Black Ops 6/Warzone : L'AMR Mod 4, comment débloquer ce fusil de précision ?

Grâce à l'événement « Archie's Festival Frenzy », les joueurs et les joueuses de Black Ops 6 et/ou Warzone peuvent obtenir un nouveau fusil de précision, l'AMR Mod 4. Nous vous expliquons comment faire pour l'ajouter à votre arsenal d'armes.

Comment débloquer l'AMR Mod 4 sur Black Ops 6 et Warzone ?





Fusil de précision semi-automatique. Élimination en un tir dans le torse, les bras, les mains et les jambes. Recul très élevé et cadence de tir lente. Vous pouvez stabiliser votre arme en regardant dans le viseur.

Comme vous le savez probablement déjà, la saison 1 Rechargée/Reloaded a été lancée le 5 décembre 2024 suret. Cette mi-saison a apporté un nouvel événement, soit « Archie's Festival Frenzy », qui a été lancé le 19 décembre de cette année et qui propose une arme à débloquer. Dans ce qui suit, nous vous indiquons, d'ailleurs,Afin de, il faut jouer. Toutefois, comparé aux armes implantées au lancement de la saison 1, ce nouveau fusil de précision ne s'obtient pas via le Passe de combat. Effectivement,figure en tant que récompense finale d'un événement bien spécifique, qui est nommé « Archie's Festival Frenzy » et qui a débuté le 19 décembre 2024.De ce fait, pour, vous devez débloquer les 12 récompenses de l'événement « Archie's Festival Frenzy ». Pour cela, vous devez récolter des « Joyeux Archie », en éliminant des adversaires en multijoueur, en tuant des zombies dans le mode Zombies deou bien en lootant des caches sur. Les « Joyeux Archie » peuvent, par la suite, être échangés contre les différentes récompenses dudit événement. Lorsque vous aurez débloqué les 12 cadeaux proposés, vous récupérerezfigure en tant que récompense gratuite. Cela permet donc aux joueurs et aux joueuses qui ne souhaitent pas payer d'obtenir tout de même de nouveaux contenus. Une fois débloqué,sera aussi bien jouable surque surSur le site officiel de la franchise,est décrit comme ceci :Pour conclure, rappelons queetsont disponibles sur la plupart des plateformes de jeu, à savoir sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur PC.