés sur les deux titres Call of Duty, et a notamment étoffé l'arsenal d'armes. Ci-dessous, nous vous expliquons, d'ailleurs,Afin de, il convient de jouer. Effectivement, pour obtenir ladite arme, il faut progresser dans le Passe de combat de la saison 2. Comme vous le savez probablement déjà, c'est en effectuant des parties suret/ou sur le battle royaleque vous récupérez des jetons pour le Passe. Ainsi,est une nouvelle arme gratuite. Il n'est donc pas nécessaire de passer par la case achat pour l'obtenir.Pour, vous devez plus précisément vous intéresser à la page 6 du Passe de combat de la saison 2. Ladite mitraillette figure en tant que récompense finale de cette section. Ainsi, pour, vous devez tout d'abord récupérer les six items précédents puis l'arme en question. En fonction, cela pourrait vous prendre un peu de temps.Comme indiqué précédemment,figure en tant que récompense gratuite. Cela permet donc aux joueurs et aux joueuses qui ne souhaitent pas payer de récupérer tout de même de nouveaux contenus. Une fois débloquée,est aussi bien jouable surque surDans un article à retrouver sur le site officiel de la franchise,est décrite comme ceci :Pour conclure, rappelons queetsont disponibles sur la plupart des plateformes de jeu, à savoir sur consoles PlayStation, Xbox mais aussi sur PC.