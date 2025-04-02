Black Ops 6/Warzone étendent leurs options concernant le cross-play

Activision a, récemment, apporté de plus amples options pour le cross-play sur Call of Duty: Black Ops 6 et Warzone.

Le cross-play sur Black Ops 6 et Warzone s'offre de nouveaux paramètres

Paramètres Cross-Play pour consoles



Dans la Saison 03, nous offrons aux joueurs console des options plus précises en séparant les paramètres du mode classé multijoueur (MP) et du mode classé Call of Duty: Warzone, et en ajoutant un nouveau paramètre exclusivement pour les matchs Multijoueur rapides, à l'affiche et jeux festifs.



Chacun de ces trois paramètres (Mode classé Multijoueur, Mode classé Call of Duty: Warzone, et Multijoueur non classé) inclura les options suivantes : Activé : Permet le matchmaking avec toutes les plateformes lorsque vous jouez aux playlists sélectionnées.

Activé (consoles uniquement) : Permet le matchmaking uniquement avec d'autres consoles lorsque vous jouez aux playlists sélectionnées. Cela peut augmenter les temps d'attente en matchmaking.

Désactivé : Limite le matchmaking uniquement à votre plateforme actuelle pour les playlists sélectionnées. Cela augmentera les temps d'attente en matchmaking.

Détails supplémentaires sur l'interaction de ces paramètres avec les membres d'un groupe utilisant des plateformes différentes : Les joueurs dans un groupe composé uniquement de la même console suivront les paramètres de cross-play choisis par le chef du groupe.

Les joueurs ayant choisi « Cross-play désactivé » et créant un groupe multi-plateforme avec une autre console verront temporairement leur paramètre ajusté sur « Cross-play activé (consoles uniquement) » pour permettre le matchmaking. Ce réglage temporaire s'applique uniquement pendant la durée du groupe multi-plateforme, et une fois le groupe dissous, les paramètres préférés seront restaurés.

Les joueurs ayant choisi « Cross-play désactivé » et créant un groupe multi-plateforme avec un joueur PC verront temporairement leur paramètre ajusté sur « Cross-play activé ». Ce réglage temporaire s'applique uniquement pendant la durée du groupe multi-plateforme, et une fois le groupe dissous, les paramètres préférés seront restaurés.

Rappel : Modifier les paramètres de Cross-play peut augmenter les temps d'attente en matchmaking.

a été lancée le 2 avril 2025 suret le 3 avril sur le battle royale. Cette nouvelle saison a, bien entendu, apporté des nouveautés sur les deux titres Call of Duty. Parmi elles,En effet,. Ainsi,: « en séparant les paramètres du mode classé multijoueur (MP) et du mode Classé Call of Duty: Warzone, et en ajoutant un nouveau paramètre exclusivement pour les matchs Multijoueur rapides, à l'affiche et jeux festifs ». Activision rappelle également que modifier ces options peut, toutefois, avoir un impact sur le temps d'attente lors du matchmaking.Dans le patch notes de la saison 3 deet, nous pouvons lire les mentions suivantes à proposRappelons, en guise de conclusion, queetsont à retrouver sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur PC.