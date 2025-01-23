Black Ops 6/Warzone : Heure de sortie de la saison 2 en France

Retrouvez toutes les informations concernant l'heure de sortie de la saison 2, en France, sur Call of Duty: Black Ops 6 et Warzone.
La saison 2
sera, comme vous le savez probablement déjà, bientôt disponible sur Call of Duty: Black Ops 6
et Warzone
(anciennement connu sous le nom « Warzone 2.0 »). Cette nouvelle saison est, pour rappel, prévue pour le 28 janvier 2025. Si vous faites partie de celles et ceux qui sont impatients de la découvrir et parcourir les nouveautés apportées, sachez que nous vous indiquons l'heure de sortie de la saison 2 sur Call of Duty: Black Ops 6 et Warzone, en France
.
Heure de sortie de la saison 2 sur BO 6 et Warzone en France
Précisons, avant tout, que la saison 2
se rendra disponible à la même date ainsi qu'à la même heure sur Call of Duty: Black Ops 6
et Warzone
. Selon les informations partagées par Activision, notamment dans un article publié sur le site officiel de la licence, la saison 2 sera lancée à 18h (heure française) le 28 janvier 2025, sur Black Ops 6 et Warzone
.
À ce sujet, remarquons que tous les joueurs et joueuses sont logés à la même enseigne car cet horaire s'applique à toutes les plateformes de jeu, c'est-à-dire consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur PC. Pour le moment, nous ne connaissons pas le poids de la mise à jour qui apportera la saison 2
.
Informations sur le contenu de la saison 2 de BO 6 et Warzone
Comme annoncé, la saison 2
marquera l'arrivée de la carte « The Tomb » pour le mode Zombies de Black Ops 6
. Les joueurs et les joueuses pourront y dénicher une nouvelle arme miracle mais aussi affronter une nouvelle créature. En ce qui concerne le multijoueur de BO 6
, plusieurs cartes se rendront disponibles au lancement de la saison 2
, en plus de deux nouveaux modes de jeu. Le battle royale Warzone ne s'offrira pas de nouveaux contenus au début de cette nouvelle saison mais aura le droit à une pléthore d'améliorations, changements et corrections. Évidemment, de nouvelles armes, de nouveaux bundles, de nouveaux événements et un nouveau Passe de combat sont prévus pour la saison 2
.
En guise de conclusion, rappelons que Call of Duty: Black Ops 6
et Warzone
sont à retrouver sur consoles PlayStation, Xbox mais aussi sur PC. Le battle royale d'Activision est free-to-play, soit gratuit.
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