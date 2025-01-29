Black Ops 6/Warzone : La Feng 82, comment débloquer cette mitrailleuse ?

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 29 janvier 2025 à 10h16
Grâce à la saison 2, les joueurs et les joueuses de Black Ops 6 et/ou Warzone peuvent récupérer une nouvelle mitrailleuse, la Feng 82. Nous vous indiquons comment la débloquer et l'ajouter à votre arsenal d'armes.
Black Ops 6/Warzone : La Feng 82, comment débloquer cette mitrailleuse ?
Comme vous le savez probablement déjà, la saison 2 a été lancée le 28 janvier 2025 sur Call of Duty: Black Ops 6 et Warzone. Cette nouvelle saison a apporté plusieurs nouveautés sur les deux titres Call of Duty, et a notamment étoffé l'arsenal d'armes. Dans ce qui suit, nous vous indiquons, d'ailleurs, comment débloquer la mitrailleuse Feng 82 sur Black Ops 6 et Warzone.

Comment débloquer la Feng 82 sur Black Ops 6 et Warzone ? 

Pour débloquer la mitrailleuse Feng 82 sur BO 6 et Warzone, il convient de jouer. Effectivement, pour obtenir ladite arme, il faut progresser dans le Passe de combat de la saison 2. Comme vous le savez probablement déjà, c'est en effectuant des parties sur Black Ops 6 et/ou sur le battle royale Warzone que vous récupérez des jetons pour le Passe. Ainsi, la mitrailleuse Feng 82 est une nouvelle arme gratuite. Il n'est, de ce fait, pas nécessaire de passer par la case achat pour l'avoir. 

Afin d'ajouter la mitrailleuse Feng 82 à votre arsenal sur Black Ops 6 et Warzone, vous devez plus précisément vous intéresser à la page 3 du Passe de combat de la saison 2. Ladite mitrailleuse figure en tant que récompense finale de cette section. Ainsi, pour débloquer la mitrailleuse Feng 82, vous devez tout d'abord récupérer les six items précédents puis l'arme en question. En fonction, cela pourrait vous prendre un peu de temps.

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Comme mentionné précédemment, la mitrailleuse Feng 82 figure en tant que récompense gratuite. Cela permet donc aux joueurs et aux joueuses qui ne souhaitent pas payer de récupérer tout de même de nouveaux contenus. Une fois débloquée, la Feng 82 est aussi bien jouable sur Black Ops 6 que sur Warzone.

Dans un article disponible sur le site officiel de la franchise, la mitrailleuse Feng 82 est décrite comme ceci : 
Dotée de la meilleure précision et maniabilité de sa catégorie, la mitrailleuse Feng 82 offre une option plus agressive et frontale pour les joueurs souhaitant rester au cœur de l'action sans perdre la puissance de feu attendue de ce type d'arme. Bien que la capacité de base du chargeur soit inférieure à celle de ses homologues, les cinq chargeurs fournis garantissent que vous aurez encore beaucoup de munitions à utiliser avant de manquer de ressources.
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En guise de conclusion, rappelons que Call of Duty: Black Ops 6 et Warzone sont disponibles sur la plupart des plateformes de jeu, à savoir sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur PC.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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