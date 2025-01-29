Black Ops 6/Warzone : La Feng 82, comment débloquer cette mitrailleuse ?

Grâce à la saison 2, les joueurs et les joueuses de Black Ops 6 et/ou Warzone peuvent récupérer une nouvelle mitrailleuse, la Feng 82. Nous vous indiquons comment la débloquer et l'ajouter à votre arsenal d'armes.

Comment débloquer la Feng 82 sur Black Ops 6 et Warzone ?

Dotée de la meilleure précision et maniabilité de sa catégorie, la mitrailleuse Feng 82 offre une option plus agressive et frontale pour les joueurs souhaitant rester au cœur de l'action sans perdre la puissance de feu attendue de ce type d'arme. Bien que la capacité de base du chargeur soit inférieure à celle de ses homologues, les cinq chargeurs fournis garantissent que vous aurez encore beaucoup de munitions à utiliser avant de manquer de ressources.





Comme vous le savez probablement déjà, la saison 2 a été lancée le 28 janvier 2025 suret. Cette nouvelle saison a apporté plusieurs nouveautés sur les deux titres Call of Duty, et a notamment étoffé l'arsenal d'armes. Dans ce qui suit, nous vous indiquons, d'ailleurs,Pour, il convient de jouer. Effectivement, pour obtenir ladite arme, il faut progresser dans le Passe de combat de la saison 2. Comme vous le savez probablement déjà, c'est en effectuant des parties suret/ou sur le battle royaleque vous récupérez des jetons pour le Passe. Ainsi,est une nouvelle arme gratuite. Il n'est, de ce fait, pas nécessaire de passer par la case achat pour l'avoir.Afin d', vous devez plus précisément vous intéresser à la page 3 du Passe de combat de la saison 2. Ladite mitrailleuse figure en tant que récompense finale de cette section. Ainsi, pour, vous devez tout d'abord récupérer les six items précédents puis l'arme en question. En fonction, cela pourrait vous prendre un peu de temps.Comme mentionné précédemment,figure en tant que récompense gratuite. Cela permet donc aux joueurs et aux joueuses qui ne souhaitent pas payer de récupérer tout de même de nouveaux contenus. Une fois débloquée,est aussi bien jouable surque surDans un article disponible sur le site officiel de la franchise,est décrite comme ceci :En guise de conclusion, rappelons queetsont disponibles sur la plupart des plateformes de jeu, à savoir sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur PC.