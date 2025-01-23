Black Ops 6/Warzone : Heure de sortie de la saison 2 en France

Retrouvez toutes les informations concernant l'heure de sortie de la saison 2, en France, sur Call of Duty: Black Ops 6 et Warzone.

Heure de sortie de la saison 2 sur BO 6 et Warzone en France

Informations sur le contenu de la saison 2 de BO 6 et Warzone









sera, comme vous le savez probablement déjà, bientôt disponible suret(anciennement connu sous le nom « Warzone 2.0 »). Cette nouvelle saison est, pour rappel, prévue pour le 28 janvier 2025. Si vous faites partie de celles et ceux qui sont impatients de la découvrir et parcourir les nouveautés apportées, sachez que nous vous indiquonsPrécisons, avant tout, quese rendra disponible à la même date ainsi qu'à la même heure suret. Selon les informations partagées par Activision, notamment dans un article publié sur le site officiel de la licence,À ce sujet, remarquons que tous les joueurs et joueuses sont logés à la même enseigne car cet horaire s'applique à toutes les plateformes de jeu, c'est-à-dire consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur PC. Pour le moment, nous ne connaissons pas le poids de la mise à jour qui apporteraComme annoncé,marquera l'arrivée de la carte « The Tomb » pour le mode Zombies de. Les joueurs et les joueuses pourront y dénicher une nouvelle arme miracle mais aussi affronter une nouvelle créature. En ce qui concerne le multijoueur de, plusieurs cartes se rendront disponibles au lancement de, en plus de deux nouveaux modes de jeu. Le battle royale Warzone ne s'offrira pas de nouveaux contenus au début de cette nouvelle saison mais aura le droit à une pléthore d'améliorations, changements et corrections. Évidemment, de nouvelles armes, de nouveaux bundles, de nouveaux événements et un nouveau Passe de combat sont prévus pourEn guise de conclusion, rappelons queetsont à retrouver sur consoles PlayStation, Xbox mais aussi sur PC. Le battle royale d'Activision est free-to-play, soit gratuit.