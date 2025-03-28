Black Ops 6/Warzone : Heure de sortie de la saison 3 en France

Retrouvez toutes les informations concernant l'heure de sortie de la saison 3, en France, sur Call of Duty: Black Ops 6 et Warzone.

Heure de sortie de la saison 3 sur BO 6 et Warzone en France

Heure de sortie de la saison 3 sur Black Ops 6 en France

Heure de sortie de la saison 3 sur Warzone en France







Informations sur le contenu de la saison 3 de BO 6 et Warzone

sera, comme vous le savez probablement déjà, bientôt lancée suret. Cette nouvelle saison est, pour rappel, prévue pour le début du mois d'avril 2025. Si vous faites partie de celles et ceux qui sont impatients de la découvrir et de parcourir les nouveautés apportées, sachez que nous vous indiquonsContrairement aux précédentes saisons,ne se rendra pas disponible en même temps et à la même heure suret. En effet, les équipes en charge ont prévu une mise hors service des serveurs en ligne dependant 24 heures et donc un lancement en décalé. Cette nouvelle saison arrivera, de ce fait, le 2 avril 2025 suret le 3 avril 2025 surD'après les informations partagées par Activision, notamment dans un article sur le site officiel de la franchise,. À cette heure-ci et à cette date-là,ne sera plus accessible, et ce, pendant 24 heures.Toujours selon les détails dévoilés par les équipes en charge de la franchise,Comme annoncé,introduira plusieurs nouvelles cartes (Barrage, Nomad, Firing Range) surainsi que le mode de jeu « Sharpshooter ». Le mode Zombies deaccueillera, au lancement de cette nouvelle saison, la map « Shattered Veil », qui sera peuplée de nouveaux ennemis.En ce qui concernemarquera le retour de la célèbre carte Verdansk, qui est grandement appréciée par la communauté. Les joueurs et les joueuses du battle royale pourront, en outre, essayer des armes iconiques, notamment le fusil de précision HDR et le fusil d'assaut Kilo 141. Évidemment, de nouveaux bundles/packs, de nouveaux événements et un nouveau Passe de combat (avec sa version BlackCell) sont prévus pourEn guise de conclusion, rappelons queetsont disponibles sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur PC. Le battle royale est free-to-play, c'est-à-dire gratuit.