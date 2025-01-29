Black Ops 6/Warzone : La PPSH-41, comment débloquer cette mitraillette ?

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 29 janvier 2025 à 10h44
Grâce à la saison 2, les joueurs et les joueuses de Black Ops 6 et/ou Warzone peuvent obtenir une nouvelle mitraillette, la PPSH-41. Nous vous indiquons comment la débloquer et l'ajouter à votre arsenal d'armes.
Black Ops 6/Warzone : La PPSH-41, comment débloquer cette mitraillette ?
Comme vous le savez probablement déjà, la saison 2 a été lancée le 28 janvier 2025 sur Call of Duty: Black Ops 6 et Warzone. Cette nouvelle saison a apporté plusieurs nouveautés sur les deux titres Call of Duty, et a notamment étoffé l'arsenal d'armes. Ci-dessous, nous vous expliquons, d'ailleurs, comment débloquer la mitraillette PPSH-41 sur Black Ops 6 et Warzone.

Comment débloquer la PPSH-41 sur Black Ops 6 et Warzone ? 

Afin de débloquer la mitraillette PPSH-41 sur BO 6 et Warzone, il convient de jouer. Effectivement, pour obtenir ladite arme, il faut progresser dans le Passe de combat de la saison 2. Comme vous le savez probablement déjà, c'est en effectuant des parties sur Black Ops 6 et/ou sur le battle royale Warzone que vous récupérez des jetons pour le Passe. Ainsi, la mitraillette PPSH-41 est une nouvelle arme gratuite. Il n'est donc pas nécessaire de passer par la case achat pour l'obtenir. 

Pour ajouter la mitraillette PPSH-41 à votre arsenal sur Black Ops 6 et Warzone, vous devez plus précisément vous intéresser à la page 6 du Passe de combat de la saison 2. Ladite mitraillette figure en tant que récompense finale de cette section. Ainsi, pour débloquer la mitraillette PPSH-41, vous devez tout d'abord récupérer les six items précédents puis l'arme en question. En fonction, cela pourrait vous prendre un peu de temps.

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Comme indiqué précédemment, la mitraillette PPSH-41 figure en tant que récompense gratuite. Cela permet donc aux joueurs et aux joueuses qui ne souhaitent pas payer de récupérer tout de même de nouveaux contenus. Une fois débloquée, la PPSH-41 est aussi bien jouable sur Black Ops 6 que sur Warzone.

Dans un article à retrouver sur le site officiel de la franchise, la mitraillette PPSH-41 est décrite comme ceci : 
Réduisez vos adversaires en miettes avec le retour de la mitraillette PPSh-41. Issue de l'ère de la Seconde Guerre mondiale, cette arme appréciée des fans offre une cadence de tir ultra rapide qui annihile les ennemis rapprochés. Maîtrisez son recul imprévisible en tirant par rafales ou en vidant tout le chargeur lors d'affrontements au jugé. Envisagez le chargeur étendu, l'amélioration de combat Pack d'assaut ou l'atout Pillard pour éviter de manquer de munitions lors des combats prolongés et continuer à progresser en maximisant vos dégâts.
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Pour conclure, rappelons que Call of Duty: Black Ops 6 et Warzone sont disponibles sur la plupart des plateformes de jeu, à savoir sur consoles PlayStation, Xbox mais aussi sur PC.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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