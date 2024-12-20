Black Ops 6/Warzone : L'AMR Mod 4, comment débloquer ce fusil de précision ?

Grâce à l'événement « Archie's Festival Frenzy », les joueurs et les joueuses de Black Ops 6 et/ou Warzone peuvent obtenir un nouveau fusil de précision, l'AMR Mod 4. Nous vous expliquons comment faire pour l'ajouter à votre arsenal d'armes.
Comme vous le savez probablement déjà, la saison 1 Rechargée/Reloaded a été lancée le 5 décembre 2024 sur Call of Duty: Black Ops 6
et Warzone
. Cette mi-saison a apporté un nouvel événement, soit « Archie's Festival Frenzy », qui a été lancé le 19 décembre de cette année et qui propose une arme à débloquer. Dans ce qui suit, nous vous indiquons, d'ailleurs, comment débloquer le fusil de précision AMR Mod 4 sur Black Ops 6 et Warzone
.
Comment débloquer l'AMR Mod 4 sur Black Ops 6 et Warzone ?
Afin de débloquer le fusil de précision AMR Mod 4 sur BO 6 et Warzone
, il faut jouer. Toutefois, comparé aux armes implantées au lancement de la saison 1, ce nouveau fusil de précision ne s'obtient pas via le Passe de combat. Effectivement, l'AMR Mod 4
figure en tant que récompense finale d'un événement bien spécifique, qui est nommé « Archie's Festival Frenzy » et qui a débuté le 19 décembre 2024.
De ce fait, pour ajouter le fusil de précision AMR Mod 4 à votre arsenal sur Black Ops 6 et Warzone
, vous devez débloquer les 12 récompenses de l'événement « Archie's Festival Frenzy ». Pour cela, vous devez récolter des « Joyeux Archie », en éliminant des adversaires en multijoueur, en tuant des zombies dans le mode Zombies de BO 6
ou bien en lootant des caches sur Warzone
. Les « Joyeux Archie » peuvent, par la suite, être échangés contre les différentes récompenses dudit événement. Lorsque vous aurez débloqué les 12 cadeaux proposés, vous récupérerez l'AMR Mod 4
.
L'AMR Mod 4
figure en tant que récompense gratuite. Cela permet donc aux joueurs et aux joueuses qui ne souhaitent pas payer d'obtenir tout de même de nouveaux contenus. Une fois débloqué, le fusil de précision AMR Mod 4
sera aussi bien jouable sur Call of Duty: Black Ops 6
que sur Warzone
.
Sur le site officiel de la franchise, l'AMR Mod 4
est décrit comme ceci :
Fusil de précision semi-automatique. Élimination en un tir dans le torse, les bras, les mains et les jambes. Recul très élevé et cadence de tir lente. Vous pouvez stabiliser votre arme en regardant dans le viseur.
Pour conclure, rappelons que Black Ops 6
et Warzone
sont disponibles sur la plupart des plateformes de jeu, à savoir sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur PC.
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