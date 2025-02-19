Black Ops 6/Warzone : Heure de sortie de la saison 2 Rechargée/Reloaded en France

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 19 février 2025 à 10h59
Retrouvez toutes les informations concernant l'heure de sortie de la saison 2 Rechargée/Reloaded, en France, sur Call of Duty: Black Ops 6 et Warzone.
Black Ops 6/Warzone : Heure de sortie de la saison 2 Rechargée/Reloaded en France
La saison 2 Rechargée/Reloaded sera, comme vous le savez probablement déjà, bientôt lancée sur Call of Duty: Black Ops 6 et Warzone (anciennement connu sous le nom « Warzone 2.0 »). Cette nouvelle mi-saison est, pour rappel, prévue pour le 20 février 2025. Si vous faites partie de celles et ceux qui sont impatients de la découvrir et parcourir les nouveautés apportées, sachez que nous vous indiquons l'heure de sortie de la saison 2 Rechargée/Reloaded sur Call of Duty: Black Ops 6 et Warzone, en France.

Heure de sortie de la saison 2 Rechargée/Reloaded sur BO 6 et Warzone

Remarquons, avant tout, que la saison 2 Rechargée/Reloaded se rendra disponible à la même date ainsi qu'à la même heure sur Call of Duty: Black Ops 6 et Warzone. D'après les informations partagées par Activision, notamment dans un article publié sur le site officiel de la franchise, la saison 2 Rechargée/Reloaded sera lancée à 18h (heure française), le 20 février 2025, sur Black Ops 6 et Warzone.

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À ce propos, soulignons le fait que tous les joueurs et joueuses sont logés à la même enseigne car cet horaire s'applique à toutes les plateformes de jeu, c'est-à-dire consoles PlayStation Xbox ainsi que sur PC. Pour le moment, nous ne connaissons pas le poids de la mise à jour qui apportera la saison 2 Rechargée/Reloaded.

Informations sur le contenu de la saison 2 Rechargée/Reloaded de BO 6 et Warzone

Comme annoncé, la saison 2 Rechargée/Reloaded introduira une collaboration entre Call of Duty et les Tortues Ninja. Ce crossover ajoutera des bundles dans la boutique en jeu, un Pass d'événement saisonnier ainsi que quelques nouveautés dans certains modes du multijoueur. D'ailleurs, Call of Duty: Black Ops 6 se dotera de deux nouvelles cartes au lancement de cette mi-saison, tandis que Warzone accueillera un nouveau Perk. Finalement, sachez que plusieurs nouvelles armes se rendront disponibles grâce à la saison 2 Rechargée/Reloaded.
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En guise de conclusion, rappelons que Call of Duty: Black Ops 6 et Warzone sont disponibles sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur consoles PlayStation, Xbox mais aussi sur PC. Le battle royale d'Activision est free-to-play, soit gratuit.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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