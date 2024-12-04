Black Ops 6/Warzone : Heure de sortie de la saison 1 Rechargée/Reloaded en France

Retrouvez toutes les informations concernant l'heure de sortie de la saison 1 Rechargée/Reloaded, en France, sur Call of Duty: Black Ops 6 et Warzone.
La saison 1 Rechargée/Reloaded
sera, comme vous le savez probablement déjà, prochainement disponible sur Call of Duty: Black Ops 6
et Warzone
(anciennement connu sous le nom « Warzone 2.0 »). Cette mi-saison est, pour rappel, prévue pour le 5 décembre 2024. Si vous faites partie de celles et ceux qui sont impatients de la découvrir et parcourir les nouveautés apportées, sachez que nous vous indiquons l'heure de sortie de la saison 1 Rechargée/Reloaded sur Call of Duty: Black Ops 6 et Warzone, en France
.
Heure de sortie de la saison 1 Rechargée/Reloaded sur BO 6 et Warzone en France
Soulignons, avant tout, que la saison 1 Rechargée/Reloaded
se rendra disponible à la même date ainsi qu'à la même heure sur Call of Duty: Black Ops 6
et Warzone
. D'après les informations partagées par Activision, notamment dans un article publié sur le site officiel de la franchise, la saison 1 Rechargée/Reloaded sera lancée à 18h (heure française), le 5 décembre 2024, sur Black Ops 6 et Warzone
.
À ce propos, remarquons que tous les joueurs et joueuses sont logés à la même enseigne car cet horaire s'applique à toutes les plateformes de jeu, c'est-à-dire consoles PlayStation, Xbox mais aussi PC. Nous ne connaissons, cependant, pas encore le poids de la mise à jour qui apportera la saison 1 Rechargée/Reloaded
.
Informations sur le contenu de la saison 1 Rechargée/Reloaded de BO 6 et Warzone
Comme annoncé, la saison 1 Rechargée/Reloaded
marquera l'arrivée de la carte Citadelle des morts dans le mode Zombies de Black Ops 6
. Côté gameplay, les développeurs ont prévu d'ajouter de nouveaux items, dont « The Bastard Sword », mais aussi un tout nouvel ennemi, que les joueurs devront affronter sur la map' précédemment mentionnée. Le multijoueur de Black Ops 6
se verra doté de trois nouvelles cartes de jeu ainsi que de deux modes, en lien avec les fêtes de fin d'année. À propos du battle royale Warzone
, sachez que peu de temps après le lancement de la saison 1 Rechargée/Reloaded
, le mode Classé/Ranked Play se rendra disponible. De plus, de nouvelles armes, de nouveaux événements et de nouveaux bundles arriveront avec cette mi-saison.
Pour conclure, rappelons que Call of Duty: Black Ops 6
et Warzone
sont à retrouver sur consoles PlayStation, Xbox mais aussi sur PC. Le battle royale d'Activision est gratuit.
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