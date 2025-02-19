Black Ops 6/Warzone : Heure de sortie de la saison 2 Rechargée/Reloaded en France

Retrouvez toutes les informations concernant l'heure de sortie de la saison 2 Rechargée/Reloaded, en France, sur Call of Duty: Black Ops 6 et Warzone.

Heure de sortie de la saison 2 Rechargée/Reloaded sur BO 6 et Warzone

Informations sur le contenu de la saison 2 Rechargée/Reloaded de BO 6 et Warzone







sera, comme vous le savez probablement déjà, bientôt lancée suret(anciennement connu sous le nom « Warzone 2.0 »). Cette nouvelle mi-saison est, pour rappel, prévue pour le 20 février 2025. Si vous faites partie de celles et ceux qui sont impatients de la découvrir et parcourir les nouveautés apportées, sachez que nous vous indiquonsRemarquons, avant tout, quese rendra disponible à la même date ainsi qu'à la même heure suret. D'après les informations partagées par Activision, notamment dans un article publié sur le site officiel de la franchise,À ce propos, soulignons le fait que tous les joueurs et joueuses sont logés à la même enseigne car cet horaire s'applique à toutes les plateformes de jeu, c'est-à-dire consoles PlayStation Xbox ainsi que sur PC. Pour le moment, nous ne connaissons pas le poids de la mise à jour qui apporteraComme annoncé,introduira une collaboration entre Call of Duty et les Tortues Ninja. Ce crossover ajoutera des bundles dans la boutique en jeu, un Pass d'événement saisonnier ainsi que quelques nouveautés dans certains modes du multijoueur. D'ailleurs,se dotera de deux nouvelles cartes au lancement de cette mi-saison, tandis queaccueillera un nouveau Perk. Finalement, sachez que plusieurs nouvelles armes se rendront disponibles grâce àEn guise de conclusion, rappelons queetsont disponibles sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur consoles PlayStation, Xbox mais aussi sur PC. Le battle royale d'Activision est free-to-play, soit gratuit.