Black Ops 6/Warzone : Heure de sortie de la saison 3 en France

Retrouvez toutes les informations concernant l'heure de sortie de la saison 3, en France, sur Call of Duty: Black Ops 6 et Warzone.
La saison 3
sera, comme vous le savez probablement déjà, bientôt lancée sur Call of Duty: Black Ops 6
et Warzone
. Cette nouvelle saison est, pour rappel, prévue pour le début du mois d'avril 2025. Si vous faites partie de celles et ceux qui sont impatients de la découvrir et de parcourir les nouveautés apportées, sachez que nous vous indiquons l'heure de sortie de la saison 3 sur Call of Duty: Black Ops 6 et Warzone, en France
.
Heure de sortie de la saison 3 sur BO 6 et Warzone en France
Contrairement aux précédentes saisons, la saison 3
ne se rendra pas disponible en même temps et à la même heure sur Call of Duty: Black Ops 6
et Warzone
. En effet, les équipes en charge ont prévu une mise hors service des serveurs en ligne de Warzone
pendant 24 heures et donc un lancement en décalé. Cette nouvelle saison arrivera, de ce fait, le 2 avril 2025 sur Black Ops 6
et le 3 avril 2025 sur Warzone
.
Heure de sortie de la saison 3 sur Black Ops 6 en France
D'après les informations partagées par Activision, notamment dans un article sur le site officiel de la franchise, la saison 3 sera lancée à 18h (heure française), le 2 avril 2025, sur Call of Duty: Black Ops 6
. À cette heure-ci et à cette date-là, Warzone
ne sera plus accessible, et ce, pendant 24 heures.
Heure de sortie de la saison 3 sur Warzone en France
Toujours selon les détails dévoilés par les équipes en charge de la franchise, la saison 3 sera disponible à partir de 18h (heure française), le 3 avril 2025, sur le battle royale Warzone
.
Informations sur le contenu de la saison 3 de BO 6 et Warzone
Comme annoncé, la saison 3
introduira plusieurs nouvelles cartes (Barrage, Nomad, Firing Range) sur Call of Duty: Black Ops 6
ainsi que le mode de jeu « Sharpshooter ». Le mode Zombies de BO 6
accueillera, au lancement de cette nouvelle saison, la map « Shattered Veil », qui sera peuplée de nouveaux ennemis.
En ce qui concerne Warzone
, la saison 3
marquera le retour de la célèbre carte Verdansk, qui est grandement appréciée par la communauté. Les joueurs et les joueuses du battle royale pourront, en outre, essayer des armes iconiques, notamment le fusil de précision HDR et le fusil d'assaut Kilo 141. Évidemment, de nouveaux bundles/packs, de nouveaux événements et un nouveau Passe de combat (avec sa version BlackCell) sont prévus pour la saison 3
.
En guise de conclusion, rappelons que Call of Duty: Black Ops 6
et Warzone
sont disponibles sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur PC. Le battle royale est free-to-play, c'est-à-dire gratuit.
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